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名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計
風水玄學

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

玄來更精彩
黃美雲
玄來更精彩

　　「最強小三」「五索」（註）最近又在媒體激起波瀾。無論你是「正印」、「小三」或還未有身份，都可以從相學角度研究一下這明艷勇悍人板向上流的本領。

 

　　將「網紅DNA」發揮到極緻的她，本月又發掘了「爆紅」的題材，在直播限時動態的「你問我答」環節中，她貼出舊照，可見往日的平凡，與今日的標緻，成鮮明對比！這自揭底牌的行動，已非首次。之前她承認曾經隆胸，今次互動環節中網民質疑：「除咗心口僭建，五官有無加工？」她反問：「你覺得呢？哈哈哈。」跟著貼出一張舊照，判若兩人。

 

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

 

　　舊照中人，面方面濶、鼻樑低陷、眼睛幼小、眼皮浮腄，是那種每日在地鐵看過一千次的面孔。現在則鼻樑高挺，眼睛亮大，臉孔成纖巧V字形。從前氣質平庸，如今風情萬種。

 

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

 

　　對照新舊兩版，面上有三個沒有改變過的特徵，揭示其過人底氣，配合後天加工的媚態，就展示了「最強小三」的實力。

 

　　一. 眉揚：眼眉毛向上揚，是為「飛揚眉」，為人極具野心、好性果斷、志氣高昂，不甘屈居人下，通常容易有權有勢，你看她的霸氣小三行徑便可知其氣場強勁。

 

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

 

　　二. 上唇豐滿而向上翹：這種人非常愛好發表，不能靜默下來，而且咀上好鬥。她在IG與粉絲互動時，自爆與男友馬清鏗相處常有火藥味，「長期都鬧交，乜事都會鬧。」然後補充說情人間出現拗撬是因為在意對方。「如果仲會鬧交證明你真係好重視佢。如果有一日你鬧都唔鬧，證明咗已經死心。呢段關係都唔使再要。」她認為情侶互片皆因真心相愛、著緊對方！

 

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

 

　　三. 耳垂成一粒圓珠：這是一個非常拼搏兼好「橋」的象徴，作為情婦，要又靚又有趣，才能避免被「小四」取替，否則日日嗌交，與大婆無異，總要出點奇謀吧。她有不少冧人妙招，常在網上放閃。

 

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

 

　　媒體以「街巿妹逆襲變山頂貴婦」來形容她。「五索」在街巿內唐樓長大，小時與老鼠、「小強」同眠，因此她的揚眉志願是「一定要成為有錢人」。她在大學一年級時「奉子成婚」嫁了個有錢人，後來因性格上的沖激而離婚。回復自由身後，她踴躍參加富豪飯局，終於「獵獲」百億富豪馬清鏗，被他「金屋藏嬌」，其後5年抱4，加上與前夫生的孩子，共有子女五名，因此叫「五索」。她現在過著富裕的生活，居住在男友送的九千萬豪宅中，但她的野心遠不止此，已開展了美容保健事業，還籌備上巿。

 

名人面相︱「五索」憑甚麼成為最強小三？揚眉霸氣強＋掀唇善辯＋圓耳珠多計

 

　　她憑後天的美貌風情和先天的「有勇有謀」，一手泡製了自己的都巿上位傳奇！

 

註：「五索」原名鍾睿心，因與前夫生了一個小孩、又與現在男友生了四個而得花名「五索」，而且她雖然是五孩之母，仍然很「索」。 

 

Tags:#風水玄學#面相#鍾睿心#小三
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