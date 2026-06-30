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失業求職攻略｜上環文武廟失業救命草？許願卡靈驗嗎？「保飯碗」辦公室風水格局＋因果行善福報
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失業求職攻略｜上環文武廟失業救命草？許願卡靈驗嗎？「保飯碗」辦公室風水格局＋因果行善福報

風水蔣知識
風水蔣知識

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。AI時代來臨，畢業等於失業？不少畢業生與失業人士在網上分享，投遞求職信卻毫無回音，有網友分享到文武廟拜神祈福後，竟然收到多份工作 offer，非常靈驗！

 

　　以前莘莘學子拜文武廟求學業順利，但今時今日為何同時要拜關帝呢？本片蔣匡文博士將為你揭示文武廟的來龍去脈，並探討中國人「窮算命，富燒香」的傳統智慧，如何在現代社會中成為心靈寄託。蔣博士認為失業並非命中注定，切勿「躺平」，要保持工作避免與社會脫節。術數強調因果觀念，貫徹「施財得財」多捐善款或做義工，才能形成正向循環。

 

　　話說回來，打工仔即使有工作，也難免擔心被裁員。坊間流傳辦公室桌面物件擺位「左高右低」可增運，但博士認為一樣東西更重要！想知打工仔如何掌握簡單風水智慧，減少被裁員的機會，必要留意博士的分享。最後，博士勉勵大家在低谷時，不要忘記努力尋找自己的方向，謹記「為學做人如逆水行舟，不進則退」。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。以上內容純屬嘉賓個人意見

 

Tags:#風水#AI#求職#失業#文武廟#術數#辦公室
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