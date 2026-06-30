Market Place期間限定「歐遊滋味」主題活動：精選英法西意美食佳釀、舉辦芝士品酒工作坊及試食活動

今屆世界盃正進行得如火如荼，大家支持的國家有否進級？相當不少香港球迷都是歐洲球隊的擁躉，雖然意大利出局，但還有西班牙、法國、英格蘭等人氣隊伍。品味超市Market Place由即日起至7月30日期間舉辦「歐遊滋味」推廣活動，精心搜羅一系列來自歐洲各地的特色食材及美酒佳釀，最適合買返屋企一邊品味一邊睇波，用味覺支持心愛球隊！

於「歐遊滋味」推廣期間，Market Place旗下指定分店將設有特別節目，包括意大利風乾火腿現場切割表演、芝士品酒工作坊、伊比利亞黑毛豬及安格斯牛肉試食活動，透過互動形式讓顧客親身感受濃厚的歐陸風情。圍方、K11、奧海城二期、淺水灣、愉景灣的Market Place，以及圓方3hreesixty、中環Oliver’s The Delicatessen，均會設置大型主題專區，打造沉浸式的歐洲市集購物體驗。

「歐遊滋味」重點推介有時令「西班牙SanLucar『Donut Peach』扁桃」（500克，優惠價$39），果肉細膩飽滿、甜美多汁，香氣馥郁撲鼻，入口清爽怡人。另外還有同樣來自西班牙的頂級伊比利亞豬品牌Hergosan出產的伊比利亞黑毛豬，擁有獨一無二的橡果香氣，肉質細膩，適合多種烹調方式；於推廣期間，顧客更可以優惠價每盒$69（200克）選購。而「西班牙紅蝦（加大碼）」素以豐富濃郁的蝦膏及鮮甜肉質備受美食愛好者追捧，現推廣價僅為每盒$588（400克）。

西班牙紅蝦（加大碼）每盒$588（400克）、德國SanLucar小番茄優惠價$34.9／包 (200g)、Antica Madia旗下乾麵系列每盒$55（500克）、法國及荷蘭空運抵港的「Beef Tomatoes」$13（100克）

西班牙紅蝦（加大碼）每盒$588（400克）

談到意大利，不得不提正宗意大利麵；Market Place特別引入意大利手工麵食專家Pastificio Gaetarelli的手工意大利雲吞系列（250克，優惠價$70），多款口味包括「菠菜芝士」及「牛肝菌」，方便易煮，讓顧客可隨時隨地品味地道意國風味。如欲為聚餐點綴美味色彩，可選購由法國及荷蘭空運抵港的「Beef Tomatoes」（$13／100克）；其外形獨特，皮薄多汁，且有多種顏色可供選擇，包括紅、綠、黃、粉紅及紫色等，能為夏日增添繽紛的歐陸風情。另外，以蔬果色彩入饌及造型多樣而聞名的意大利麵食品牌Antica Madia，旗下乾麵系列包括「Riccioli 5 Flavors」、「Macheroni 5 Flavors」、「Farfalle 5 Flavors」、「Eliche 5 Flavors」及「Gnocchetti 5 Flavors」等，同樣不容錯過——現以優惠價$55發售（500克）。

Pastificio Gaetarelli手工意大利雲吞系列每盒$70（250克）、Hergosan出產伊比利亞黑毛豬每盒$69（200克）、伯蘭爵頂級香檳$399（750毫升）、黑松露味熟火腿切片$59（100克）

歐洲的零食選擇繁多，Market Place搜羅一系列注入歐陸靈魂的風味選擇，如來自西班牙的人氣薯片品牌Acho，採用非基因改造的薯仔，以葵花油低溫油炸而成，口感酥脆清爽。經典口味包括「黑松露味薯片」、「蒜蓉番茄味薯片」、「頂級海鹽薯片」及「西班牙火腿味薯片」；每款以優惠價$35發售（120克）。

