迪士尼樂園優惠︱廣場飯店重新開幕！必食迪士尼公主點心＋桂花蜜叉燒＋三眼仔芝麻湯圓超得意＋網上預訂套餐免加一

迪士尼樂園的廣場飯店已重新開幕，樂園搵食又多個選擇。早前，試食過廣場飯店迪士尼匠心點心籠系列發現有驚喜，迪士尼公主造型包點造型好可愛，包點軟熟不太甜，你更不可錯過「Pixar Summer Fest」期間限定的三眼仔芝麻湯圓，打卡滿分讚！此外，餐飲團隊升級了食材及重新演繹多款經典中菜，大推桂花蜜叉燒、番石榴黑豚咕嚕肉及超滋潤椰青肉繡球菌燉雞，火喉十足。即日起，透過香港迪士尼官方網站預訂迪士尼匠心套餐，可享免收加一服務費優惠。

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位於美國小鎮大街的廣場飯店正式重新開幕，新餐單的菜式巧妙地融入各種迪士尼元素，以迪士尼朋友為靈感，打造出一系列造型精緻的點心。重點推介迪士尼匠心點心籠系列，各位大人小朋友公主控一定要試，食物味道及賣相滿分！三款點心籠均以迪士尼公主故事為主題，每一款都有一個迪士尼公主造型包點，並配搭兩款與該公主故事相關的造型點心：如貝兒公主造型蓮蓉包，配搭蠟燭造型的奶黃卷，以及玫瑰造型鹹蛋肉鬆花卷。試食艾利奥紫薯包，味道不會太甜，而且打卡超靚！

白雪公主$108︰白雪內有紅豆餡、白兔為南瓜包，蘋果則是叉燒包

艾利奥公主$108︰艾利奧-紫薯包、貝殼 - 黑芝麻包、小龜則是菜肉包

貝兒公主$108︰貝兒為蓮蓉包、蠟燭是奶黃卷、玫瑰則是 咸蛋肉鬆花卷

迪士尼匠心套餐網購免加一

如果情有獨中某一個公主包點又懶得諗食咩，可以考慮迪士尼匠心套餐，一次過品嘗湯品、主食、甜品，以及最具代表性的迪士尼匠心點心（自選一款白雪公主、貝兒公主或艾利奧公主），試食過份量好夠飽。即日起，透過香港迪士尼官方網站預訂迪士尼匠心套餐，可享免收加一服務費優惠 。

迪士尼匠心套餐每位$278茶位費每位$30，網上預訂可節省10%服務費。

打卡美食不只於此，為配合香港迪士尼樂園正舉行首個Pixar Summer Fest，廣場飯店推出期間限定的三眼仔芝麻湯圓，fans可以用特別的夾子，夾起三眼仔芝麻湯圓，回憶「係爪呀，係爪呀！」的情節。飯店亦特別在多款菜式加入花卉元素，包括以花朵造型設計的甜品︰蜜桃奶凍伴桃膠配茉莉奶茶、米奇桂花啫喱水果仙草凍、黑芝麻糊燉奶配米奇棉花糖及開心果糊等。

「Pixar Summer Fest」期間限定的三眼仔芝麻湯圓$78（六粒）

黑芝麻糊燉奶配米奇棉花糖$78、米奇桂花啫喱水果仙草凍$78、蜜桃奶凍伴桃膠,茉莉奶茶$98、開心果糊$98

楊枝甘露拿破崙蛋糕(3-4位用)$198

貝兒玫瑰、米奇紅豆冰特飲各$78

必食桂花蜜叉燒

廣場飯店中菜新菜單打破以往局限於粵菜的傳統，加入涵蓋來自北方、上海及四川各地多款特色菜餚，餐飲團隊亦推介桂花蜜叉燒，叉燒採用了宴會級的「龍皇至尊」肉來製作，叉燒肥瘦比例平均，肉質鮮嫩令人一試愛上。番石榴黑豚咕嚕肉，打破傳統以菠蘿入饌的做法，改用清幽果香的番石榴，並將果汁融入醬汁之中，令酸甜滋味更顯清新自然。另一款亮點菜式紫蘇醬野菌炒牛柳粒，則以自家製紫蘇醬巧手翻炒，其獨特香氣完美昇華牛柳的鮮味。喜歡燉湯的朋友，一定要試椰青肉繡球菌燉雞，湯品火喉十足，入口清甜潤喉有淡淡椰子清香，加上爽口的繡球菌，增加口感。

五目素菜羹（每位）$88、海皇粟米羹（每位）$108、椰青肉繡球菌燉雞（每位）$138

番石榴黑豚咕嚕肉

紫蘇醬野菌炒牛柳粒

桂花蜜叉燒則巧妙地融入了淡雅的桂花香氣，入口香甜而不膩。

廣場飯店

香港迪士尼樂園美國小鎮大街

營運時間︰11am-9pm

https://www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/dining/hong-kong-disneyland-park/plaza-inn/