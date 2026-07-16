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世界盃2026｜冠軍之戰！阿根廷西班牙對決，阿根廷能否再度冧莊？法國英格蘭力爭季軍 直播與賽程時間表
娛樂新聞

世界盃2026｜冠軍之戰！阿根廷西班牙對決，法國英格蘭力爭季軍 直播與賽程時間表

娛樂
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　　2026世界盃冠軍誰屬即將揭曉，究竟決賽是阿根廷西班牙可以捧走大力神盃？阿根廷能否再度冧莊？而法國、英格蘭將力爭季軍，即看最新賽程與直播時間表。

世界盃2026︱冠軍賽

7月20日 03:00 阿根廷 VS 英格蘭（ViuTV 99台免費直播）

 

世界盃2026︱季軍戰

7月19日 05:00 法國 VS 西班牙（ViuTV 99台免費直播）

 


世界盃2026｜4強大戰時間表

7月15日 03:00 法國 VS 西班牙（ViuTV 99台免費直播）

7月16日 03:00 阿根廷 VS 英格蘭（ViuTV 99台免費直播）

 

=========

7月19日 05:00 季軍賽（ViuTV 99台免費直播）

7月20日 03:00 冠軍賽（ViuTV 99台免費直播）




=========

7月7日：

03:00 葡萄牙  VS  西班牙

08:00 美國      VS  比利時

 

7月8日：

00:00 阿根廷  VS  埃及

04:00 瑞士      VS  哥倫比亞

 

世界盃2026｜8強大戰時間表

 

7月10日(五)：

04:00 法國 VS 摩洛哥（ViuTV 99台免費直播）

 

7月11日(六)：

03:00 西班牙  VS  比利時

 

7月12日(日)：

05:00 挪威  VS  英格蘭（ViuTV 99台免費直播）

 

7月12日(日)：

09:00 阿根廷/ 埃及  VS  瑞士/ 哥倫比亞

 


世界盃2026｜世界盃淘汰賽賽程

              

世界盃2026｜冠軍之戰！阿根廷西班牙對決，法國英格蘭力爭季軍 直播與賽程時間表

          （相片來源：經濟通製圖）

世界盃2026｜四強大戰！阿根廷英格蘭再度對決，西班牙法國爭奪決賽席位 直播與賽程時間表

今屆世界盃冠軍花落誰家？即將揭曉！（相片來源：fifa.com）


世界盃2026｜四強大戰！阿根廷英格蘭再度對決，西班牙法國爭奪決賽席位 直播與賽程時間表


球王美斯又能否再次帶領阿根廷衛冕成功？（相片來源：fifa.com）





2026世界盃32強淘汰賽正式展開！加拿大擊敗南非率先躋身16強＋完整名單與賽程時間表

（相片來源：fifa.com）

 

2026世界盃32強淘汰賽正式展開！加拿大擊敗南非率先躋身16強＋完整名單與賽程時間表

加拿大隊率先躋身16強 (相片來源：fifa.com)

 

世界盃2026｜32強完整名單

•  A組：墨西哥、南非

•  B組：瑞士、加拿大、波斯尼亞

•  C組：巴西、摩洛哥

•  D組：美國、澳洲、巴拉圭

•  E組：德國、科特迪瓦（象牙海岸）、厄瓜多爾

•  F組：荷蘭、日本、瑞典

•  G組：比利時、埃及

•  H組：西班牙、維德角（佛得角）

•  I組：法國、挪威、塞內加爾

•  J組：阿根廷、奧地利、阿爾及利亞

•  K組：哥倫比亞、葡萄牙、剛果民主共和國

•  L組：英格蘭、克羅地亞、加納

 

2026世界盃32強淘汰賽正式展開！加拿大擊敗南非率先躋身16強＋完整名單與賽程時間表

 (相片來源：fifa.com)

 

世界盃2026｜32強對戰組合與賽程時間表

 

比賽日期/時間 對戰組合
6月29日03:00 南非 vs 加拿大
6月30日01:00 巴西 vs 日本
6月30日04:30 德國 vs 巴拉圭
6月30日09:00 荷蘭 vs 摩格哥
7月1日 01:00 科特迪瓦（象牙海岸） vs 挪威
7月1日 05:00 法國 vs 瑞典
7月1日 09:00 墨西哥 vs 厄瓜多爾
7月2日 00:00 英格蘭 vs 剛果民主共和國
7月2日 04:00 比利時 vs 塞內加爾
7月2日 08:00 美國 vs 波斯尼亞
7月3日 03:00 西班牙 vs 奧地利
7月3日 07:00 葡萄牙 vs 克羅地亞
7月3日 11:00 瑞士 vs 阿爾及利亞
7月4日 02:00 澳洲 vs 埃及
7月4日 06:00 阿根廷 vs 維德角（佛得角）
7月4日 09:30 哥倫比亞 vs 加納

*以上為香港時間


世界盃2026｜巴西 vs 日本焦點大戰

 

　　2026年世界盃32強淘汰賽的焦點大戰「巴西 vs 日本」，將於香港時間 6月30日凌晨 01:00 在侯斯頓體育場（Houston Stadium）隆重登場。這場被外界譽為「現實版《足球小將》」的夢幻對決在兩國球迷間引發極高討論，香港亦有不少球迷支持日本隊爭勝，大家拭目以待！

 

2026世界盃32強淘汰賽正式展開！加拿大擊敗南非率先躋身16強＋完整名單與賽程時間表

Tags:#世界盃32強#世界盃2026#足球小將#2026世界盃#16強#8強#世界盃四強
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