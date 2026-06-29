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「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品
著數優惠

「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品

購物兵團
購物兵團

　　為慶祝屈臣氏集團成立185周年，「屈臣氏經典復刻店」明日（6月30日）將於油麻地彌敦道正式揭幕。全新經典復刻店會以1841年香港首間西藥房起家的品牌歷史為靈感，糅合復古藥房設計與港式情懷，打造出充滿故事感、拍攝感，與話題性的全新熱點。為配合「復刻店」登場，屈臣氏、百佳超級市場及豐澤指定店舖將會推出一日限定的獨家購物優惠，出示打卡照片更可免費換取指定禮品！

 

「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品

 

　　屈臣氏將於明日（6月30日）下午1時半至2時，在旺角及油麻地彌敦道一帶為大家帶來驚喜街頭快閃活動。同日於屈臣氏集團旗下零售品牌，包括百佳超級市場、屈臣氏及豐澤的旺角及油麻地指定店舖，出示街頭快閃表演精彩時刻或屈臣氏185周年經典復刻店打卡照片，即可免費換取限量禮品及享用獨家購物優惠！

 

「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品

 

屈臣氏

●    免費換取指定禮品：屈臣氏185周年「妙藥同人」筆記本

●    獨家購物優惠：於油麻地彌敦道經典復刻店、旺角胡社生行及西洋菜南街分店可享88折

 

「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品

 

百佳超級市場

●    免費換取指定禮品：屈臣氏蒸餾水飲品（多款經典口味隨機發放；限量960枝，先到先得，換完即止）

●    獨家購物優惠：於恒成大廈及富運商業中心單一消費買滿$185，即享88折

 

「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品

 

豐澤

●    免費換取指定禮品：聰豐B摺疊環保袋

●    獨家購物優惠：於旺角惠豐中心、西洋菜街及好望角大廈分店消費滿$500即減$50

 

「屈臣氏經典復刻店」6月30日登場：指定店舖購物88折＋打卡即送限量禮品

 

屈臣氏經典復刻店

地址：油麻地彌敦道485地下

營業時間︰10am-10pm（6月30日將於3pm正式營業）

 

Tags:#著數優惠#屈臣氏#屈臣氏集團#豐澤#百佳#Shopping#期間限定#臣氏經典復刻店#打卡
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