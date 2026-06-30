農行董事長談銀行盈利

農業銀行(01288)(滬:601288)董事長谷澍攜董事會及高管出席中國農業銀行2025年度股東大會，談銀行盈利可持續的三大支撐。

谷澍剖析了銀行未來盈利可持續的三大支撐。

第一，貸款「降速提質」新常態下，有效信貸需求的挖掘能力是關鍵。谷澍指出：「銀行發展要好，首先資產業務要穩定，有效信貸需求挖掘能力是銀行的核心能力之一。」

農行擁有56%網點分布在縣域鄉鎮，是唯一實現縣域網點全覆蓋的銀行。得益於此，在有效信貸需求挖掘難度加大的情況下，「過去兩年農行扣除票據後的對實體經濟的新增人民幣貸款，年均較可比同業平均值多增約4000億元人民幣。」

第二，重視金融投資帶來的盈利增量。谷澍認為，金融體系與產業結構轉型升級的動態適配，需要銀行轉變經營理念、優化業務結構，從而推動收入結構更趨均衡、盈利來源更加多元，增強盈利增長的韌性與可持續性。

第三，築牢風險底線是銀行穩健經營的永恒主題和根本之道。谷澍表示，「十四五」期間農行不良貸款率下降30個基點(BP)，改善幅度為可比同業最優；且是大行中唯一逾期貸款與不良貸款呈現負剪刀差的銀行，資產質素認定標準最嚴格。「我們的撥備覆蓋水平優勢明顯，穩定向好的資產質素和充分厚實的風險抵補水平提供了堅實的長期盈利增長基礎。」

淨息差企穩趨勢明顯

針對淨息差走勢，農行行長王志恒回應稱，今年第一季度農行利息淨收入按年增長7.6%，「淨息差企穩趨勢已很明顯，第二季度以來繼續表現出良好的回升勢頭。」截至一季度末，農行淨息差為1.26厘，較上年末下降2個基點(BP)。

王志恒稱，受益於定期存款到期重定價利好持續釋放，以及實體貸款和投資等資產業務持續良好表現，「農行有充分的淨息差改善空間和潛力，有信心持續鞏固淨息差持續向好態勢，預計全年淨息差水平保持總體穩定。」

農行要盈利，其他銀行亦一樣要盈利，依農行所示，其法有三：

1. 擴展貸款面；

2. 要作有效的金融投資；

3. 要管理好貸款風險。

作為一個外方的投資者，要知道每間銀行上述的三點，並不容易，但有個最簡單方法，看其利息差，不竟銀行主要的買賣是存貸，如存款利息少給了，貸款利息可收多了，銀行賺錢能力必然強。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）