特朗普的加持，不再等於保送

今年11月舉行的美國國會中期選舉和地方政府選舉是當前美國政壇的重要事件，暑假過後，各路政客將會全面展開競選拉票活動。除了在電視上、社交媒體上投放廣告，有影響力的政治人物或工會領袖還會透過各種方式，為「門徒」或「戰友」拉票。這些「造王者」中，能量最大的應屬在任總統。但今年的情況略有不同，有州長候選人雖然得到特朗普背書，但仍在共和黨的黨內初選中落敗，顯示出共和黨選民雖然認同特朗普的一些政策主張，但對他的「投票指引」已不再盲從。他們更關注候選人對本地事務的立場，希望選出能幫他們解決具體問題的人。2024年選舉期間，參選的共和黨政客若獲得特朗普的背書，等於是得到「保送升學」的機會，惟如今他的加持，則未必能轉化成「錄取書(offer)」。

參選州長獲加持，未能勝出

在本月初艾奧瓦州(Iowa)共和黨州長初選中，得到特朗普支持的共和黨國會議員芬斯特拉(Randy Feenstra)，輸給了從未參選過公職的商人、農場主萊恩(Zach Lahn)，引起美國媒體和華盛頓政壇的高度重視。這場選舉有兩點比較特殊，一是因為艾奧瓦州是人口較少的州，總共只有四位國會眾議員，芬斯特拉已經連任三屆國會眾議員，在州內有一定的知名度，再加上有特朗普的支持，贏面大增。而他的對手是所謂的「政治素人」，在州內幾乎沒有知名度，外界普遍認為芬斯特拉應該能輕鬆勝出黨內初選，但最終結果令人大跌眼鏡。二是因為艾奧瓦州在美國總統大選中一向扮演重要角色，因為該州最早舉行總統候選人的黨內初選，其結果會影響所有總統參選人後續的競選活動，一些幕後金主會根據這個初選結果調整對不同參選人的支持度。艾奧瓦州是共和黨一統天下的「紅州」，州長和國會參眾兩院議員都是共和黨籍。在共和黨初選中勝出的參選人，基本上篤定會在11月的正式選舉中獲勝，在2028年的總統大選扮演重要角色，這是華盛頓政客關注該州州長初選的主要原因。

獲特朗普支持的共和黨國會議員芬斯特拉，在本月初艾奧瓦州共和黨州長初選中落敗。(AP)

在初選中獲勝的萊恩雖無參選過公職，但很熟悉政治運作，幫助過多位政客參選議員。據美國媒體報道，萊恩出生在艾奧瓦州，中學畢業後考入科羅拉多大學，曾居住在與艾奧瓦州相鄰的堪薩斯州多年，並在美國保守派重要金主科赫家族(Koch family)支持的一家智庫工作。因為與科赫家族的一位女士發生婚外情，他與對方先分別辦理離婚手續，然後兩人帶著孩子結婚，共同撫養居住在艾奧瓦和堪薩斯兩個州的七個孩子。萊恩長期住在堪薩斯州，但這位有錢人經常自己開小飛機往來兩州，以便照顧兩邊的子女。據報道，從去年10月至今，他已往返飛行37次。多年來，他以堪薩斯州選民的身份在該州各項選舉中投票，但卻在2024年10月返回艾奧瓦州登記，轉為該州選民，這令他能夠滿足該州的法律要求（在該州居住兩年以上），可以在今年11月參加州長選舉。可見，他在兩年前就看準了參選時機（已經連任多年的女州長2026年不再尋求連任），並積極部署參選，一步步朝著目標邁進。

萊恩在競選中，給芬斯特拉貼上「建制派政客」的標籤，抨擊他只代表大企業利益，不關心艾奧瓦州選民的生活。他同時還針對當地人的痛點，套用特朗普政府衛生部長甘迺迪的口號，聲稱要「讓艾奧瓦人再次健康」。他打出這張牌的原因，是當地癌症發病率有所上升，據報與水質下降有關聯，而導致水質變差的主要原因之一，是多年來耕地種糧使用的農藥太多。他表示，一旦當選，他將與大型藥企談判，迫使他們降低藥費，令艾奧瓦州民眾能得到更好的醫療照顧。

年底選舉多議題，民生為重

除了提出要為艾奧瓦州選民做實事之外，萊恩還在競選中提出，他要保護該州農民的利益，阻止大型農業集團收購當地農場。同時，他聲稱，一旦當選州長，他要用《反壟斷法》賦予政府的權力，控告拜耳等農業集團，阻斷大型農業集團對種子和殺蟲劑等農業必需品的壟斷，防止有害健康的殺蟲劑繼續氾濫，讓造成環境損害的化工企業為此付出代價。艾奧瓦州是美國農業領域的標竿，在玉米、生豬、雞蛋等農業副產品的產量上位居美國各州之首，大豆產品位居第二。農民近年面對的難題是農產品價格升不上去，而化肥、種子、農業機械消耗的燃料卻持續加價。萊恩給他們畫的大餅看上去很誘人，而且更貼近他們的生活和對未來的追求，這使得特朗普的助選蒼白無力，得到他隔空加持的候選人也難免落敗。

