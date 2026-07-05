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1997年3月17日，英國保守黨首相馬卓安終於在唐寧街10號門口宣布，將於5月1日舉行大選。由於此時工黨聲勢如日中天，這意味著唐寧街大概率會在香港政權交接還剩兩個月之時易主。
國際評論

大選前48小時，貝理雅和馬卓安終於傳書

英倫歲月
范強
英倫歲月

　　1997年3月17日，英國保守黨首相馬卓安終於在唐寧街10號門口宣布，將於5月1日舉行大選。由於此時工黨聲勢如日中天，這意味著唐寧街大概率會在香港政權交接還剩兩個月之時易主。

 

　　這個時間點給香港交接帶來了很大變數，也給我在倫敦的採訪工作帶來了很大困難。因為，此時保守黨政府內人士處於敗選前的撤退狀態，已經無心工作。而工黨此時已在野18年，影子內閣沒有執政經驗，外圍工作人員對於中英關係和香港問題也掌握不足。

 

　　為了瞭解工黨執政後的中英關係和香港問題取向，我很早就開始接觸工黨的公關部門，也參加了該黨舉辦的各種活動。我發現，作為一個急於擺脫在野地位的大黨，工黨致力爭取每一張選票，包括華人社區。

 

工黨對香港交接問題冷感

 

　　但這也同時導致，該黨較為集中於討論一些社區層面的問題，例如改善華人企業的營商環境，和促進種族平等。對於更為「遙遠」的事情，諸如香港交接，他們普遍顯得陌生和冷感，視之為保守黨的工作。

 

大選前48小時，貝理雅和馬卓安終於傳書

貝理雅與馬卓安近年一同參加公開活動。（美聯社）

 

　　我個人認為，圍繞著工黨入主唐寧街，並在執政兩個月後就進行香港交接，重中之重是找到工黨黨魁貝理雅，要求他親自闡明立場。因此，在英國大選展開競選之初，我就開始聯繫工黨的競選團隊，同時也聯繫了保守黨，要求獲得採訪。

 

　　雖然工黨競選公關一直很客氣，但在幾乎兩個月的競選期間，卻始終沒有正面回覆，而總是以「Tony（貝理雅）」現在很忙，他要到某某郡拉票為由搪塞過去。至於保守黨方面就更是石沉大海，處於Hello和Goodbye的簡短交流狀態。

 

　　眼看著競選進入最後一周倒數，兩黨黨魁拉票進入白熱化狀態，到英國各地展開馬拉松式巡訪，要採訪到兩人的機會看來很渺茫了。該怎麼辦呢？我決定冷靜盤算一下。

 

　　可以確定的是，目前還沒有任何一家華文媒體，獲得貝理雅和馬卓安的採訪機會。也就是說，直至大選投票前，這場採訪競賽都還未結束。然而，怎樣才能打開缺口呢？

 

　　此時，我已經從側面瞭解到，工黨並不願意提香港問題，原因在於擔憂其表態，會觸碰到選民的神經，尤其是那些工黨試圖爭取的保守派選民。在這帝國即將終結的時刻，工黨的發言稍不留神，就可能引發這類選民的不快，而影響到其投票方向。

 

我靈機一動又給工黨打了電話

 

　　想到此，我靈機一動又給工黨打了電話，問接電話的女公關是否能安排採訪。對方仍舊很禮貌地告訴我，Tony很忙。然後我說：「我知道他很忙，但現在距離投票還有兩天時間，你們總不能完全不理會華人的投票吧？」

 

　　對方陷入了短暫的沉默，然後立即改變了腔調說：「我們當然重視！」然後熟練吐出一連串工黨的少數族裔政策。我說：「讓我們面對現實吧，你們上台兩個月香港就要交接，不可能完全不向華人社區交代吧？」

 

　　對方再度陷入沉默。於是我建議道：「現在Tony肯定是沒有時間了，但書面採訪總可以吧？這樣你們可以有足夠時間考慮清楚怎麼措詞，避免產生誤會，而對於華人選民來說，重要的是Tony本人要表態。」

 

　　她考慮了一下，說：「好的，我請示一下，你把問題傳過來，盡快回覆你。」不到一個小時，Tony的書面回覆就傳到了我的辦公桌旁。我匆匆看了一眼，立即打電話給保守黨競選團隊。

 

　　「喂，對，又是我。我剛剛收到了工黨黨魁有關中英關係和香港交接的書面採訪稿，即將在今晚刊出。請問貴黨黨魁有意補充兩句嗎？」很快，我收到了來自保守黨競選團隊，署名馬卓安的書面回覆。

 

　　我鬆了口氣，現在可以安心等待大選結果。

 

Tags:#英倫歲月#英國大選#馬卓安#貝理雅#保守黨#工黨#香港交接#唐寧街#華人選民#採訪
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