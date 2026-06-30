hot talk 1點鐘｜南韓豪斥4萬億建廠！ | SpaceX殺入納指100狂吸流動性？ | 前瞻非農就業數據

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

Space X將於7月7日正式納入科技股權重高的那斯達克100指數，此消息可望為SpaceX帶來新一波被動型資金買盤。目前追蹤那斯達克100指數的資產規模超過 8000 億美元，摩根大通預估，SpaceX 納入那斯達克100指數後，可望吸引約43億美元的被動型資金流入。Space X什麼價位可以追入？

南韓政府正加快部署半導體發展策略，計劃在西南部地區投資高達800萬億韓圜（約4.1萬億港元），興建四座半導體製造廠，由三星電子及 SK 海力士各自負責建設兩座，進一步擴充記憶體晶片產能。SK海力士和三星較美光高看一線？

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