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網購投資騙案｜物理治療師幫「美女助理」追業績，被騙於假App買股票，損失逾$500萬
理財智慧

網購投資騙案｜物理治療師幫「美女助理」追業績，被騙於假App買股票，損失逾$500萬

騙局大拆解
騙局大拆解

　　過去一星期，警方共接獲超過80宗網上投資騙案，總損失逾$8,600萬港元！其中一名受害人為本地物理治療師，誤信Facebook網上投資專家廣告，最後終損失超過$500萬。

 

　　早前，一名物理治療師被Facebook網上投資專家廣告吸引，按下廣告後直接進入WhatsApp對話，對方是一名WhatsApp頭像標緻、衣著專業的「美女助理」。「美女助理」每日提供股市動向及預測，並吹捧「專家導師」的精準分析使成員獲利不少，及後誘使受害人下載一個虛假投資手機應用程式「SecuG Pro」，並指使用此平台可以用比市場價格低的價錢買入股票。

 

　　受害人不虞有詐，按客服指示金將額存入不明個人銀行戶口。其後，「美女助理」以追業績為由，懇求受害人多次再傳入金額，受害人見帳面不斷獲利，決定繼續入帳，及後因無法提款，始知受騙，最終損失逾$500萬港元。

 

警方提醒大家：

●    切勿輕信「高回報低風險」

●    切勿下載任何不明手機應用程式

●    切勿點擊任何不明連結或網站

●    虛假程式或網站內的帳面結餘，可能只是騙徒在程式後台虛構的數字，絕非你的真實帳戶存款！

 

　　警務處反詐騙協調中心（ADCC）網上虛假投資平台名單連結

 

網購投資騙案｜物理治療師幫「美女助理」追業績，被騙於假App買股票，損失逾$500萬

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

 

Tags:#理財智慧#熱話#理財#騙案#騙徒#防騙視伏App#防騙視伏器#守網者#投資騙案#Facebook#廣告#投資專家#SecuG Pro#虛假流動應用程式
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