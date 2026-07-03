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北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香
旅遊世界

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

主場·日本
Katty
主場·日本
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　踏入7月，又到了北海道薰衣草花季，富良野的花田下星期應該會滿開。雖然今年夏天不會「返鄉下」賞花，不過想推介大家去看「上富良野薰衣草祭」（ラベンダーフェスタかみふらの），有煙花、有光影表演、有泡泡，更有天然的薰衣草花香，絕對是日本最夢幻的沉浸式「薰衣草花火祭」！

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

上富良町日之出公園薰衣草園最大的特色是位於山丘之上，更設有展望台，可以居高臨下欣賞薰衣草花田。（攝影：Katty）

 

　　日本47個道都府縣當中，最愛就是北海道，特別是富良野，夏天可以賞花食蜜瓜，冬天可以滑雪浸溫泉。我常常說笑，如果中六合彩，我一定會在這裡買一間屋住！以前隔一兩年就會喜歡夏天來北海道玩，但因為機票愈來愈貴、酒店愈來愈難book，所以寧願留在香港過暑假（日本其他地方太熱）。

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

日本水果當中，最喜歡是蜜瓜，當中最愛的是富良野蜜瓜，因為又香又甜，質地軟硬適中，不似夕張蜜瓜過分地腍。（攝影：Katty）

 

　　去年多得有「世界末日預言」，我竟然在5月換到7月飛札幌的機票！（大家還記得日本漫畫家龍樹諒在《我所看見的未來》內，預言「日本將於2025年7月5日發生大地震」嗎？）登機的時候，我完全無法相信全機只坐了約20%乘客，我與同行朋友可以一人一行「躺平」！

 

　　很久沒有在薰衣草花季去北海道，所以當然把「富良野賞花」放入行程內。遊人當然比往年少，起碼少一半或更多，香港及台灣遊客更是寥寥可數，我們每天遇到的香港或台灣人應該少於10個，絕對沒有誇張！

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

多謝「世界末日預言」，人生第一次用里數換到7月飛札幌的機票，亦第一次於花季見到「咁少人」的富田農場！（攝影：Katty）

 

　　這次賞花行程的亮點，是去日之出公園薰衣草園看「上富良野薰衣草祭」，因為很想於薰衣草花田裡看煙花！雖然，7:45pm才放煙花，但我們怕無位泊車，所以於5:30pm便抵達。結果，停車場只得3成滿！但我必須「警告」大家，今年沒有世界末日預言，應該有很多很多很多自駕遊的香港及台灣旅客，建議大家把車盡早泊入停車場。

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

日之出公園薰衣草園花田之間有很多通道，所以很適合打於，去年更見到有遊客影婚紗相。（攝影：Katty）

 

　　日之出公園薰衣草園面積有4.2萬平方米，非常廣闊，花田之間有很多通道，加上建於小山丘之上，很好打卡。我們未夠6點便在山頂的地方找個位置坐下來，一邊聞著薰衣草的花香，一邊吃著從Tomita Melon House買來的蜜瓜包，一邊欣賞日落，chill得很。（富田農場的蜜瓜、Tomita Melon House的蜜瓜蛋糕及蜜瓜泡芙早就放進肚裡去！）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

很多人去富良野睇薰衣草未到黃昏便離開，其實黃昏的薰衣草花田又有另一番感覺。這裡更可以坐在小山丘上日落，很浪漫！（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

大排長龍買回來的Tomita Melon House蜜瓜包，嗯，很普通。（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

順便介紹返Tomita Melon House的蜜瓜泡芙及蜜瓜蛋糕，很不錯，個人喜歡蜜瓜蛋糕多一點。（攝影：Katty）

 

　　等了又等，終於等到最期待的花火時間... 但個天還未黑！老實說，香港人看慣「砰砰嘭嘭」的煙花匯演，一定會覺得這裡的煙花弱弱的，而且全長只有4分鐘左右... 不過，這裡的氛圍及眼前的景色，加上花香，絕對是一個難忘的體驗。

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

香港人可能未必習慣如此「細規模」的煙花表演，但可以靜靜地、慢慢地、香噴噴地看花火，其實很不錯。（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

唯一的「缺點」，是天還未黑（圖片是推暗了的），個天太光，總覺得有點浪費（攝影：Katty）

 

