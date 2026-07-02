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康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗
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康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

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TEXT:Katty WuPHOTO:香港康得思酒店

　　今年夏天，香港康得思酒店Alibi–Wine Dine Be Social將會聯乘少爺啤酒廠首次舉行「ALIBI MIXERS 文化混融系列」，將棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂及沉浸式音樂劇活動，搭配手工精釀啤酒與特選美饌，讓酒吧搖身一變成為跨界藝術舞台！

 

康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

香港康得思酒店Alibi–Wine Dine Be Social，將會聯乘少爺啤酒廠首次舉行「ALIBI MIXERS 文化混融系列」。

 

　　「ALIBI MIXERS 文化混融系列」不僅是單純娛樂節目，更是一場精心策劃的跨界文化聚會，活動中「MIXERS」寓意文化交融，由4個本地領域的文化代表主導，揉合藝術文化、現場音樂與交流暢聚，打造充滿互動藝享體驗，讓大家盡情投入文化趣味當中。

 

康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

今次活動，大家可以邊歎著少爺啤邊欣賞表演。

 

7月4日（星期六）晚上8時至9時30分
陳樂添《TGIS棟篤笑》

 

　　香港土生土長的棟篤笑演員陳樂添為系列揭開序幕，帶來《TGIS棟篤笑》表演，以貼地詼諧視角演繹日常大小事，為整個盛夏帶來滿載歡聲與交流的氛圍。陳樂添演風坦率真摯，題材貼近普羅大眾，融合生活觀察與獨特本土文化細節，化為共鳴十足的喜劇內容，以全新視角刻畫香港都市步調。除精準幽默橋段外，他極善與觀眾真誠互動，是本地喜劇界備受關注的新勢力，為系列帶來兼具趣味與溫度的開場。

 

康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

陳樂添《TGIS棟篤笑》

 

7月18日（星期六）晚上8時30分至9時30分
Fountain de Chopin搖擺爵士夜：經典爵士夜

 

　　Fountain de Chopin翻騰三周半全樂隊登場，透過優雅的經典爵士樂點綴香港熱鬧夜生活。樂團2021年成立，致力打破爵士樂傳統框架，將樂韻融入城市日常節奏。其演出超越一般音樂會層次，打造沉浸式音樂旅程，匯集澎湃現場合奏、互動音樂工作坊、即興演奏及跨媒介藝術合作。樂團先後與K11 MUSEA、西九文化區聯合策劃活動，推廣爵士普及教育，穩佔香港爵士樂發展核心席位。

 

康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

Fountain de Chopin搖擺爵士夜：經典爵士夜

 

8月1日（星期六）晚上8時至9時
英倫搖滾之夜：Twelve Eight

 

　　Twelve Eight為香港獨立英倫搖滾樂隊，創作靈感取自90年代英倫經典音樂風格。完整樂隊編曲重現英國傳奇樂團的熱血氣息，同時注入香港的在地故事。歌詞描繪都市百態與個人生活經歷，在真實敘述與復古情懷之間取得平衡，極易牽動觀眾共鳴。樂隊除推出原創作品外，亦活躍於本地各現場音樂場地及音樂節，為樂壇帶來新鮮動感。充滿張力的舞台表現、層次豐富的樂器編排，加上堅持原創創作，令他們成為形塑香港當代音樂風貌的新晉代表。

 

康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

英倫搖滾之夜：Twelve Eight

 

8月29日（星期六）晚上8時至9時
Musical Trio 沉浸式音樂劇體驗

 

　　系列壓軸演出由Musical Trio帶來沉浸式音樂劇體驗，把酒吧化成音樂劇場，以音樂及劇情與賓客近距離進行互動。劇團積極推動音樂劇成為本地文化創意產業，並持續拓展屬於香港新一代音樂劇面貌。Musical Trio所有創作均以觀眾感受為核心，打造兼具娛樂性、知識性與情感共鳴的獨特體驗。憑藉其創新及獨有的藝術方向，將帶領觀眾展開難以忘懷的沉浸式音樂旅程。

 

康得思酒店ALIBI酒吧 變身跨界藝術舞台：棟篤笑、爵士樂、英倫流行樂、沉浸式音樂劇體驗

Musical Trio 沉浸式音樂劇體驗

 

　　為照顧不同賓客需求、提升參與彈性，Alibi–Wine Dine Be Social推出多款門票，熱衷文化活動的愛好者，或是臨時想外出消遣的賓客，可選購通行套票，或單場欣賞的門票：

 

四場通行套票：每位港幣650元

●    可觀賞全部四場節目，適合希望體驗整個系列的表演場次，包括棟篤笑、爵士、英倫搖滾及沉浸式音樂表演的賓客。

 

單場門票
陳樂添《TGIS棟篤笑》

●    每位港幣350元
●    連小食拼盤一份、少爺生啤一杯或少爺無酒精啤酒一支，並設專屬預留座位。

 

Fountain de Chopin搖擺爵士夜／英倫搖滾之夜Twelve Eight／Musical Trio沉浸式音樂劇體驗

●    每位港幣150元
●    設專屬預留座位，並可享優惠價港幣 80 元加購少爺生啤一杯或少爺無酒精啤酒一支。


ALIBI–WINE DINE BE SOCIAL × 少爺啤酒廠呈獻 「ALIBI MIXERS 文化混融系列」
日期：2026年7月4日、7月18日、8月1日、8月29日
地址：旺角上海街555號 香港康得思酒店5樓
訂購連結：https://cordishk.buys.hk/zh/alibi

 

Tags:#美食情報#美食優惠#康得思酒店#Cordis#ALIBI#酒吧#少爺啤#少爺啤酒廠#棟篤笑#爵士樂#手工啤酒#文化活動
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