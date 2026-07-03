投資史上，最值錢的合夥人，不一定是一起賺最多錢的人，而是改變你思考方式的人。格拉漢建立價值投資框架，真正改變巴菲特投資哲學的，卻是長年拍檔芒格。芒格認為，與其用極低價格買一家普通公司，不如用合理價格買一家優秀企業。巴菲特後來坦言，是芒格把他由格拉漢的投資模式帶到另一個層次，巴郡往後數十年的成功，也奠定於這次思想上的轉變。

今天人工智能已能整理資料、分析財報、監察風險，甚至提出投資建議，但大型金融機構至今仍由基金經理作最後決定。原因並非人工智能不夠聰明，而是任何投資決定都涉及責任、取捨和判斷。資訊愈來愈容易取得，判斷卻始終無法外判。

這種思考放到日常理財，同樣值得反思。很多人買東西第一時間看價格，卻忽略真正重要的是價值。就像去街市買菜，有經驗的人未必選最便宜的一檔，而會考慮新鮮程度、品質和是否值得信任。買保險、投資和作財務決定，其實也是同一道理，便宜未必代表划算，真正重要的是長遠是否值得。

人生很多財務決定，都需要好的判斷。有人追逐短期熱門投資，希望快速獲利；有人願意等待合適機會，慢慢累積優質資產。前者追求速度，後者追求持續。時間愈長，品質的重要性往往愈明顯。芒格改變巴菲特的，不只是選股方法，而是重新定義甚麼才值得長期持有。

巴菲特曾說，人生其中一個最好的決定，就是與芒格（圖）成為合夥人。（AP）

巴菲特曾說，人生其中一個最好的決定，就是與芒格成為合夥人。市場經常研究他們投資過哪些企業，卻較少留意，他們真正投資的，是彼此的判斷。好的合夥人，不一定替你解決問題，而是在你準備犯錯時，提醒你重新思考。

芒格一生最值得學習的，不只是投資回報，而是思考方式。他經常提醒投資者，與其追求聰明，不如先避免愚蠢。少犯一次大錯，很多時候比多做一次正確決定更重要。這種智慧，不只適用於投資，也適用於工作、家庭和人生。

人工智能可以協助分析，卻不能代替人選擇人生。真正最值錢的合夥人，不一定陪你賺最多錢，而是在每一次重要決定中，幫助你建立更好的判斷，讓人生與財富，都能走得更遠。