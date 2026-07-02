美食優惠︱大快活港式奶茶套票平均$9.9/杯＋免費試飲奶茶＋挑戰遊戲送公仔掛飾

各位奶茶控，有無飲過大快活近日升級版港式奶茶？即日起，只要於大快活App購買阿活錫蘭港式奶茶套票，即可以優惠價$99起/10杯，低至$9.9歎到，或另補差價升級凍飲或特飲！想免費試飲則要留意7月11日的巡迴廣告車，還有7月24日起於指定分店設「阿活奶茶學院挑戰站」，完成指定任務後，有機會獲別注版的「阿活錫蘭港式奶茶」公仔掛飾！

大快活「阿活錫蘭港式奶茶」以高山錫蘭茶葉沖製，充滿茶香，強調「茶香、幼滑、醇厚、茶溫」四大標準，分段沖泡方法令茶味濃厚且層次分明，口感醇厚，堅持以96°C沖泡及40°C熱杯控制溫度。「阿活奶茶學院」專責團隊再進一步劃分專責同事為「品茶師」及「奶茶專員」負責監控品質。

阿活錫蘭港式奶茶套票優惠價：$99起/10杯；單點售價：（熱）$12/杯；（凍）$15/杯套票

點買先最抵飲？大快活同步推出阿活錫蘭港式奶茶套票，優惠價$99起/10杯，低至$9.9一杯就飲到（可另補差價升級凍飲或特飲）。顧客只需下載大快活App並登記成為會員，於「節日及派對美食」平台選購，換領券將於5分鐘內自動發送至「錢包」，到分店收銀處出示QR code即可兌換，方便快捷！

凍阿活錫蘭紅豆奶茶(16安士)單點售價：$19 /杯；套票轉配價： +$7/杯

熱阿活錫蘭紅豆奶茶單點售價：$14 /杯；套票轉配價： +$2/杯

大快活將於7月11日以廣告車巡迴，並由7月24日起於指定分店設「阿活奶茶學院挑戰站」，顧客不但可以免費試飲奶茶，完成指定任務後更可獲贈禮物，全面享受升級版奶茶體驗。

廣告車巡迴及「阿活奶茶學院挑戰站」活動詳情：

1. 讚好/追蹤大快活官方社交專頁，即送免費「熱阿活錫蘭港式奶茶」券一張；

2. 於4秒內成功挑戰「奶茶宣言」急口令，即送「優惠價$10換購迷你雪菜肉絲湯米粉配熱阿活錫蘭港式奶茶」券一張；

3. 購買「阿活錫蘭港式奶茶」套票一套，即送免費「凍阿活錫蘭紅豆奶茶」券一張。

以上優惠券數量有限，送完即止。

大快活廣告車巡迴路線：

日期：2026年7月11日（星期六）

地點及時間︰銅鑼灣 (百德新街附近) 上午、旺角 (西洋菜南街 / 朗豪坊附近)下午



顧客只要於指定分店選購任何以96°C沖泡的「阿活錫蘭奶茶」系列，包括熱/凍阿活錫蘭港式奶茶、熱/凍阿活錫蘭紅豆奶茶，即可參與指定分店的「阿活奶茶學院挑戰站」拍拍機9.60秒挑戰一次，拍中9.60秒即可獲得別注版的「阿活錫蘭港式奶茶」公仔掛飾一個，每日數量有限，送完即止。

「阿活奶茶學院挑戰站」活動指定分店：

• 7月24日至7月26日旺角西洋菜南街分店

• 7月27日至7月29日 中環萬年大廈分店

• 7月31日至8月2日荃灣海之戀分店

• 8月3日至8月5日觀塘東廣場分店

• 8月7日至8月9日馬鞍山廣場分店

• 8月10日至8月12日大埔昌運分店

• 活動時間︰每日12nn-6pm

阿活錫蘭港式奶茶套票

售價︰$99/十杯（套票升級凍飲或特飲需另補差價）

加 $2 轉配【熱】阿活錫蘭紅豆奶茶

加 $3 轉配【凍】阿活錫蘭港式奶茶（12安士）

加 $7 轉配【凍】阿活錫蘭紅豆奶茶（16安士）

https://www.fairwood.com.hk/