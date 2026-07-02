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澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡
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澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

魅遊澳門
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魅遊澳門

　　澳門茶餐廳選擇無數，豬扒包、辣魚麵、免治牛飯大家都應該食唔少；我最常幫襯嘅茶記，係位於賈伯樂提督街嘅新鴻發。呢間老牌茶記，已經開咗三十幾年，全澳共有4間店舖 ，一碟乾炒牛通賣到街知巷聞。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

三十多年歴史的老牌茶記新鴻發美食。

 

　　印象中，炒通粉係新鴻發特色，十多年前第一次食乾炒牛通，便是出自呢間店；這其實就是乾炒牛河嘅變奏版，同樣是以洋蔥和生抽炒香通粉，但因選用的是帶坑紋的通粉，炒出嚟特別入味，同一版本仲有乾炒豬扒、雞扒和雜燴通粉。

 

　　值得一提的是，這裡的炒牛通算是大大碟分量十足，牛肉夠晒鑊氣兼炒至微焦卻不會硬柴，咁嘅價錢咁嘅質素，而家喺澳門都唔多了，據我所知，新鴻發嘅餐牌近幾年都冇改過，乾炒牛通仍然只賣40蚊，可算十分抵食。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

乾炒牛通是新鴻發的名物，上枱鑊氣十足。澳門幣40

 

　　除了炒牛通，新鴻發嘅「老餅」都是招牌，由正門玻璃櫃可見選擇不少，由常見的雞尾包、菠蘿包、老婆餅及蝴蝶酥，到已甚少餅店有售嘅酥皮奶油筒，都可以喺呢度搵到，全部出自自家餅房老師傅之手，好多街坊三點三都會嚟點一兩件餅嘆茶吹水；我最鍾意食佢哋嘅咖喱角，售價8.5元尚算大件，點餐時記得請店員幫忙焗熱，食嘅時候酥皮熱辣辣，內裡嘅咖喱薯蓉肉碎亦特別香口。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

像奶油筒這類老式糕餅在市面已不多見，餅身酥脆，內裏卻是帶鹹味的香滑奶油。澳門幣8.5

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

 咖喱角亦是必點，一定要請阿姐幫忙翻熱。澳門幣8.5

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

 另一老餅，朱古力奶油蛋糕，小時候見到會雙眼發光。

 

　　推介賈伯樂提督街呢間新鴻發嘅原因，是大家食飽飽之後，只需行過對面馬路，便可打卡百年文物建築——建於1920年，中國軍事家葉挺將軍的故居。這幢樓高兩層的淡黄色西式建築，在四周大廈林立的民居中，顯得異常搶眼。該故居是將軍之妻李秀文的嫁妝，面積約180平方米，葉挺一家在1927年至1942年間，便是居住於此。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

與新鴻發一街之隔，便是葉挺故居。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

甫走進前園，便可見葉挺與家人的雕像和生平簡介。

 

　　經歷百年，文化局在2014年完成故居修繕後正式對外開放，這兒的遊人不多，置身其中大可悠閒的慢慢欣賞及拍照，無論是地上古舊的幾何圖案花階磚、木樓梯、百葉窗和老式窗花，均充滿美感非常好拍。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

還展出了葉挺的生活用品。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

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澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

這裡的幾何圖案花磚、鐵花門窗、甚至是木樓梯都非常好拍。

 

　　正門進去先是小小的前園，置有將軍與妻子兒女的雕像，及生平事蹟簡介，地面一層主要還原葉挺一家的生活面貌，從當中客廳和飯廳的布局，可親身目暏出自上世紀的一桌一椅，甚至是米缸、濾水瓶、熱水壺等舊物；一樓則陳列了將軍的生平事蹟，特別是還原主卧室的陳設，由大床、衣櫃到書桌，全皆充滿了歷史感的點點滴滴。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

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 地下層是前廳與飯廳。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

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澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

展示不少原故居的舊物。

 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡 

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

澳門平靚正茶記新鴻發 必食乾炒牛通、招牌老餅，順遊百年文物建築打卡

一樓還原了葉挺一家的主臥室。

 

新鴻發美食
地址：澳門賈伯樂提督街55號
電話：853 -2853 0452
營業時間：6am-6pm

 

葉挺將軍故居
地址：澳門賈伯樂提督街76號
開放時間：10am-6pm（逢星期三閉館）
票價：免費
查詢電話：853 -8399 6699

Tags:#澳門美食#茶餐廳#乾炒牛通#老餅#葉挺將軍故居#百年文物建築#澳門旅遊
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