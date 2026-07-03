世界盃2026︱墨西哥主場黑馬，德荷出局無意外；阿根廷一枝獨秀，法國有力再衝冠

大家知道上一次德國和日本同時落敗，是甚麼時候嗎？答案是1945年。至於最終贏家是誰？答案是美國。

心水清的球迷應該知道這與足球無關，只是足球旁述開的歷史玩笑。不過有趣的是，當德國和日本於今屆世界盃相繼出局之後，這個笑話再次在網上流傳，也反映出不少球迷對今屆賽事的一個共同感覺——今屆世界盃充滿了意料之外的變化。

直到十六強階段結束，今屆世界盃確實已經出現不少冷門和驚喜。德國、荷蘭、日本等被廣泛看好的球隊先後止步，而一些原本被認為只是陪跑角色的球隊卻愈踢愈好。

擴軍至48隊後，很多人批評比賽水平下降，但從另一個角度來看，也令更多不同風格和背景的球隊有機會挑戰傳統秩序。現時來看，最終八強甚至四強名單，未必完全由傳統豪門壟斷，這正是今屆世界盃最耐人尋味的地方。

有趣的是，今屆世界盃至今唯一保持「零失球金身」的兩隊，並非法國、阿根廷或德國，而是墨西哥與西班牙。前者憑主場優勢踢出近年最佳大賽表現；後者則再次證明，世界盃到了淘汰賽階段，穩守往往比狂攻更重要。

首先不得不提的第一個意料之外，就是三個主辦國的強勢表現。過去不少人認為美國、加拿大和墨西哥雖然擁有主場之利，但未必足以和歐洲及南美列強抗衡。然而事實證明，主場優勢在今屆比賽發揮得淋漓盡致。

墨西哥在分組賽三戰全勝，而且保持零失球，之後淘汰賽仍然延續穩定表現，其防守組織能力甚至比不少歐洲強隊更出色。

美國同樣展現出高速、直接且充滿體能的踢法，而加拿大則憑藉主場球迷支持及進攻火力一路走到現階段。當然，三隊實力本身不弱，但主場環境、熟悉氣候以及大量球迷支持，的確成為重要加成。

第二個令人意外的現象，是非洲與南美球隊展現出的頑強生命力。過去大家總以為歐洲球隊在戰術和整體實力方面較有保證，但今屆情況並非如此。摩洛哥延續上屆世界盃四強氣勢，繼續展示極高戰術執行力。

塞內加爾、加納、科特迪瓦等隊伍即使未必全部晉級，但比賽表現絕不遜色。南美洲方面，除了阿根廷與巴西保持競爭力外，哥倫比亞亦踢出極高水準。

相反，德國和荷蘭先後落敗，英格蘭和比利時等傳統勁旅亦舉步維艱，能否打入八強，仍是危機重重。這說明世界足球實力的差距正逐步縮窄，單純依靠名氣已不足以保證勝利。

簡單而言，今屆世界盃再次證明，非洲球隊已不再只是黑馬角色，而是具備穩定衝擊八強甚至四強實力的重要勢力。

今屆世界盃，非洲球隊整體表現可說是近年最具競爭力的一屆。過去外界對非洲足球的印象，多數停留在個人能力出色、但戰術紀律不足；然而從今屆賽事所見，多支非洲代表隊已經成功結合身體質素、歐洲化戰術以及大賽經驗。

第三個不能忽視的現實，是超級射手的重要性被進一步放大。當比賽進入淘汰賽階段後，往往一個機會、一個入球便能改變命運。

在這樣的背景下，擁有頂級射手的球隊明顯佔優。法國有麥巴比和迪比利、英格蘭哈利簡尼、巴西維尼修斯、挪威夏蘭特，以及阿根廷美斯，都在關鍵時刻足以改變戰局。

相反，一些強調團隊足球、依賴整體運轉的球隊，例如德國、荷蘭，甚至亞洲代表日本，雖然戰術紀律出色，但缺少真正能改變戰局的終結者，最終紛紛提早離場。

截止目前，今屆神射手榜相當有趣，美斯與夏蘭特兩代球星分別以6球和4球暫時領跑，而挪威的夏蘭特、加拿大的莊拿芬大衛及瑞士的文辛比等球員則成為意外驚喜，反映世界盃已不再由傳統豪門球星完全壟斷。

