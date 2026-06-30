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IKEA特價部｜九龍灣分店全港最大特價部低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品
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IKEA特價部｜九龍灣分店全港最大特價部低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品

購物兵團
購物兵團

　　精明的消費者去開IKEA，一定會去特價部睇吓有咩筍貨！最近，九龍灣分店特價部完成擴展，成為全港最大的IKEA特價部，狀態良好絕版商品、陳列品、退貨及包裝瑕疵品低至3折。令人驚喜的是，就連新產品IKEA PS 2026系列陳列室展示品都有，睇落質素不錯，精明慳錢！

 

IKEA特價部｜九龍灣分店特價部全港最大低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品

IKEA特價部｜九龍灣分店特價部全港最大低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品

 

　　IKEA一直致力於不同層面推動可持續發展，店內的特價部正是可持續發展理念的生動實踐。IKEA特價部分店包括九龍灣、沙田及荃灣，而西灣河提貨中心及特價部已遷往九龍灣Megabox。整合貨源後，九龍灣分店的特價部成為全港最大、種類最齊全的IKEA特價部，空間更寬敞，選擇更豐富，讓顧客可以盡享尋寶。

 

IKEA特價部｜九龍灣分店特價部全港最大低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品

IKEA特價部｜九龍灣分店特價部全港最大低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品

 

　　特價部的貨品低至三折，以陳列室的展示品、顧客退貨、以及包裝略有破損但內在品質完好、不影響功能的家居好物為主，IKEA 粉絲更可於此尋找已停售的絕版商品！官方表示全部商品經團隊嚴格檢查，確保狀態良好後，才會在特價部重新上架以低價發售，從大型梳化、衣櫃、椅子、收納用品到精緻家飾，應有盡有，鼓勵大家可持續生活理念。令人驚喜的是，就連新產品IKEA PS 2026座地反光燈都有，註明只是陳列室展示品，原價 $399.9，特價部優惠價只需$239.9！

 

IKEA特價部｜九龍灣分店特價部全港最大低至3折＋狀態良好絕版商品＋陳列品＋退貨＋包裝瑕疵品

IKEA PS 2026 座地反光燈原價 $399.9，特價部優惠價$239.9

 

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PINNTORP 長枱原價 $990，特價部優惠價$495

 

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IKEA PS 2026 活動几原價 $429，特價部優惠價$257.9

 

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IKEA PS 2026 長凳原價 $1,199，特價部優惠價$359.7

 

IKEA香港特價部

地址︰九龍灣分店 九龍灣MegaBox L4、沙田分店 沙田HomeSquare L6、荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8咪半 3 樓

https://www.ikea.com.hk/zh

 

Tags:#Shopping#Jetso#著數優惠#Hot Deals#IKEA
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