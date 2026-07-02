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榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠
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榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

搵食地圖
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　　榴槤甜品停不了！ IKEA 香港美食站即日起至7月12日，推出榴槤甜品系列第三擊︰榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉，喜歡甜中帶甘的榴槤Fans 不可錯過，而D24榴槤千層撻、D24榴槤斑蘭忌廉蛋糕及D24 榴槤巴斯克蛋糕更延期供應至7月31日。麥當勞甜品站則推出全新$40 D24雙球榴槤新地、$49貓山王雙球榴槤新地、$47貓山王 x D24榴槤雙重榴槤新地，配搭組合更彈性，App用戶記得用減$3優惠更抵食！

 

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唯港薈榴槤節2026︱限定8場自助餐！任食即開檳城榴槤＋Venchi榴槤意式雪糕＋每位矜貴榴槤果肉拼盤＋榴槤鮑魚 

 

　　榴槤fans又要去IKEA食雪糕啦！繼早前D24的重磅回歸以及D163葫蘆榴槤肉的驚喜登場後，IKEA 香港美食站即日起至7月12日，期間限定推出的榴槤甜品系列第三擊-榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉！馬來西亞頂級品種D175紅蝦榴槤肉，其果肉顏色鮮明，以肉質細滑、甜中帶甘，更帶有淡淡奶油香氣，榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉同樣貼心地提供 1 份、3 份及 5 份果肉的狂熱選擇，最平$26有交易， D24榴槤牛奶新地筒則即日至7月31日供應，只售$9！

 

榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

D24 榴槤牛奶新地筒 $9，即日至7月 31 日供應

 

　　

榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉1份 $26、配D175紅蝦榴槤肉3份 $39、配D175紅蝦榴槤肉5份$49

 

　　大受歡迎的三款 D24 榴槤主題甜品繼續熱賣供應至 7 月 31 日。，包括D24 榴槤千層撻、D24 榴槤斑蘭忌廉蛋糕及D24 榴槤巴斯克蛋糕。

 

榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

D24榴槤巴斯克蛋糕$29.9

 

榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

D24 榴槤斑蘭忌廉蛋糕  $26.9

 

榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

D24榴槤千層撻$19.9

 

麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47

 

　　另一個榴槤fans 熱捧的美食，當然不少得麥當勞甜品站期間限定的超人氣榴槤新地系列，即日起麥當勞推出全新「$40 D24雙球榴槤新地」及「$49貓山王雙球榴槤新地」，讓大家按照自己口味，自由選配心水榴槤款式，品嘗雙倍榴槤快樂。

 

榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

 

　　貓山王 x D24榴槤雙重榴槤新地（1球D197貓山王榴槤蓉 + 1球D24榴槤蓉）更只需$47；單球的D24榴槤新地則繼續以期間限定價$27供應，以上優惠均可於甜品站直接選購。麥當勞App用戶記得選用「D24榴槤新地減$3」優惠，抵食歎真榴槤果肉濃郁滋味！

 

 榴槤雪糕優惠︱IKEA 榴槤牛奶新地配D175紅蝦榴槤肉$26起＋麥當勞貓山王 x D24榴槤新地$47＋減$3優惠

D24榴槤新地減$3，不能用手機點餐[請於甜品站櫃檯換領]

Tags:#IKEA#美食情報#美食優惠#榴槤#麥當勞#雪糕
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