地緣政治與美式資本主義成今屆世界盃的雞尾酒

從來沒有一屆世界盃，像今屆如此具爭議。原本生於街頭、屬於普羅大眾的足球體育，到了2026年，第23屆世界盃由北美洲三國（美國、加拿大、墨西哥）聯合主辦，但美國卻把這場應該顯示團結包容的全球體育盛事，扭曲為美式資本主義的「超級搖錢樹」，還要滲入美國的地緣政治考量，對各國參與隊伍作出選擇性待遇，無一不完全違反了國際規例，令到國際賽事的公平性與公正性受到極大的干擾。

首先要討論的，亦是球迷的切膚之痛。國際足協(FIFA)在美國主導下歷史性引入美式「動態定價」機制，導致小組賽最低價門票從官方宣稱的60美元一路狂飆，決賽的官方最高票價更被推高至極其誇張的10990美元，這比2022年卡塔爾世界盃足足暴漲了近七倍！再加上美國法律允許合法的二級市場二手炒作，決賽門票在平台上甚至被喊到數萬美元的天價。

今屆世界盃的票價暴漲，決賽的官方最高票價被推高至極誇張的10990美元。(Shutterstock)

這種逐利的資本主義，荒謬程度正如美國總統特朗普在2026年6月面對NBA天價門票時的傲慢回應。當時記者在空軍一號上問及普通人根本買不起體育盛事門票時，他直言不諱說：「他們可以在電視上看，某種程度上看電視算是半免費的，但人生就是這樣(That’s the way life goes)。」

這番話無疑撕開了美式資本主義的冷血面具——買不起門票的底層民眾與全球南方球迷，直接被剝奪了參與的權利。更卑劣的是，美國政府還強制捆綁了數百美元且不予退款的赴美簽證費，無數南方國家球迷買了票卻被蓄意拒簽，門票與簽證費白付了，淪為美國財政的無償收割對象。

更令人憤慨的是，美國不僅在門票上霸凌弱勢，對參賽球隊一樣展示出猙獰的帝國傲慢。

美國將自己的主權，凌駕於國際賽事規例與體育精神之上。(AP)

事實上，任何主辦國際盛事的國家，都必須遵守基本的外交與體育法理：第一是平等入境權，主辦國必須向所有取得參賽資格的國家隊、教練、裁判及後勤人員提供必要的簽證與入境許可，確保無差別待遇；第二是嚴守政治中立，主辦國絕不能因地緣政治衝突或雙邊摩擦，而拒絕特定國家參賽或對其進行刁難。然而，今屆世界盃卻不幸成為美國展示其「邊境武器化」的延伸舞台。

看來，美國根本視這些國際規例與體育精神如無物。深究這些國際賽事規例中關於「豁免」與「東道國義務」的本質，當美國實踐起來，原來從來不是參賽者或外國代表應有的權利，而是一種由美國主權裁量所延伸出的「恩賜與特權」。這種特權可以隨意撤銷，沒有任何獨立的第三方審查機制，更不需要承擔任何國際問責責任。在當今國際體系中，這種超越法律、將國內政治凌駕於全球規則之上的特權，似乎就只有美國獨享。國際社會雖看在眼裏，卻往往流於集體沉默，誰能奈她何？

在這種霸權特權下，最可憐的是那些來自全球南方的純粹運動員。以伊朗國家隊為例，他們透過兩年多在亞洲區艱苦漫長的外圍賽，頂著各種國內外壓力，才堂堂正正取得世界盃決賽周資格。結果，他們在抵達北美後，卻不被視為FIFA所稱「普遍管轄權」之下平等競技的運動員，而被當成敵對國家的「對象」。因為嚴苛的邊境與簽證管制，他們的教練團和後勤團隊甚至被美國拒簽，被迫只能留在墨西哥蒂華納的酒店房內看著螢幕指導球員。球員們則被迫面臨「即日來回美墨邊境」或後來爭取後也只能短留的荒謬參賽模式，生理與心理都飽受折磨，尊嚴被傷害。

伊朗國家隊被迫面臨「即日來回美墨邊境」或後來爭取後也只能短留的荒謬參賽模式 (AP)

至於美國邊防人員對待非洲代表團的方式，就毫無疑問是種族歧視了，這些非洲球員在邊境遭到冗長且侵入性的搜查；烏茲別克國家隊則遭偵爆犬搜查，暴露了穆斯林佔多數的國家隊如何被美國安全體系以羞辱方式處理。其實這也是美國邊境執法一貫的種族與宗教邏輯，根本不是管理運動賽事的應有方式，這是穿著裁判制服的地緣政治，是對奧林匹克精神的公開羞辱。

這種地緣政治與資本的雙重霸權傲慢，同樣侵蝕了全球外交的最高殿堂。最典型的例子，莫過於去年聯合國大會在紐約舉行期間，發生了震驚國際的「哥倫比亞總統簽證風暴」。當時，哥倫比亞總統佩特羅(Gustavo Petro)因嚴厲批評美國與以色列在加沙地帶的軍事行動，美國國務院竟公然以「發表煽動性言論」為由，立刻撤銷佩特羅的美國簽證，把他驅逐出境，變相剝奪了一國元首前往聯合國總部履職的權利。

此舉隨即引發了全球南方國家的集體憤怒。哥倫比亞政府當即發表強烈抗議，並正式向國際社會提案，強烈呼籲「聯合國總部絕不能留在紐約，應搬遷至卡塔爾多哈等真正具備外交中立性的國家城市」。

因為嚴厲批評美以在加沙的軍事行動，哥倫比亞總統佩特羅（中）被美國撤銷簽證，驅逐出境。(AP)

美國國內就此呈現出高度撕裂的意見。特朗普政府與保守派陣營堅稱，美國基於「國家安全與外交利益」，有絕對權力予以拒簽，聯邦政府的邊境執法權絕不可能為了迎合國際組織而「自我矮化」。相反地，美國國內的理性聲音與人權團體則發出嚴厲警告，指出華盛頓濫用簽證審查權，正親手葬送美國殘存的國際信譽與軟實力。

雖然基於複雜的地緣政治與高昂的搬遷成本，將聯合國總部或大型賽事完全移出美國，在短期內未能完全落實，但美國的政治與經濟特權已在國際歷史上留下了無法抹滅的信任赤字。當一個東道國可以憑自身外交喜好、以「國家安全」為萬能底牌去隨意篩選聯合國與會者與運動員，同時又用吸血般的資本主義與冷漠的「看電視論」榨乾全球大眾時，其作為國際中心的合法性與正當性便已蕩然無存。

美國漠視國際規例的霸凌行為，正在迫使國際社會尋求變革——隨著美國近期退出多個國際條約，聯合國部分核心機構已開始尋求將職能外遷至肯尼亞內羅畢，而愈來愈多關鍵國際會議也主動移師瑞士日內瓦。歷史將會證明，當美國用特權燃盡了體育與外交的公平底線，一場「去美國化」的全球多邊主義覺醒，正悄然成為不可逆轉的事實。