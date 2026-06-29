恒基地產50周年︱大抽獎送38萬足金擺件＋金幣＋機票＋參加方法＋商場活動優惠預告

恒基地產成立50周年，即日起至2026年9月6日集團舉辦「恒基50有禮 • 大抽獎」，送出逾 100 份豐富獎品，最矚目一定係終極大抽獎禮品——The Henderson 999.9足金大廈擺件，價值約港幣38萬元！即睇參加大抽獎方法，以及恒基地產旗下各大商場夏日精彩活動及禮遇預告。

「恒基50有禮 • 大抽獎」分兩輪進行，市民只須由即日起至2026年9月6日期間，於恒基地產旗下約1,400 個指定商場和商戶，以電子貨幣單一淨額消費滿港幣300元或以上，並成為恒基地產會員獎勵計劃「H COINS」會員，透過H COINS手機應用程式登記參加抽獎，以及成功登記合資格消費並獲批核，即可參加大抽獎，有機會獲得恒基50周年999.9足金金幣、雙人來回機票等豐富獎品。此外，凡成功參加兩輪抽獎的會員更可自動進入終極大抽獎，有機會獨得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」。

「恒基50有禮 • 大抽獎」參與商場及商戶︰

中環H Queen's、中環H Code、尖沙咀H Zentre、荃灣千色匯、元朗千色匯、將軍澳MCP新都城中心（1至3期）、馬鞍山MOSTown新港城中心、沙田中心．沙田廣場、上水中心、大角咀利奧坊、屯門時代廣場 、 西九匯、千色Citistore（荃灣店、元朗店、馬鞍山店、將軍澳店及屯門店）、UNY（將軍澳店、元朗店、樂富店） 、APITA（太古城店）、CU APP 網上商店、 中環18 On Lan 、翠亨邨（中環）

「恒基50有禮 • 大抽獎」活動詳情

合資格消費日期︰

• 第一輪抽獎 2026年6月26日至7月31日； 結果公佈日期 2026 年9月7日

• 第二輪抽獎 2026年8月1日至9月6日；結果公佈日期2026 年10月13日

• 終極大抽獎 2026 年10月13日

詳情及條款請瀏覽：50Aluckydraw.hld.com

合資格H COINS會員在活動期內於恒基地產旗下指定商場和商戶，以電子貨幣作單一淨額消費滿港幣300元或以上，再透過H COINS 手機應用程式登記參加抽獎，以及登記合資格消費並獲成功批核，即可獲得一次抽獎機會。

暑假期間，恒基地產旗下商場舉行夏日精彩活動，MCP新都城中心 7 月3日至 8 月30日「夢想飛行樂園」設有全長12米巨型飛機造型裝置、主題角色六大航空打卡場景及期間限定店。MOSTown 新港城中心 7月4日至 8 月23日 「沙灘仲夏探索營」設全港最大千呎主題室內夏日沙灘，而沙田中心．沙田廣場、荃灣千色匯、 元朗千色匯 7 月10日至 8 月31日 「熊」抱時光之旅，設多個主題角色經典懷舊打卡場景。

MCP新都城中心 7 月3日至 8 月30日「夢想飛行樂園」，獨家換領現役本地民航機師親授兩大航空職業體驗工作坊及主題角色限量精品。

MOSTown 新港城中心 7月4日至 8 月23日設全港最大千呎主題室內夏日沙灘及約3,000平方呎的巨型海藍浪天幕、四大打卡場景、期間限定店及聯乘人氣梳乎厘專門店打造主題餐點。

千色Citistore（全線） 7月9日至 8 月3日 「夏日大激拼」店內貨品及宣傳單張內特價貨品可享額外九折優惠，小家電貨品提供額外95折優惠。設有均一價（$30、$80及$150）專區，提供超過 250 件優惠貨品，每日及每週限定驚喜優惠。