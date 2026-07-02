滬深兩市單日成交3.66萬億元人民幣，衝進歷史前三，獲利資金高位兌現科技股盈利！

A股盤面昨日（1日）上演「科技落，萬物活」一幕。盤中創出歷史新高的科創50指數突然出現跳水，從超過2%的漲幅一路跳水，午後一度大跌4%，全天巨震6%，截至收市科創50指數跌2.5%，報2153點，創業板指數也出現大幅殺跌，午後一度跌近3%，截至收盤創業板指跌1.9%，報4260點。

爆炒科技股出現資金出逃

值得注意的是，此前遭到資金爆炒的科技股出現資金出逃跡象，部分資金選擇落袋為安，兌現豐厚帳面盈利。

科技股昨日大幅殺跌，A股前四大高價股均出現下跌，截至收市聯訊儀器(滬:688808)下跌3.3%，源杰科技(滬:688498)、寒武紀(滬:688256)跌超6%，中際旭創(深:300308)跌3.7%。23隻500元以上的個股中，僅有貴州茅台(滬:600519)、北方華創(深:002371)、普冉股份(滬:688766)、臻寶科技(滬:688797)、鼎泰高科(深:301377)、華峰測控(滬:688200)、金海通(滬:603061)等7隻個股抽升，其餘全部下跌。而這23隻個股中，僅有貴州茅台一隻「老登股」，其餘全部為科技股。

而在科技股大幅殺跌背後，此前A股極端分裂行情得到扭轉，之前一直跌跌不休的「老登股」回暖，全市場超4300隻個股上漲，逾200隻個股漲停。證券、保險、養殖等之前被調侃為「老登股」的板塊大幅上漲。華安證券(滬:600909)、天風證券(滬:601162)、國盛證券(深:002670)漲停，新華保險(01336)(滬:601336)長江證券(深:000783)觸及漲停。

科技股流動性仍高企

A股流動性昨日依舊在科技股中，資金兌現科技股盈利意願強烈，其中兆易創新(03986)(滬:603986)成交432億元（人民幣．下同）排名A股第一，京東方(深:000725)成交396億元排名A股第二，中際旭創(深:300308)成交342.6億元排名第三、新易盛(深:300502)成交282.6億元，排名A股第四；瀾起科技(06809)(滬:688008)成交279.8億元，排名A股第五；長電科技(滬:600584)、陽光電源(深:300274)、中天科技(滬:600522)、東方財富(深:300059)成交也都突破200億元大關。佰維存儲(滬:688525)以199.9億元成交排在第十，A股成交前20中僅有東方財富(深:300059)一隻「老登股」（表）。

至於科技股調整的原因可能來自兩個方面：一是內部結構再均衡，昨天上漲的個股普遍是前期回落較多的個股，而跌幅較大的股票皆為此前的熱門股；

二是周邊的變數。雖然日本股市上漲，但韓國股市昨天繼續大跌，而且美匯指數保持強勢。隨著美元持續走強以及海外投資者大舉拋售當地股票，韓圜匯率近日急劇下跌，失守1550韓圜兌1美元關卡，創下自2009年全球金融危機以來的新低紀錄。這給科技類成長股的估值帶來了一定壓力。

技術走勢：自「924行情」啟動以來，市場已歷經兩個階段：初期為橫盤震盪整理，隨後於2025年年中進入快速拉升段，當前則正處於第二輪橫盤整理過程之中。

上證橫行整固

目前大概率處於中樞B的構建階段（圖一），考慮到整體上行趨勢未被破壞，後續仍存在走出C段上攻的可能。

對於A股風格再平衡的問題以及後續市場交易方向，方正證券指出，風格再平衡的必要性進一步增強，當前價值/增長比價來到底部區域，意味著後續風格繼續極致化演繹的概率已經不大。

從再平衡的潛在方向來看，仍是圍繞著中報業績預期較好的行業做再平衡，而不是無論甚麼行業都可以「高切低」，部分此前因為科技資金虹吸出現錯殺的行業如券商、化工、創新藥、AI應用在過去一周出現修復。

此外，美國PCE數據公布之後，美聯儲局年內加息預期有所回擺，隨著油價回落，加息預期最悲觀的時候可能已經過去，這對於風格再平衡而言是好事。

國海證券分析師趙陽團隊則認為，從日曆效應來看，7月股價與業績相關性顯著抬升，市場重回業績主線博弈視窗。

AI仍是行情核心主線

東興證券認為，A股結構性行情延續。2026年下半年，依然堅定看好AI為代表的科技股作為行情核心主線地位，新動能向上和舊動能向下的K形結構在未來一段時期內會出現缺口擴大之後的階段性縮小，科技股上漲趨勢未變，隨著技術更迭和投資不斷釋放，科技股會出現階段性調整的狀況。

同時，資金會短暫湧向低位非科技股，帶來短周期的K形缺口收斂，但中周期來看，這種收斂只是階段性小級別，缺口真正出現平衡可能要到兩年以後的本輪科技投資周期逐步釋放之後，人工智能上游投資周期增速見頂，對其他行業的AI改造進入全面鋪開階段，全社會受到AI紅利開始恢復性增長，市場的新動能逐步變成常規動能，經濟周期進入穩定增長階段，K形周期特徵逐步弱化。

天府證券認為：6月市場日均成交金額均維持在3萬億元之上，在多重流動性偏緊預期視窗下，市場整體表現強勢。隨著中報業績視窗臨近，市場下半年的核心在於：科技主線能否延續強勢，抑或迎來階段性的風格再平衡。

維持不高追策略

策略上，維持不追高的操作基準，科技方向中期趨勢猶在，但內部仍應以分化看待，聚焦估值合理且業績尚未過度透支的個股，非科技方向可關注醫藥及非銀金融等在震盪市中具備階段性表現潛力的板塊，同時不要盲目抄底未企穩的防禦性品種，尤其是紅利類資產，短期仍需警惕高擁擠度下的回落風險，密切關注7月業績視窗期的景氣度驗證情況。

有關題材主力資金昨日淨流入排行，詳見（圖三）。

一天下來，A股7月開門市有何啟示？

上證指數盤中最高上探至4143點，隨後連續走弱，一度由漲轉跌。該點位在日線級別上並不顯眼，但置於周線框架下，已非常接近今年以來「M頂」上沿區域的壓力位，大致集中在4140點附近（圖二）。

回顧此前走勢，指數曾在2月末與5月初兩次短暫站上該區域，但隨後均以大陰燭快速回撤，進一步確認了該壓力位的有效性。後市上證要升穿4143點才可。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

