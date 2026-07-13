世界盃2026｜四強大戰！阿根廷英格蘭再度對決，西班牙法國爭奪決賽席位 直播與賽程時間表
2026 世界盃四強賽程揭曉！阿根廷英格蘭再度對決，西班牙挑戰法國，決賽倒數。即看最新賽程與直播時間表。
世界盃2026｜4強大戰時間表
7月15日 03:00 法國 VS 西班牙（ViuTV 99台免費直播）
7月16日 03:00 阿根廷 VS 英格蘭（ViuTV 99台免費直播）
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7月19日 05:00 季軍賽（ViuTV 99台免費直播）
7月20日 03:00 冠軍賽（ViuTV 99台免費直播）
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7月7日：
03:00 葡萄牙 VS 西班牙
08:00 美國 VS 比利時
7月8日：
00:00 阿根廷 VS 埃及
04:00 瑞士 VS 哥倫比亞
世界盃2026｜8強大戰時間表
7月10日(五)：
04:00 法國 VS 摩洛哥（ViuTV 99台免費直播）
7月11日(六)：
03:00 西班牙 VS 比利時
7月12日(日)：
05:00 挪威 VS 英格蘭（ViuTV 99台免費直播）
7月12日(日)：
09:00 阿根廷/ 埃及 VS 瑞士/ 哥倫比亞
世界盃2026｜世界盃淘汰賽賽程
（相片來源：經濟通製圖）
今屆世界盃冠軍花落誰家？即將揭曉！（相片來源：fifa.com）
球王美斯又能否再次帶領阿根廷衛冕成功？（相片來源：fifa.com）
（相片來源：fifa.com）
加拿大隊率先躋身16強 (相片來源：fifa.com)
世界盃2026｜32強完整名單
• A組：墨西哥、南非
• B組：瑞士、加拿大、波斯尼亞
• C組：巴西、摩洛哥
• D組：美國、澳洲、巴拉圭
• E組：德國、科特迪瓦（象牙海岸）、厄瓜多爾
• F組：荷蘭、日本、瑞典
• G組：比利時、埃及
• H組：西班牙、維德角（佛得角）
• I組：法國、挪威、塞內加爾
• J組：阿根廷、奧地利、阿爾及利亞
• K組：哥倫比亞、葡萄牙、剛果民主共和國
• L組：英格蘭、克羅地亞、加納
(相片來源：fifa.com)
世界盃2026｜32強對戰組合與賽程時間表
|比賽日期/時間
|對戰組合
|6月29日03:00
|南非 vs 加拿大
|6月30日01:00
|巴西 vs 日本
|6月30日04:30
|德國 vs 巴拉圭
|6月30日09:00
|荷蘭 vs 摩格哥
|7月1日 01:00
|科特迪瓦（象牙海岸） vs 挪威
|7月1日 05:00
|法國 vs 瑞典
|7月1日 09:00
|墨西哥 vs 厄瓜多爾
|7月2日 00:00
|英格蘭 vs 剛果民主共和國
|7月2日 04:00
|比利時 vs 塞內加爾
|7月2日 08:00
|美國 vs 波斯尼亞
|7月3日 03:00
|西班牙 vs 奧地利
|7月3日 07:00
|葡萄牙 vs 克羅地亞
|7月3日 11:00
|瑞士 vs 阿爾及利亞
|7月4日 02:00
|澳洲 vs 埃及
|7月4日 06:00
|阿根廷 vs 維德角（佛得角）
|7月4日 09:30
|哥倫比亞 vs 加納
*以上為香港時間
世界盃2026｜巴西 vs 日本焦點大戰
2026年世界盃32強淘汰賽的焦點大戰「巴西 vs 日本」，將於香港時間 6月30日凌晨 01:00 在侯斯頓體育場（Houston Stadium）隆重登場。這場被外界譽為「現實版《足球小將》」的夢幻對決在兩國球迷間引發極高討論，香港亦有不少球迷支持日本隊爭勝，大家拭目以待！
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