Acho蒜蓉番茄味薯片$35（120克）、La Mère Poulard「檸檬牛油酥餅乾」及「原味牛油餅乾」$35（125克）、Domori「70%排裝黑朱古力」$49（75克）、Estrella Damm西班牙啤酒 $59（750毫升）、TRIP 鎂質飲品—櫻桃莓果檸檬味$28（250毫升）、San Pellegrino（聖培露）檸檬味有氣果汁（低糖）$65／六罐（每罐330毫升）、Perfect Ted 抹茶健康純素能量飲品—香桃味$28（250毫升）

來自意大利的奢華朱古力品牌Domori備受環球朱古力迷的推崇，旗下不容錯過的風味有「38%排裝牛奶朱古力」、「50%排裝牛奶朱古力」、「70%排裝黑朱古力」、「85%排裝黑朱古力」及「卡拉布里亞辣椒黑朱古力」（每排75克，優惠價$49），讓大家可探索不同朱古力層次的誘人滋味。

Domori「38%排裝牛奶朱古力」優惠價$49（75克）

法國百年傳奇餅乾品牌La Mère Poulard的出品，選用百分百法國優質天然原料，以承傳1888年的傳統配方製作，讓每塊餅乾均擁有厚實的奶油香，入口鬆脆，散發法式優雅。招牌口味如「朱古力牛油酥餅乾」、「檸檬牛油酥餅乾」、「原味牛油酥餅乾」及「原味牛油餅乾」（每盒125克，優惠價$35），均為午後搭配茶飲或咖啡的良伴。

作為餐前小食必試人氣火腿品牌Ferrarini旗下加入黑松露製成的「黑松露味燈籠腸切片」及「黑松露味熟火腿切片」（每100克優惠價$59），為歐式盛宴添上一抹奢華氣息。

要為美食配上美酒，Market Place為今個推廣誠意推介享譽全球的「伯蘭爵頂級香檳」（750毫升，優惠價$399），入口散發成熟的水果及香料風韻，香氣中飄送烤蘋果、果醬及白桃氣息。

Saicho（萃澄）「茉莉花無酒精氣泡茶」$250 （750毫升）、Poretti無酒精啤酒樽裝 $13.5 （330毫升）、Maison Perrier法國巴黎雞尾酒風味氣泡水 $43／四罐（每罐330毫升）、西班牙SanLucar『Donut Peach』扁桃」$39（500克）

如欲與親朋好友悠閒相聚，亦可選Market Place引入的歐洲特色啤酒，如「Estrella Damm西班牙啤酒大支裝」（750毫升，優惠價$59），口感清爽順暢；而炎夏聚餐碰杯必備的「Peroni意大利啤酒」（330毫升，優惠價$50／六支），擁有逾百年歷史，完美展現意式啤酒釀造工藝及熱情。偏好無酒精飲品的顧客亦可選「Poretti無酒精啤酒樽裝」（330毫升，優惠價$13.5；凡選購3樽或以上可享85折優惠）、或法國的「Maison Perrier法國巴黎雞尾酒風味氣泡水」（每罐250毫升，優惠價$43／四罐）。

國際知名的意大利天然氣泡飲料品牌San Pellegrino（聖培露），旗下的有氣果汁以阿爾卑斯山的純淨礦泉水及地中海出產的新鮮水果製造，絕對是今日夏日送爽的首選。精選口味有「檸檬味有氣果汁（低糖）」及「血橙味有氣果汁（低糖）」（每罐330毫升，優惠價$65／六罐）。

教茶飲愛好者難以抗拒的氣泡茶，有來自英國的創新茶香檳Saicho（萃澄），精挑來自印度、中國及日本的單一產地茶葉，搭配英國天然泉水低溫冷萃帶來無酒精的優雅享受，招牌推介有「茉莉花無酒精氣泡茶」、「大吉嶺無酒精氣泡茶」及「焙茶無酒精氣泡茶」（750毫升，$250；凡選購2瓶或以上可享9折優惠，於指定分店更可以港幣129元換購Riedel水晶香檳杯一對）；另有送禮自享兩相宜的「迷你氣泡茶禮盒裝」（200毫升，優惠價$178）。

Market Place

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