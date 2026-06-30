望美國人能以良知的心及民主制度救國

小學時，老師已教：「人之為人，是因為有人性，與野獸不同，只有獸性，沒有良知。」

當人性泯滅時，獸性就會操控世界，故此，絕對不能讓其發生。

對，人的社會很複雜，故此，為免受傷，應該學懂保護自己，但保護自己不等於害人。

不幸地，不少人頻頻為自己加害別人製造藉口，例如：搵食嘛！又例如：人不為己，天誅地滅；更低下的是：每個人每件事都有個價。

以上三項，驟耳聽無大問題，但問題在你利用佢作藉口傷害別人，就天理不容！

今日，我想講講良知。世界能夠運行而不至毁滅，因大部分人仍有良知，有宗教信仰，以及，有各式國際法則去制衡人類變野獸。不過，當掌權者良知泯滅、宗教再不能令信徒更友愛更和平，更甚，本來大家認同的規則被推翻時，全球亂局就必然出現。

良知、宗教及法律，乃維護世界安全平衡的三大支柱，不能被破壞。

很不幸，今天的世界，大家正正親眼見到掌權者良知泯滅，濫殺無辜而不手軟；宗教已失去制衡力量，不少教徒變殺人機器；而本來維持全球國家平衡的聯合國，也被最強的國家率先破壞。

美國及以色列在過去的日子，濫殺了幾多無辜，包括兒童，你可知？

怎麼辦？當國際間變得有強權無公理時，我哋可以做的，先是保護好自己，保護好城市，保護好國家。

另外，就要平衡情緒。大家暫且無力改變現實時，切勿沉溺於負面情緒中過日子，一定要尋求平衡。方法很多，可以是暫時遠離新聞，也可以利用電影及電視劇去宣洩。

一直以來，以暴易暴的電影，皆極流行，最著名的當然首推韓國大隻佬馬東石主演的《犯罪都市》系列，將法律未能即時解決的罪行，行個人正義，以鐵拳清算。

人人都知在真實社會這是不可行的，正因如此，大家只可走入戲院向馬東石喝采。

最近橫掃Netflix收視的《鐵拳教育》也如是，在體制崩壞的校園中，暴力橫行，傳統教育機制已難以運作，故此，出現「教權保護局」，作為非常規執行單位，以非常手段解決問題，專門處理失控的校園事件。

一邊看的時候，你會否覺得，似足今天國際間的有強權無公理？

現實中的惡霸未能懲治，大家只能以電影中的「良暴制衡惡暴」平衡情緒。

美國無疑軍力最強大，但就最不守國際法，也不理國際公義，尤其出咗個癲佬總統特朗普，竟然繞過國會及聯合國，出兵侵略別國，藉口是「對方擁大殺傷力武器」。

各位，現今世界哪個國家擁有最多大殺傷力武器？當然是美國！佢自己就得，其他人唔得？

簡單一個例子已解釋何謂霸權。

7月4日為美國250周年國慶，這個本強調以民主、友愛、和平、法治及公義為最高原則的國家，如今淪落至此，美國人真的要發揮良知的心及民主精神去救國了。

今年美國立國250周年，7月4日本應大肆慶祝、大力宣揚其引以為傲的民主文化。可惜，那天還有幾多美國人笑得出？還有幾多個在世總統有興趣去俾特朗普攞彩？又還有幾多國家元首會誠心誠意恭賀美國？

美國的病，美國人自己醫，且看良知的心及民主制度，是否仍然存在，能否再發揮效用了。