然而，比起冷門與驚喜，更值得留意的是一些影響賽事發展的現實因素。

首先是天氣。今屆賽事橫跨美國、加拿大及墨西哥，多個比賽城市出現高溫情況，尤其墨西哥高原地區和部分美國南部城市，對來自歐洲甚至亞洲的球隊都是巨大考驗。即使國際足協安排補水時間（Water Break），實際效果始終有限。許多比賽到下半場中段後節奏明顯下跌，球員大量出現抽筋和體力下降情況。對習慣較低溫環境的球隊而言，高溫已成為影響勝負的重要因素。

第二個不能忽視的問題，是賽程與地理因素帶來的疲勞。今屆世界盃不只是比賽場次增加，球隊更需要頻繁跨越不同城市甚至不同國家作賽。飛行距離遠、恢復時間短，加上氣候變化頻繁，不少球隊已出現嚴重傷兵問題。

西班牙、德國、英格蘭等隊都受到不同程度傷病困擾。對於一路晉級的強隊而言，體能與陣容深度將愈來愈重要。很多時候決定成敗的未必是最佳十一人，而是第十五至二十名球員的質素。

今屆比賽分布於美國、加拿大及墨西哥三個國家共16個城市，範圍橫跨整個北美洲。由溫哥華、多倫多，到墨西哥城，再到紐約、洛杉磯、邁阿密等地，地域跨度極大。例如由加拿大溫哥華飛往美國東岸的紐約，距離接近4,000公里；若由墨西哥城前往多倫多，飛行距離亦超過3,000公里。部分球隊在小組賽至淘汰賽期間，需要多次跨越時區及長途飛行，旅途時間往往比歐洲本土世界盃多出數倍。

第三點則是領隊的重要性。到了世界盃淘汰賽，球員實力差距其實有限，真正拉開距離的是臨場部署與換人決定。

例如安察洛堤帶領巴西對日本時，在關鍵時間的換人調整成功改變戰局；今早葡萄牙在差不多80分鐘時換出C朗，後備入場的球員成了絕殺克羅地亞的功臣。

相反，有些教練則因判斷失誤而付出代價。最典型的例子是德國在小組賽最後一輪賽事前，已經篤定首名出線，卻仍然讓主力上場長，消耗過多體力，最終在淘汰賽付出代價。世界盃從來不只是球員之間的較量，更是教練之間的博弈。

若以現時形勢分析，阿根廷無疑是最具冠軍相的球隊之一。球隊攻守平衡，經驗豐富，而且擁有美斯這位仍然能決定比賽的核心人物。四強位置已如囊中物。

巴西則未必如想像中輕鬆，面對由夏蘭特領軍的挪威將是一場硬仗。英格蘭如果遇上氣勢正盛、擁有主場優勢的墨西哥，同樣充滿危機。

法國在另一半區的形勢相對理想，但摩洛哥這支近年屢次創造奇蹟的非洲勁旅絕對不能輕視。最後可能要看加時的後備力量了。

至於西班牙，憑藉穩固防守與理想籤運，確實有機會一路過關。相比之下，葡萄牙和比利時雖然仍有實力，但部分核心球員已逐漸離開巔峰期，競爭力未必及年輕化更成功的對手。

如果以現階段表現排名，阿根廷、法國及西班牙屬第一梯隊；墨西哥是最大驚喜；挪威則是最成功的黑馬。 從晉級形勢與整體內容分析，阿根廷暫時仍是最具冠軍相的隊伍。

總結而言，2026世界盃正在成為一個新舊交替的舞台。一方面，美斯、C朗、簡尼等老將正進入職業生涯最後一個世界盃周期，每一次上陣都可能是最後一次世界盃亮相；另一方面，麥巴比、維尼修斯、夏蘭特、比寧咸等當打中生代球員，正逐步接管比賽，成為新時代的主角。

舊王未退，新王已至，這正是今屆世界盃最有趣的地方。至於最後冠軍誰屬？現在下定論仍然太早。因為今屆世界盃最大的特色，就是沒有人能夠真正預測下一個驚喜會在哪裏出現。