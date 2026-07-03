九龍灣MegaBox 3萬呎空中花園登場＋270度景觀打卡＋花藝光影匯演＋韓式餐酒館85折優惠

東九龍睇日落新熱點！九龍灣 MegaBox 頂層18樓的「Mega Sky」空中花園已正式啟用，佔地逾 3 萬平方呎的空中花園，採用全透視落地玻璃設計，270 度飽覽東九龍景致，俯視啟德體育園主場館，日落時份維多利亞港的壯麗天際線盡收眼底。入夜每晚有大型光影水族館及花藝主題光影匯演，商場會員於空中花園全新高級韓式餐酒館晚市消費，享85折優惠及送士多啤梨生米酒一客。

寬敞綠茵草地讓各位打工仔、或假期shoppping的朋友都可以放鬆身心。

空中花園特別栽種多個不同品種林木。

室外大型光影水族館 × 花藝光影匯演

Mega Sky大型光影水族館以各式海洋生物包括巨大鯨魚、海龜、魔鬼魚及夢幻水母為主題，配合音樂效果，打造沉浸式視聽體驗。而花藝光影匯演則以絢麗燈光結合浪漫花藝元素，夢幻又唯美。

每晚上演時間︰7:30pm – 9pm (會因應天氣及情況而作出更改)

地點︰Mega Sky 空中花園, MegaBox L18

MegaBox推出Mega Sky 精彩禮遇，Mega Club 會員到空中花園打卡及上載社交媒體完成簡單任務，連同即日任何金額MegaBox商戶電子貨幣消費，即可獲得超靚透光Mega Sky插畫明信片一張及可愛貓咪或狗狗造型禮品一份。(免費登記成為Mega Club會員)

換領日期︰2026年6月30日起至換完即止

換領時間︰1pm -3pm、6pm- 8:30pm （星期一至五）、1pm -8:30pm（星期六、日及公眾假期）

換領地點︰MegaBox L18

全新韓式餐酒館

主打升級版新派韓國料理的高級韓式餐酒館 GOKSU，已進駐九龍灣 MegaBox 18 樓，以首爾大熱的「當代韓屋美學」糅合九龍東開揚高空景致為賣點。食店招牌「烤牛排」嚴選頂級韓牛，外層焦香、內裏粉嫩；打卡必點「鵝肝石頭鍋飯」將高級鵝肝融入傳統石頭鍋飯，飯粒吸飽油香，焦香迫人；另有鮮甜軟滑的「海膽紫菜包飯」及蔥香濃郁、配酒一流的「蔥油蟶子」。微醺之選包括夢幻粉紅「沙冰生米酒」、雞尾酒、韓國精釀啤酒、果味有汽酒及 Vodka Highball 等，一應俱全，是放工 Happy Hour 與周末聚腳的不二之選。6月30日至7月31日Mega Club 會員尊享開幕優惠，包括晚市時段單點產品可享有85折優惠，晚市時段任何消費可享有士多啤梨生米酒一客。

餐廳由門面、散座以至戶外露台，完整鋪設韓式秘苑庭院主題，糅合原木、原石、韓紙與綠植，簡約有質感。

GOKSU

地址︰九龍灣MegaBoxL18 2

電話︰2328 3282