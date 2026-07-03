此文成於7月1日晚，7月3日見報，要註明成文日及見報日，是要為7月4日的美國250周年國慶日贈興。

慶甚麼？慶美國總統特朗普會公布發行隻金本位美債。當然此事在執筆時，以至見報時，市場未必有報道，但到7月4日特朗普公布後，可能有投資者會走雞。

特朗普公布的金本位債券，會是零息債券，發行期可為20年至50年，該債條款簡單，跟一般的零息債券無異。美國會以折扣價(discount)賣出國債，到期後，持債券者可收取100%的本金或一個之前已議定好的黃金量。

由於未知美國是否真會發行這種金本位債，亦未知債的條款，所以不多談，待有更多細節才談。

美國慶日前偷步入市

乜都唔知，投資者怎去謀取可能的投資機會？很簡單，如你賭特朗普真會於7月4日（即明日）公布發行金本位債，可於今日買入些有實力的金礦股。

媽呀！金礦股近來不是跌到阿媽都唔認得？（圖二至圖五）是，是跌到四腳朝天，但大家可留意到，近月來，全球不少央行還是不斷買入黃金？中國更是連續18個月都買金，而今年5月，其買金量更是勁上加勁。這麼多央行買金，是他們蠢，還是他們知道了甚麼我們不知道的消息？

筆者一直講金價可見每盎司8000美元，金價升上去時，人家都仍話我黐線；現時金價回落，更多人會話我黐線。黐不黐，7月4日應可知曉，祝各位「金」安。

以下重刊2024年11月1日文章：

近日金價常見新高，有讀者問可否談金，今日便談談。

筆者在2019年7月4日有文《金．有幾金？》（圖一），今日舊文重刊，故文題為《舊金．有幾金》。

又刊舊文？係，因為以前講金有幾金，可見每盎司8000美元時，無人信，亦無人留意。但促使金向8000美元方向升上去的因素無變嘛，咁就只好舊文登完又登，直到金價見8000美元，或促使金價邁向8000美元的因素消失為止，才不會重刊舊文，而要另寫新文。

筆者上世紀70年代尾有炒金，其時價為每盎司200多美元，升至600多美元時就唔敢再玩，結果金價逾800美元一盎司時爆煲，下挫至百多美元。當時有財經名嘴戲言：十年黃金變爛銅，如今回看，這句真是戲言。不過出醜的不是金，因為金，真是好金。

黃金是各國政府壓艙石

古今中外，千百年來，黃金一直是各國政府的壓艙石，不是no money no talk，而是無金就唔好出聲。今時美國政府大印鈔，好多money呀！但這是紙幣，故美金一詞，亦因美元不再與黃金掛勾，而被改稱為美元。再3、5、7年後，當金磚國的貨幣交收系統確立後，又當美國軍事上受挫後，美元會被稱為美「完」，這是後話，今不談。

以下為《金．有幾金？》舊文，大家且看當時所舉支持金係好金的原因、立論，有無變化？如無，則以後談金，都是以這舊文為主心骨了。

黃金突然急升，一日內升50美元至每盎司1440美元，為6年來高位，為甚麼會急升？

有幾個大原因：

1. 副總統彭斯（時任）接到命令，取消原計劃行程，急回白宮。原因有謂是：

第一，特朗普（首任期）患了重病，作為副總統的彭斯，必須召回白宮作準備。但這肯定不符合事實，特朗普剛訪問日本韓國回來，雖然行程很勞累，但從他推特一條接一條發，大統領的精神狀態身體狀態還是不錯的。

第二，華盛頓發生了其他大事，非彭斯出面處理不可。這也不大可能。最近國會和白宮雖然互相攻擊不斷，但畢竟還沒到彈劾等地步，以特朗普的行事作風，沒有實權的副總統，作用其實是相當有限的。

第三，最大的可能，就是彭斯被要求進入軍情作戰室，討論攻打伊朗的問題。這也是很多人的第一反應。伊朗局勢確實愈來愈緊張，美國攻打伊朗也在意料之中。

第四，美國副總統彭斯周二突然取消既定行程，可能與俄羅斯潛艇事故有關。

2. 特朗普宣布找Judy Shelton入美國聯儲局，消息一公布後，金價於一分鐘內由每盎司1425美元升了10美元至1435美元。為何金價會因Judy Shelton被提名入聯儲局而升？Judy Shelton除了講過想兩年內，使美國聯邦基金利率降至零（此舉是大利金價，因為持金無成本了），更重要的是，她是金甲蟲，曾提議美元要和黃金掛勾。如真要由美元回復至黃金，金價要升至逾每盎司8000美元才可。

3. 中國及其他央行近年大力吸金。

俄羅斯、印度、中國央行近年都大力吸金，近年金價一直升，中國就一直吸。一眾央行大力吸金，原因一個，要擺脫美元的霸「元」地位。

金價後市如何？

盛寶銀行大宗商品策略師主管Ole Hansen表示，只要黃金維持在每盎司1366美元上方，上行趨勢就沒有被打破。

ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa表示：「貿易爭端可能是黃金的一個積極因素，因協議尚未達成。股市處於消極區域，這對黃金來說是另一件積極的事情。儘管稍早金價出現了回調，但每盎司1380美元支撐位還是推高了黃金。只要金價守著這一支撐，則趨勢看來就是積極的。

瑞銀分析師在一份報告中稱：「隨著7月底聯邦公開市場委員會(FOMC)會議臨近，即將公布的美國經濟數據和聯儲局官員的言論至關重要。在我們看來，貿易緊張局勢升級和地緣政治風險擴大的可能性，可能會刺激金融投資者進一步湧入黃金。」

Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示，金價走勢將繼續，中期目標為1520美元。如果這種情況真的發生，央行的寬鬆政策達到了掉期和利率市場定價的程度，黃金會將2011年低點1520美元視為12個月、15個月的目標價。

筆者之前估金價會升破每盎司1450美元，到價了暫收工，不估了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）