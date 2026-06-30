迷你兵團銅鑼灣登場︱3.8米高迷你兵金色雕像＋9大打卡位＋角色見面會＋送限定禮品

Minions迷你兵團進駐銅鑼灣！今個暑假全新電影《迷你兵團與大怪獸》將回歸大銀幕，即日起Fans可率先於時代廣場打卡走進電影世界！三位新主角占士、阿亨與阿德以不同造型聯同全新角色咕米及多特，穿梭於地面露天廣場的9大互動拍攝場景，而2樓中庭設有3.8米高巨型迷你兵金色雕像，打卡有睇頭！Team Times會員更可體驗香港獨家主題自拍亭及多個互動遊戲，Fans勿錯過迷你兵團見面會合照機會！

重點推介

• 電影片場9大場景打卡位

• 3.8米高巨型迷你兵金色雕像

• 香港獨家主題自拍亭

• 全新角色占士及阿亨迷你兵團見面會

9大互動拍攝場景

時代廣場地面露天廣場搖身一變成為迷你兵團電影拍攝基地，集結9大電影場景及多個立體角色裝置，從牛仔小鎮、神秘偵探事務所到奇幻魔法世界，每個場景均圍繞不同角色與故事場景而打造，三位新主角占士、阿亨與阿德以不同造型現身片場各處，聯同全新角色咕米及多特帶領大家逐步探索《迷你兵團與大怪獸》的幕後世界。

由鐘樓出發沿紅地氈踏入片場，即來到電影拍攝最前線。核心攝影師占士趴在1920年代經典手搖式木製電影攝影機上，全神貫注地捕捉每一個畫面。

阿亨換上18世紀英式皇家風格造型，戴上白色假髮，身穿宮廷皇家衛隊禮服，手持復古大斧頭，而你可坐在華麗的寶座上飾演國王。

於充滿美國西部荒野氛圍的小鎮場景打卡位。

私家偵探辦公室內阿德換上經典神探造型，邀請大家一同投入這場懸疑調查之中。

以幕後製作為靈感的菲林沖洗工場，充滿巨型沖洗藥水桶與菲林膠卷盤等元素。

占士扮演考古探險家，右手高舉火把，左手卻拿著一卷廁紙當作木乃伊繃帶使用。

阿德化身巫師，雙手捧著黑魔法咒語書，正全神貫注地唸咒，召喚出綠色魔幻火焰！

全新角色咕米場景呈現從魔法書召喚這隻怪獸的經典時刻，成為整個片場最具話題的打卡亮點之一。

喜愛航海故事的朋友則不能錯過海盜場景。

全新機械外星人角色多特登場。

3.8米高巨型迷你兵金色雕像

2樓「迷你兵團名人堂」中央最矚目的3.8米高巨型迷你兵金色雕像，占士化身為「迷你兵奧斯卡小金人獎座」。場內更特別設有雙面拍照區：一邊以魔法為主題，與電影互相呼應。另一邊則以海盜為主題。

送限定禮品著數

即日起至8月31日期間，免費登記成為時代廣場Team Times會員，並憑即日時代廣場任何單一電子消費發票即可免費拍攝一張迷你兵團限定主題相框照片。另外，單一消費單據滿 HK$300 或以上，且單據內包含任何黃色 / 藍色 / 牛仔 元素的商品，更可換領迷你兵團海報一套（共 3 款）！數量有限，換完即止。

只要登記成為Team Times會員，即可於5樓換領專櫃免費換領限定「菲林設計明信片」乙張，到時代廣場內3個指定地點蓋印，拼湊出遺失的菲林圖案。

即日起登記成為Team Times會員，即可於5樓換領專櫃免費換領「劇組檢查表」乙張；完成清單上的任務，即可換領主題限定禮品，完成兩項任務及出示即日指定消費發票更有機會換領《迷你兵團與大怪獸》電影換票證乙張！所有獎賞數量有限，先到先得，換完即止。

迷你兵團紙眼鏡

限定扇子（隨機一款）

換領日期：即日起至2026年8月31日 （數量有限，換完即止）

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃

除了大型主題裝置及互動體驗外，兩位電影主角占士與阿亨更將親身現身時代廣場與大家見面。粉絲有機會近距離與迷你兵團互動及合照，親身感受電影角色走出銀幕的獨特魅力，見面會詳情請密切留意時代廣場官方公布。

Minions & Monsters: Bello! Hollywood @ Hong Kong Times Square

日期︰2026年6月26日至8月31日

時間︰10am-10pm

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場及2樓中庭