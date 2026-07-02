球場博弈結束，美伊戰火會否重燃？

7月1日，伊朗國家足球隊經過一次曲折的旅途，經土耳其安塔利亞轉機，安全回到了首都德黑蘭國際機場。

面對美國政府、主辦方的各種干擾和限制，伊朗隊在世界盃賽事中仍然逼和了三場賽事。他們因此在德黑蘭，受到了政府至民間的英雄式歡迎。伊朗國足代表在發言時說：「為未能成功晉級淘汰賽，向忠實的伊朗人民致歉。」

同一天，美伊雙方代表根據早前簽署的諒解備忘錄，在卡塔爾及巴基斯坦中介人的協助下，結束了在多哈舉行的首輪間接會談。美國總統特朗普對此作出了積極評價，稱雙方取得了進展。他表示，兩國當前正試圖走出上周相互報復性打擊的陰影，並將臨時停火轉化為持久和平。

伊朗國足在美國賽場上逼和三場賽事，回國後受到英雄式歡迎。（美聯社）

美伊和平的新憧憬

伊朗國足的安全返國，和特朗普的樂觀說詞，給美伊和平前景帶來了新的憧憬，美國聯儲局官員也率先開始勾勒戰後經濟重回正規的藍圖。例如在本周日（6月28日），列治文聯邦儲備銀行行長巴爾金在接受採訪時稱，雖然目前通脹水平仍然過高，但他「也看到一些初步跡象，顯示價格壓力可能很快就會有所緩解。」

巴爾金續稱，隨著美伊近期達成諒解備忘錄後油價回落，他對轄區內汽油價格的快速下跌感到鼓舞。他同時還強調，油價推動的通脹，似乎沒有抑制美國人的消費意願，過去一年消費者支出依然強勁。

那麼，美伊和平前景真的值得憧憬嗎？首先要指出的是，就大方向而言，美伊兩國無論是在足球場上，還是談判桌前的博弈，都反映了兩國仍處於「是戰是和」的十字路上，持久和平的綠燈尚未亮起。

伊朗國足傳達「不畏戰」信息

伊朗國足在世界盃期間深入美國，準確傳達了德黑蘭「嚮往和平，但不畏戰」的信息。他們在洛杉磯逼和比利時隊後，在更衣室留下了一張紙條，用英文寫道：

「從數千年前的古波斯，到如今文明的伊朗，伊朗的精神永存且堅定不移。我們帶著驕傲來到洛杉磯，帶著榮譽競爭，並帶著尊嚴離開。謝謝你，洛杉磯，感謝你的款待，願和平、尊重與友誼盛行於所有國家之間。」

在西雅圖與埃及打和，小組賽出局後，伊朗國足在離開美國時，又留下了一張三頁紙的手寫信，控訴在賽事中遇到的不公平對待，並意味深長地留下簽名「我們永不會忘記」。這句話的含意，顯然超越了球場上的不公，而伸延至美以不宣而戰，給伊朗造成的創傷。

其次要指出的是，就算美伊雙方有走向和平的誠意，圍繞著和談的「局部政治天氣」，亦更可能是「打打談談」的多變狀態。從談判形式來看，雙方目前僅處於「間接會談」的狀態，也就是由巴基斯坦和卡塔爾代表，分別為伊朗及美國的代表傳話。只有在美伊雙方同意直接對話的情況下，談判才算是進入正規。

伊朗國足在洛杉磯球場更衣室留下一張紙條（互聯網）

特朗普傾向以武逼和

從特朗普的發言來看，這個過程仍存在巨大隱憂。例如他說：「會談非常順利，接下來我們再看。正如你們所知，我們連續三個晚上對他們進行了非常猛烈的打擊，但我們現在的情況很好，所以我稱之為去核化，而且這一切都在推進之中。」

這番話揭示了特朗普的兩張底牌：第一張是他主張「以武逼和」，在多哈會談前，他對伊朗連續發動了三晚猛攻，以收威懾效果；第二張是他的談判目標，就是伊朗的終極「去核化」，看不到任何鬆動空間。特朗普打出這兩張牌，正好也是伊朗針鋒相對、絕不退後的死結。

先看「以武逼和」，伊朗的回應是對等反制。以特朗普所指的一連三晚猛攻為例，雖然美軍打擊了伊朗南部十個軍事目標，但伊朗隨即也攻擊了美軍位於科威特和巴林的八處軍事設施。伊朗之所以不甘示弱，原因就是擔憂一旦手軟，會讓特朗普產生「以武逼和」奏效的錯覺，從而對伊朗施加更大的軍事壓力。

伊朗核立場未變

再看伊朗核問題，德黑蘭在軍事鬥爭並未落敗的情況下，更不會輕易放棄其戰略護身符。雖然特朗普單方面不斷渲染有關問題正取得進展，德黑蘭的兩大底線實際上並未鬆動，一是拒絕放棄導彈武庫，二是拒絕交出濃縮鈾。

根據美伊簽署的諒解備忘錄，雙方將展開為期60日的終極核談判，即在8月17日抵達最後期限。德黑蘭會否在這段時間向白宮徹底讓步，是令人存疑的。因此，特朗普在談判未獲突破情況下，難免不斷嘗試「以武逼和」，導致中東局勢瀕生變數。

特朗普試圖「以武逼和」，令中東和平前景瀕生變數。（美聯社）

打打停停對伊朗不利

對於伊朗來說，美方利用這種打打停停的手段，將中東戰事拖延下去，對她也是不利的。從經濟角度來說，戰事重創伊朗經濟，今年GDP料萎縮6.1%，而6月通脹水平比去年同期更漲了88%。長此下去，伊朗即使贏得談判勝利，經濟恐已被拖垮。

因此，伊朗急於趁60日的停火談判期，恢復對外石油出口，並促使美國解禁其海外資產，為國內經濟回血。就目前情況來看，伊朗在美軍近期解除港口封鎖後，確實出口了超過4000萬桶原油。但是，在解凍海外資產的問題上，還沒有看見美方鬆手。

從政治角度來說，德黑蘭希望趁停火談判期，為在戰爭中被殺的前最高精神領袖哈梅內伊舉行喪禮。一方面，伊朗在籌備和舉行喪禮的這段時間，不會主動升高緊張局勢，但另一方面，則必然高度警惕美國或以色列在此期間趁機發動襲擊，對伊朗領導層發動新的定點清洗。

哈梅內伊葬禮會否順利舉行，亦因此成為判斷美伊是戰是和的一項最重要指標。如果局勢再有風吹草動，伊朗剩下的最有效王牌就是封鎖霍爾木茲海峽，截斷海灣石油輸出。屆時，列治文聯邦儲備銀行行長巴爾金對美國通脹水平的樂觀預期就會化為泡影。

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