政治素人萊恩關注民生議題，聲稱要「讓艾奧瓦人再次健康」，令他得到選民的支持。(AP)

艾奧瓦州州長初選讓人看到，儘管美國社會仍舊存在意識形態方面的各種爭議，但選民最關心的乃是民生問題。在艾奧瓦州，四分之一的人口從事農業，農民被外界視為相對保守，其實他們可能只是想保住現有的生活方式不被破壞，希望孩子讀完大學能回來繼續發展家族企業，同時希望能維持當地的良好生活環境。持續4個月的伊朗戰爭導致油價高企，選民關心的首要問題是如何減少成本開支。在解決民生問題方面，誰能提出合理的建議，誰就會被選民接受，誰就最有希望在選舉中勝出。

在不同的州、不同的城市，意識形態方面的爭議固然存在，但很多時候，選情已經與特朗普關係不大，即使他要藉此製造對立或施加影響、為某位追隨者拉票，都已不太容易。

市長善打民生牌，「左傾」有理

另一個典型例子出現在美國第一大城市紐約。該市市長曼達尼(Zohran Mamdani)去年競選市長時主打民生牌，毫不掩飾自己是主張社會平等的社會主義者(socialist)。這位烏干達出生的印度裔政客，政治理念與曾經參選總統的民主黨左派旗手桑德斯(Bernie Sanders)比較接近。曼達尼認為，紐約市貧富兩極分化，要維護大多數人的利益，尤其是低收入階層的利益，政府必須有所作為。他提出要建立公營零售企業，用政府資金支持在政府土地上設立非盈利性質的小型超市(grocery store)，政府不收地稅，目標是從五個地點開始做起，將日常食品和日用品價格降下來，滿足低收入家庭的需要。他還提出會對富人加稅，同時推廣免費巴士服務，因為交通費在低收入家庭的日常整體開支中佔比很重，影響他們的生活質量。而引發最大爭議的是他提出的住房政策，即住房的可承受性(affordability)。曼達尼提出管控租金，並由政府成批建造低價住房，滿足大量紐約市民的住房需求，同時提高房產稅。加稅針對的是華爾街高收入人群，提高房產稅會打擊地產商的生意。做房地產起家的特朗普，強烈反對曼達尼的政策；民主黨在紐約州的頭面人物也反對這種補貼建房，因為他們要考慮自己贊助人的利益。他們在選舉期間不約而同支持因性騷擾醜聞而辭職的紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，特朗普還罕見地公開介入民主黨的地方選舉，在社交平台發文呼籲紐約市民投票給科莫，不要投給曼達尼。

去年勝選紐約市長的曼達尼，毫不掩飾自己是主張社會平等的社會主義者。(AP)

所有這些努力最終都白費了，社會主義者曼達尼成功當選。他今年上任後提出的施政方案，包括將投入220億美元興建可承受住宅(affordable housing)，凡在這類市政府項目上工作的建築工人將獲得加薪，最低工資每小時可達40美元。為加快項目進展，他還提出簡化政府流程的「拆牆鬆綁」措施，涉及放鬆對預製房屋的限制。這一系列新政推出後，曼達尼的人氣持續飆升，他支持的三位國會議員候選人在上周的紐約市民主黨初選中擊敗三位建制派候選人，其中兩位是尋求連任的民主黨現任眾議員。這三位候選人的政治立場與曼達尼接近，均支持他的執政理念。

紐約市是民主黨大本營，這三位政客競逐的選區一向由民主黨掌控，他們的順利當選應該毫無懸念。換句話說，打民生牌、主張社會平等的「民主黨左翼政客」又向左邁出了一大步。回顧過去這幾年，一部分民主黨政客從「左翼(left)」走向「進步派(progressive)」，現在已經不在乎「社會主義者(socialist)」這個帶有貶義的標籤了。若這一潮流從紐約蔓延到加州、麻省、佛蒙特、俄勒岡等「深藍州」，則可能意味著11月選出的新一屆國會中，民主黨的左翼勢力會更加強大，並可能成為黨內多數派，從而令來自紐約市布魯克林區的國會議員傑弗里斯(Hakeem Jeffries)失去眾議院民主黨領袖的領導地位。

有媒體報道稱，若真的出現這局面，挑戰傑弗里斯的可能是同樣來自紐約市的奧卡西奧－科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，人稱AOC），因為她是民主黨新生代進步派的代表人物，口才好，反應快，思路清晰，粉絲眾多。假如民主黨在中期選舉中成功取得眾議院多數席位，AOC有可能成為佩洛西之後的第二位眾議院女議長。這個一廂情願的「政治美夢」未必能成為現實，但身居高位的民主黨人已經開始警覺，這預示著民主黨內部的派系競爭會加劇，也會令選舉更有看頭。

奧卡西奧－科爾特斯是民主黨新生代進步派代表人物，有機會成為歷來第二位眾議院女議長。(AP)