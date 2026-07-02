溫傑星期四｜君實生物簽靚刁收13億人仔！ | 美的炒作冷氣機搶購潮企上廿天線 | 拆解6月澳門博彩收入

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

君實生物公布，與上海復星醫藥簽訂授權許可協議，授權復星關於偌考奇拜單抗在大中華地區的開發、註冊、生產及商業化權利。該集團將獲得2.15億元人民幣的首付款，並有資格獲得最高11.25億元的開發和銷售里程碑付款，共最高13.4億元人民幣，以及大中華地區淨銷售額雙位數百分比的分級銷售提成。生科股今日起飛，市場再炒授權憧憬？

歐洲近日經歷多波熱浪，多地突破40℃，引發冷氣機搶購潮，其中內地電器製造商美的集團旗下冷氣機產品PortaSplit獲得青睞，不僅「一機難求」，二手溢價甚至一度達原價兩至三倍。美的現階段追入會否太晚？

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