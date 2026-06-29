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給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇
著數優惠
Jetso

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

著數速遞
著數速遞
TEXT:Eunice ChowPHOTO:WeChat Pay HK

　　電影《給阿嬤的情書》絕對是近期熱話之一，內地票房衝破18.5億元人民幣、網上評分高達9.7分成為佳話。WeChat Pay HK 攜手英皇戲院推出《給阿嬤的情書》入場禮遇，入場觀眾即獲復刻版「僑批」信封，內附新用戶匯款滿$100.01減$100，以及現有用戶高達HK$150跨境匯款優惠。

 

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

 

　　《給阿嬤的情書》故事由一封封寄託思念的書信開始，訴說華僑血淚史，揭開當年「下南洋」務工華僑在異鄉拼搏的無奈，「阿嬤說：做人要有情義。」引起一眾華僑的共鳴！電影中的僑批是甚麼？「批」是潮汕、閩南話中「信」的意思，「僑批」既是遠門遊子寄回故鄕的家書，亦是匯款單據，被認為是世界上最早的跨境匯款及留言系統之一。隨著科技進步及電子支付的流行，昔日的僑批，即相當於今時今日的匯款服務。

 

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

 

入場即送復刻僑批信封優惠禮遇

 

　　WeChat Pay HK與英皇戲院合作攜手派發復刻信封，並推出跨境匯款優惠， 即日起，凡於英皇香港全線戲院觀看《給阿嬤的情書》的觀眾，入場即免費獲發一封復刻版「僑批」或「平安批」信封，內附一封家書，訴說着往日如何靠僑批寄錢寄信，將戲中情節所承載的溫度傳遞至觀眾手中。

 

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

入場禮遇數量有限，送完即止。

 

　　信封內附有二維碼，為We Remit跨境匯款用戶送上優惠：匯款新用戶可享匯款滿$100.01減$100、現有用戶可享匯款滿$5000減$50及匯款滿$50000減$100優惠。「We Remit 跨境匯款」We Remit 支援以回鄉證辦理的內地銀行卡收款，省卻以往要親身帶錢北上才能把錢存入自己內地戶口的麻煩。最快 1 分鐘內匯款至微信餘額或所綁定的內地銀行賬戶。除了中國內地之外，亦可匯款至27個國家和地區，包括美國、加拿大、菲律賓、印尼、英國、澳洲、歐洲多國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞等。

 

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

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We Remit四大步驟

 

　　請先確保WeChat Pay HK 用戶港幣錢包有足夠餘額，然後於手機APP依循以下四個步驟即可極速簡單完成跨境匯款：

 

•    步驟一：進入主頁WeChat＞我>支付與服務>跨境

•    匯款步驟二：輸入詳情，選擇匯款地區、輸入匯出的港幣金額，系統即時顯示匯率

 

 

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

 
•    步驟三：填寫收款人信息，選擇匯給本人、親屬、商品買賣或服務供應方，填寫收款人姓名及匯款用途

•    步驟四：確認付款

 

給阿嬤的情書︱睇戲送復刻版「僑批」信封 ＋WeChat Pay HK新用戶匯款減$100禮遇

 

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Tags:#給阿嬤的情書#WeChatPayHK#電影#Jetso#著數優惠#HotDeals
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中國加強對日出口管制
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投票期：2026-07-06 ~ 2026-08-06
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