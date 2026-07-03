美建國250年，如日中天抑或夕陽餘暉？

本周六（4日）是美國250周年國慶，究竟這個曾在全球獨領風騷的超級大國，應否仍被視為偉大國家？還是正走向衰敗的黃昏帝國？未來20、30年，這都應是歷史學家視為根本性的問題。

我們看事物應立足於客觀，是其是，非其非。美國雖到處點燃戰火，但確有偉大之處。隨便屈指一數，也可指出六點她對世界或美國的偉大貢獻。

科技人才等優勢，助美擊敗蘇聯

第一，美國幾乎是科技文明的天花板，別國很難超越。世界哪一國諾貝爾獎得主最多？顯然是美國。自19世紀末美國成功抄襲德國研究型大學的模式後，其科技與學術的進步變成自發及內生，基礎研究的成果又能激發到應用研究與發展，例如加州的三藩市灣區矽谷，其創新能力一直是全球的羨慕對象，至今不衰。若無美國19世紀末發明電燈，20世紀中發明電腦，20世紀末發明互聯網，這個世界會黑暗落後很多。

加州矽谷的創新能力向來受全球羨慕，至今不衰。(Shutterstock)

第二，美國是資本主義社會的示範區，GDP用購買力平價計，僅次於中國，遠勝歐盟。市場經濟發達，若是某樣產品或服務有利可圖，總會有人自告奮勇跑出來提供所需。蘇聯時期大量產品無人問津或有些產品供不應求的失衡現象，在美國很少出現，其資源配置效率很高。

第三，美國立國之本在1776年其《獨立宣言》中已有宣示，眾人皆被創造為平等，他們皆擁有生命、自由及追求幸福不可侵犯的權利。猶記得我年輕讀此宣言時，熱血沸騰。

第四，自由是極多人的核心價值，生命權及追求幸福權亦然，此種立國理想及美國本身豐足的資源，對全球大量人才充滿吸引力，很多普通人及精英分子都願意到美國找尋機會，美國也成為了人才薈聚的大熔爐。美國人才輩出，並非偶然。

第五，1831年法國思想家在美國實地考察了8個月，把其觀察寫成兩巨冊的經典《民主在美國》，其中一個核心觀察是美國人民充滿活力、勤勞、敢於賺錢。這些優點今天仍在，與歐洲人相比，美國人絕不懶惰。

第六，美國人民喜歡自封為救世主，此種性格過去也曾推動他們站在正義一方，最顯然的例子是二次大戰中與中國人民站在同一方對抗日本軍國主義的侵略，以及在歐洲進擊納粹德國。這並不容易，要知道，在二戰初期，美國的軍力不但遠遜德國，也大不如日本。

美國的優點，使她在與蘇聯的競爭中擊敗對手，在90年代，美國有如「飛龍在天」，放眼天下無敵手。但這維持了不多久。2012年，美國有套電視政治劇集《新聞室(The Newsroom)》，便把美國的真實情況無情地揭了出來。

迫害海外人才四處打仗，產業萎縮

劇集中有名幼稚的大學生問講者：「你們可否解釋為何美國是世上最偉大的國家？」劇中有人說因為美國自由，所以才最偉大，但主角卻列出一大堆其他國家都自由，美國算不了甚麼。他還直接指出，美國根本不是偉大的國家，她的認字率世界只排名第7，數學能力排27，科學排22，壽命排49，嬰兒死亡率排178，家庭收入中位數排第3，勞動力排第4，出口排第4，只有三樣領先世界：人均坐牢人數、相信天使是真實的人數，以及國防開支，所以說美國是最偉大的國家，只是胡扯！

特朗普政府常以政治原因打擊名牌大學，令以往的校園自由風氣日殆。(AP)

上面只是電視劇所言，數據未必精準，但我們可用其他標準去印證，此劇所言基本上正確。

美國科技是先進，但美國土生土長的亞非裔人士絕大部分視科研為畏途，讀大學時早已不選擇這麼吃苦的學科，美國科技前景哪會不黯淡？美國人參加奧林匹克數學或科學比賽，若能勝出，幾乎都因隊員是華人。美國本來人才薈聚，但特朗普政府喜愛打擊名牌大學，又迫害華裔科學家，此等自毀長城的政策，怎可與偉大國家匹配？

美國經濟早已空心化。為何美國人才這麼多，很多產業卻一蹶不振？這是因為利益集團早已綁架了自由市場運作。自由貿易是好事，但美國卻亂加關稅，害人害己。到處打仗，不利經濟，但軍工綜合體勢力龐大，硬把美國打造成一個不能關停戰爭機器的怪獸，耗掉可用在民生的資源。

人才眾多不保證生產力高，美國最賺錢的工作是「尋租活動(Rent-seeking)」。舉個例子，律師不斷煽動別人打官司，若贏得賠償，律師等閒分得三分之一賠款。此等訴訟勞民傷財，卻肥了律師。

不懂亢龍有悔，被視全球最大威脅

在國際政治上，據Nira Data的民意調查報告，85個國家中，65個視美國為全球最大威脅。在選舉制度上，美國老是選出行為乖張的人當總統，顯示其制度已出了嚴重問題。此類反例，多不勝數，美國何敢自稱偉大？

以美國所掌控的資源及科技水平，卻搞到全球皆罵，政府又欠債累累，原因為何？她缺乏中國人的智慧，飛龍在天之際，卻不懂亢龍有悔的道理，不明白位置愈高，愈須收斂，實力愈強，愈不能搞霸凌，否則物極必反！正因她尚未學懂，250年國慶大有可能成為她從偉大轉向衰敗的符號。

美國政府在強大時不懂收斂，勢步向衰敗。(AP)

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【知識庫】五大科技領域，美保領先地位

—晶片設計：美國在高端邏輯晶片、GPU、EDA軟體設計上居於全球領先。全球半導體市場美國佔50%以上設計份額。

—人工智能(AI)：OpenAI、Anthropic等公司掌握最廣泛使用的大型語言模型。美國風險投資在AI領域投入逾300億美元。

—量子計算：Google、IBM、IonQ等公司在量子硬體與演算法框架保持領先。

—生物科技：美國在mRNA疫苗、癌症治療平台、腦機介面技術上居全球前列。生物科技市場未來10年料可創4萬億美元規模。

—太空探索：SpaceX的星鏈(Starlink)與可重複使用火箭技術，使美國在低軌道寬頻與發射能力上保持壓倒性優勢。

（本文原載於7月3日《香港經濟日報》）