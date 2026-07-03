世界盃2026｜32強淘汰賽接近尾聲！16強名單即將誕生＋賽程時間表

2026年美墨加世界盃小組賽於6月27日圓滿落幕，32強淘汰賽陣容正式揭曉。 隨著本屆賽事首次增編至48隊，12個小組的前兩名與8支成績最好的小組第三名成功突圍。在6月29日率先展開的首場32強大戰中，東道主加拿大以 1：0 險勝南非，成功殺入 16 強。



還有3場對決，16強名單即將誕生，邊隊會入8強，最終冠軍誰屬？球迷們懷著超緊張的心情拭目以待！



今日（7月4日）熱切期待3場賽事，包括：

02:00 澳洲 VS 埃及（99台 ViuTV 免費直播）

06:00 阿根廷 VS 維德角

09:30 哥倫比亞 VS 加納







世界盃2026｜世界盃淘汰賽賽程



(相片來源：經濟通製圖)





(相片來源：fifa.com)

加拿大隊率先躋身16強 (相片來源：fifa.com)

世界盃2026｜32強完整名單

• A組：墨西哥、南非

• B組：瑞士、加拿大、波斯尼亞

• C組：巴西、摩洛哥

• D組：美國、澳洲、巴拉圭

• E組：德國、科特迪瓦（象牙海岸）、厄瓜多爾

• F組：荷蘭、日本、瑞典

• G組：比利時、埃及

• H組：西班牙、維德角（佛得角）

• I組：法國、挪威、塞內加爾

• J組：阿根廷、奧地利、阿爾及利亞

• K組：哥倫比亞、葡萄牙、剛果民主共和國

• L組：英格蘭、克羅地亞、加納

(相片來源：fifa.com)

世界盃2026｜32強對戰組合與賽程時間表

比賽日期/時間 對戰組合 6月29日03:00 南非 vs 加拿大 6月30日01:00 巴西 vs 日本 6月30日04:30 德國 vs 巴拉圭 6月30日09:00 荷蘭 vs 摩格哥 7月1日 01:00 科特迪瓦（象牙海岸） vs 挪威 7月1日 05:00 法國 vs 瑞典 7月1日 09:00 墨西哥 vs 厄瓜多爾 7月2日 00:00 英格蘭 vs 剛果民主共和國 7月2日 04:00 比利時 vs 塞內加爾 7月2日 08:00 美國 vs 波斯尼亞 7月3日 03:00 西班牙 vs 奧地利 7月3日 07:00 葡萄牙 vs 克羅地亞 7月3日 11:00 瑞士 vs 阿爾及利亞 7月4日 02:00 澳洲 vs 埃及 7月4日 06:00 阿根廷 vs 維德角（佛得角） 7月4日 09:30 哥倫比亞 vs 加納

*以上為香港時間



世界盃2026｜巴西 vs 日本焦點大戰

2026年世界盃32強淘汰賽的焦點大戰「巴西 vs 日本」，將於香港時間 6月30日凌晨 01:00 在侯斯頓體育場（Houston Stadium）隆重登場。這場被外界譽為「現實版《足球小將》」的夢幻對決在兩國球迷間引發極高討論，香港亦有不少球迷支持日本隊爭勝，大家拭目以待！