　　花火結束後，燈光表演正式開始。最初我們打算撤退，因為對「light up」的興趣不太大。怎知，原來這才是最精彩的部分！首先，燈光射到薰衣草花田上，呈現不同深淺的紫色，很有層次感。之後又有射燈射向漆黑的夜空，看到一顆顆浪漫的十字星。另外還有彩色的射燈，本來是放射式散開，但慢慢結合起來，紫色的薰衣草花田上亮起了一道七色的彩虹，非常夢幻。

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

即使是夜晚，於燈光照射下，薰衣草都「亮」起來，很漂亮。（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

平時不太喜歡看光影表演，但今次很有驚喜！個人最喜歡這7盞彩色射燈，慢慢結合成一條彩虹，在現場第一次看到的時候，我們都「嘩～」了出來！（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

我覺得這些射上夜空的星星，雖然簡簡單單，但非常有心思。（攝影：Katty）

 

　　園內更不時會噴出大量肥皂泡，在燈光的照射下，泡泡閃閃發亮，超級浪漫！我會建議所有男士都要帶女友或老婆來看一次，一家冧到暈！（讓我先戴頭盔，這是去年的內容，未知今年會否有改動！）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

園內更不時會噴出大量肥皂泡，現場看超級浪漫。（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

走在花田裡，被光影、泡泡及薰衣草花香包圍著，絕對是最夢幻的沉浸式薰衣草賞花體驗。（攝影：Katty）

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

可以走上觀景台，居高臨下看全景。（攝影：Katty）

 

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Katty Wu（@kkkattywu）分享的貼文

相片未必表達得太好，不如睇片，可能感受多一點，不過現場絕對夢幻100倍！（攝影：Katty）

 

　　今年的「上富良野薰衣草祭」比往年提早舉行，將由明天（7月4日）開始至7月12日（去年是7月12日才開始）。初日（7月4日）將會有「迷你花火」，其餘日子就只有光影表演（light up）。不過，我覺得，初日是星期六，人一定很多，所以我覺得如果不一定要睇煙花的話，其他日子去比較好，我覺得光影表演及泡泡才是重點！

 

小小建議：

●    自駕遊的朋友盡早入停車場泊車，除了怕無車位之外，公園附近非常塞車，去年6點前已經開始塞，今年人流應該會多幾倍（甚至十幾倍），如果有心想去睇的話，寧願早入場hea，都不要被迫困在車內！如果不是初日前往的話，我就不確定應否要很早到達。光影表演時間是7:30pm-9:30pm，可能有些人會早走，亦可能「瀨死唔走」，所以很難預計有無車位或會否塞車。
●    雖然免費入場，但7月4-12日5pm-10pm泊車要付費，每次500円，就算你5點前泊車，但10點前出車，都要500円！詳情：https://www.town.kamifurano.hokkaido.jp/index.php?id=6381
●    場內可以買到小食及飲品，但不想排隊的話，建議自備。
●    晚上的富良野有點涼，請帶備小外套或風褸。來回停車場，要上山落山，都要花點力氣！
●    不用「霸位」，因為沒有「最佳觀賞位置」，因為在山丘上，基本上任何角度都可以睇到煙花！光影表演就應該遊走花田不同位置，真正沉浸式賞花！
●    應該大部分遊客都是住在旭川，完場時幾乎同一時間開車往旭川方向，所以超級塞車，要有心理準備！

 

北海道「上富良野薰衣草祭」沉浸式賞花體驗（有片）：4.2萬平方米薰衣草花田＋煙花＋光影表演＋肥皂泡＋天然花香

我很喜歡跟日本的渠蓋打片，停車場旁有POKEMON渠蓋（這是阿羅拉六尾及優雅貓吧？），建議天黑前去拍，否則太暗。（攝影：Katty）

 

上富良野薰衣草祭（ラベンダーフェスタかみふらの）
舉行日期：2026年7月4-12日
Light up時間：7:30pm-9:30pm
地址：北海道空知郡上富良野町東1線北27号
會場Map Code：349 463 219*11
網址：https://www.kamifurano.jp/lighting-up/

 

Tags:#旅遊世界#主場日本#日本#北海道#薰衣草#富良野#日本花火#富良野薰衣草#上富良野#日之出公園薰衣草園#阿羅拉六尾#優雅貓#POKEMON渠蓋
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