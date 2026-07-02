長者友善巴士站︱九巴增設消暑三寶︰免費借用手提風扇，提供降溫毛巾及水關顧長者出行

夏天熱辣辣，等巴士到站分分鐘成身汗，尤其是長者容易感到不適。九巴為了讓長者和護老者在候車和乘車時有舒適環境，九巴選取十個長者乘客較多的巴士站，在站長室提供「消暑三寶」，包括手提風扇讓長者和護老者在候車時借用，站長室亦會向長者或護老者提供有降溫效用的毛巾和水。同時，九巴的車長訓練加入長者友善出行的教學內容，大家於乘車時看到長者有需要協助，不妨多關心他們。

站長室設「消暑三寶」隨時借用

因應今年夏天極端炎熱，九巴於各區選取十個長者乘客較多的巴士站，即日起在站長室提供「消暑三寶」，包括手提風扇讓長者和護老者在候車時借用，借用風扇後可以在排隊候車期間消消暑，登車前再將風扇放回巴士排隊欄前方的回收箱內即可。站長室亦會向長者或護老者提供有降溫效用的毛巾和水。

十個設有「消暑三寶」的巴士總站︰

• 平田總站

• 順利總站

• 中秀茂坪總站

• 荔枝角總站

• 安蔭總站

• 富善總站

• 粉嶺（聯和墟）總站

• 良景邨總站

• 天富總站

• 東涌（逸東邨）總站

除此之外，九巴將於車廂內加設貼紙，亦會於車廂電視、巴士站的到站時間預報顯示屏幕加強宣傳，以圖文並茂的方式，提示長者有需要時，可以隨時向九巴的車長和站長求助。香港基督教服務處與九巴學院合作，於車長訓練加入長者友善出行的教學內容。例如提醒車長要對長者有多一點觀察、耐心及合適回應，在安全情況下讓長者坐穩或完成上落車後才開車，留意需要較多時間或協助上落車或尋找座位的長者，有需要時可簡單關心他們；如長者提出需要，亦應清楚告知可如何協助。提升長者的安全感和出行信心。

乘客於乘車時看到長者，亦可以多望一眼、多問一句；如發現長者需要協助，可通知車長或車務人員共同處理。例如見到長者下車需時，可出聲提示車長稍等；或協助按下車鐘、讓出較方便的位置。