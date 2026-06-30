歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
新聞
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
農行董事長談銀行盈利
股市動向
財金點評

農行董事長談銀行盈利

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　農業銀行(01288)(滬:601288)董事長谷澍攜董事會及高管出席中國農業銀行2025年度股東大會，談銀行盈利可持續的三大支撐。

 

　　谷澍剖析了銀行未來盈利可持續的三大支撐。

 

　　第一，貸款「降速提質」新常態下，有效信貸需求的挖掘能力是關鍵。谷澍指出：「銀行發展要好，首先資產業務要穩定，有效信貸需求挖掘能力是銀行的核心能力之一。」

 

　　農行擁有56%網點分布在縣域鄉鎮，是唯一實現縣域網點全覆蓋的銀行。得益於此，在有效信貸需求挖掘難度加大的情況下，「過去兩年農行扣除票據後的對實體經濟的新增人民幣貸款，年均較可比同業平均值多增約4000億元人民幣。」

 

　　第二，重視金融投資帶來的盈利增量。谷澍認為，金融體系與產業結構轉型升級的動態適配，需要銀行轉變經營理念、優化業務結構，從而推動收入結構更趨均衡、盈利來源更加多元，增強盈利增長的韌性與可持續性。

 

　　第三，築牢風險底線是銀行穩健經營的永恒主題和根本之道。谷澍表示，「十四五」期間農行不良貸款率下降30個基點(BP)，改善幅度為可比同業最優；且是大行中唯一逾期貸款與不良貸款呈現負剪刀差的銀行，資產質素認定標準最嚴格。「我們的撥備覆蓋水平優勢明顯，穩定向好的資產質素和充分厚實的風險抵補水平提供了堅實的長期盈利增長基礎。」

 

淨息差企穩趨勢明顯

 

　　針對淨息差走勢，農行行長王志恒回應稱，今年第一季度農行利息淨收入按年增長7.6%，「淨息差企穩趨勢已很明顯，第二季度以來繼續表現出良好的回升勢頭。」截至一季度末，農行淨息差為1.26厘，較上年末下降2個基點(BP)。

 

　　王志恒稱，受益於定期存款到期重定價利好持續釋放，以及實體貸款和投資等資產業務持續良好表現，「農行有充分的淨息差改善空間和潛力，有信心持續鞏固淨息差持續向好態勢，預計全年淨息差水平保持總體穩定。」

 

　　農行要盈利，其他銀行亦一樣要盈利，依農行所示，其法有三：

 

　　1. 擴展貸款面；

 

　　2. 要作有效的金融投資；

 

　　3. 要管理好貸款風險。

 

　　作為一個外方的投資者，要知道每間銀行上述的三點，並不容易，但有個最簡單方法，看其利息差，不竟銀行主要的買賣是存貸，如存款利息少給了，貸款利息可收多了，銀行賺錢能力必然強。

 

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

農行董事長談銀行盈利

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#銀行業#中國農業銀行#農行#谷澍#董事會#可持續盈利#貸款質量#金融投資#風險管理#淨息差#資產質量#銀行盈利#內銀股#滬港通#中資銀行
Add a comment ...Add a comment ...
打完了
更多政政經經文章
打完了

投票區

美伊據報卡塔爾再會談
48
|
0

你認為美伊今次能否順利重返談判桌？

23%
不能
73%
無意見
4%
投票期：2026-06-29 ~ 2026-07-29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處