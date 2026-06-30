在數位洪流中，尋找科技的溫度

在當今這個被數據與演算法包圍的時代，我們似乎習慣於在冷冽的熒幕後，機械式地接收世界的碎片。資訊快速流動，卻往往讓人與土地的連結變得疏離。然而，當我們將目光投向那一顆顆由廢棄水樽重塑而成的陀螺，或是當年輕學子在創科實習中那雙因探索而閃爍好奇的眼睛時，我們會驀然驚覺：原來科技與環保，絕非遙不可及的硬數據，它們是可以有溫度的。

環保與創科，從來不是一句掛在嘴邊的空泛口號。它們是一份必須在經濟發展與環境保育之間取得微妙平衡的深沉使命，更是一份愛惜社會與地球、賦予萬物第二次生命的感恩實踐。這份使命，正推動著粵港澳大灣區走向一條充滿希望的綠色未來。

即將營運的「黃金中央清算系統」，是對標國際高標準的承諾，而即將重啟的黃金期貨交易，則為全球資金提供了一個更穩定、透明的投資平台。當金融與綠色標準緊密銜接，我們看到的不再只是市值的變動，而是資本流向低碳項目的流動。這份流動，是支持綠色產業生根發芽的養分，讓金融服務真正回歸到對社會與環境的長遠福祉。

在企業實踐的現場，我們見證了產業鏈的重塑。香港黃金產業集團 CEO 耿國華曾言，集團致力於打造全產業鏈，從礦產開採至下游零售，這不僅是效率的追求，更是一份「實幹者」的堅持。

當企業選擇垂直整合，他們選擇的是一條更艱難但更負責任的道路。透過從源頭控制碳足跡，企業主動承擔起每一環節的減排責任。這種「實幹者」精神，代表著現代企業對地球的一種承諾——我們不僅生產產品，更要為產品的全生命週期負責。這是對資源的敬重，也是企業在經濟與環保之間，找到的最真誠的平衡點。

在產業鏈的另一端，循環經濟同樣在發揮其不可或缺的「轉化者」角色。綠環（ECOHOPE）聯合創辦人 Howard Au-Yeung 的轉型之路，不僅是香港循環經濟的一個深刻縮影，更是一場關於商業模式再造的實踐。Howard 在塑料貿易界深耕二十餘載，比任何人都洞悉產業的痛點：可持續發展絕非單純的企業慈善，若無法將環保與經濟效益「環環相扣」，綠色轉型終將流於形式。

綠環建立「嚴謹閉環產業鏈」的決心，是對資源流向的深切關懷。透過數碼溯源技術，綠環確保每一噸塑膠廢料都能進入真正的「循環路徑」。這徹底解決了廢料流向不透明的行業亂象，為企業提供了可量化的 ESG 數據。這不僅是技術的勝利，更是對社會信任的一份交代。

大灣區碳中和協會、香港黃金產業集團及香港西貢將軍澳工商聯合會聯合主辦的「大灣區碳中和先鋒大獎」

1. Upcycling：賦予廢棄物靈魂

綠環的發展證明了，透過 Upcycling（升級再造）技術，原本被視為垃圾的廢棄物，可以蛻變為具備高附加價值的創新產品。這不僅是物料屬性的改變，更是一種價值的升級：

技術創新： 利用化學改性技術，將低階廢棄塑膠提升為優質原料。

成本轉化： 將沉重的「處置成本」轉化為「創新利潤」，增強了企業在波動市場中的韌性。

解決城市困境： 此舉直接響應了香港土地空間受限、堆填區飽和的迫切危機，為城市廢棄物管理提供了可持續的技術出口。

2. 生產者責任：一種感恩的實踐

綠環的轉型，不僅是對「資源再利用」的簡單回應，更是對「生產者責任延伸（EPR）制度」的積極預演。當企業不僅對銷售負責，更要對產品退役後的循環負責時，我們便看到了商業向善的力量。這正是對「賦予資源第二次生命」這一感恩實踐的最佳詮釋，將環保從「被動的減廢」轉化為「主動的產業創新」。

物歸本源，賦予萬物新生；感恩寬容，守護永續未來。

典禮上 80 家卓越企業的獲獎，不僅是對環保成就的嘉許，更是對綠色先鋒的集體致敬。這些企業涵蓋了房地產、能源、零售等核心領域。當太古地產、恒基兆業等行業領袖與綠色科技新星並肩而行時，我們看見了一股強大的共鳴——綠色發展已不再是個別企業的選擇，而是這片土地上所有行業共同守護的信念。

這些獲獎者代表了灣區企業的一種共同特徵：在追求商業成功的同時，心懷對土地的熱愛。他們證明了，當科技與愛惜地球的心結合，便能迸發出改善世界的強大能量。

「大灣區碳中和先鋒大獎」頒獎典禮的圓滿舉行，不只是終點，而是另一個溫暖起點。未來的香港與大灣區，將在國家戰略引領下，持續推動金融產品綠色化、產業鏈條閉環化以及生活方式低碳化。

我們正在書寫一份關於資源、價值與未來的灣區藍圖。透過金融創新、產業垂直整合與持續的技術革新，我們正在探索出一條既具經濟效益，又兼顧社會環境責任的「低碳之路」。這不僅是對地球的感恩，更是對下一代最具價值的饋贈。綠色的灣區，因為有了這些實幹者與轉化者的守護，必將綻放出最燦爛的光芒。這是一份屬於我們這個時代的責任，也是一份寫給未來的、充滿溫度與希望的情書。

環保，就是一份寫給未來、寫給大地的「感恩書信」。

斑斕交織，洗盡鉛華後的重生之彩。