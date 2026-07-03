7月9日起狗隻可進入獲准食肆，專家分享寵物友善餐廳禮儀＋狗主出門準備＋怕狗人士應對方法

7月9日起各位狗主終於可以同愛犬一齊進入獲批准的食肆，你可以到食物環境衞生署網站查看哪些餐廳允許狗隻進入。狗主出發前有咩要準備、抵達餐廳怎樣安頓狗狗、怕狗的食客遇上狗狗怎麼辦、想認識狗狗有何禮儀等等問題，不如參考香港愛護動物協會高級動物行為支援導師Lily Leung，向狗主以及一般食客分享的寵物友善餐廳基本禮儀，五大情景應對方法。大家多一份包容，互相尊重，共建人寵共融社會。

食環署早前已公布按抽籤結果獲編配名額容許狗隻進入的食肆中，有833間已完成相關手續，可由7月9日開始容許狗隻進入，餐廳會在入口當眼處展示指定標誌，危險狗隻不能進入。入到餐廳，狗狗要繫好牽繩，繩長不可超過一點五米， 狗狗也不能上餐桌，詳細獲准食肆名單及常見問題已上載至食環署專題網頁。

食環署專題網頁：www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/dog_restaurants/index.html

專家分享寵物友善餐廳基本禮儀

為令狗主及食客適應食環署將於7 月9日起容許狗狗進入獲批准食肆的新措施，漁護署、食環署聯同香港愛護動物協會推出教育短片，由香港愛護動物協會高級動物行為支援導師Lily Leung，向狗主以及一般食客分享寵物友善餐廳基本禮儀。

Lily表示做個負責任的主人，狗主帶寵物出門時要做足準備，支持人寵共融。出發前，出發前記得打電話問清楚餐廳的規矩，餐廳有沒有給狗狗進入的特定時段或可以帶多少隻狗狗進入。同時，狗主亦需要評估一下狗狗的狀況，如果狗狗容易因為噪音緊張，可能牠還未準備好去餐廳。出發前，記得自備狗狗的食物、水及食具。

狗主出門準備

• 出發前記得打電話問清楚餐廳的規矩

• 帶備不超逾1.5米的狗帶

• 自備狗狗的食物、水及食具

根據法例，狗隻必須以不超逾1.5米的狗帶由成年人穩妥地牽引着，或穩妥地縛在固定附着物上。如顧客欲將狗帶穩妥地縛在固定附著物上，附着物必須是固定在地上或牆上；非固定的椅子或餐桌等物件不可作此用途。留意，就算狗隻已放在寵物車或寵物袋內，攜狗顧客仍須按法例要求由成年人穩妥地牽引着狗隻，或將其狗帶縛在固定附着物上，以應付狗隻因受外界刺激而可能導致的危險情況。基於衛生及禮儀，千萬不要抱牠們坐餐桌，絕對不可以用餐廳的人類餐具。

狗狗抵達餐廳時

• 應全程繫上不超過1.5米的牽繩

• 由成年人穩妥地牽引着，或穩妥地縛在固定附着物上

• 千萬不要抱牠們坐餐桌

• 絕對不可以用餐廳的人類餐具

• 不要在餐桌餵食，以免養成討食的習慣

主人同時不要在餐桌餵食，以免養成討食的習慣。

情景一︰當狗狗變得激動

香港愛護動物協會高級動物行為支援導師Lily Leung假設寵物於餐廳可能遇上的情況，建議狗主應對的方法。如果當狗狗突然激動吠叫，狗主請立即找出原因，並先帶牠出室外走走，放鬆一下。如果情況持續，可能要提早回家休息。

情景二︰當遇到怕狗的食客

如果察覺到有人怕狗，請牽好狗繩，與其他食客保持友善距離，互相尊重。

情景三︰當你想認識狗狗

除了狗主，一般食客進入狗隻可進入獲准食肆，又有甚麼要留意呢？Lily建議如果你想認識狗狗，記得眼看手勿動。想同狗狗互動，必須先禮貌問准狗主，得到同意後可能溫柔地和狗狗聊天。如果狗狗也枇想認識新朋友，牠會主動接近你。請勿將人類食物餵給狗狗，人類的食物不一定適合狗狗，有些甚至有毒或引起敏感。

情景四︰當你怕狗

當你怕狗，宜盡量保持冷靜，避免大聲尖叫、突然跑動或望實狗狗的眼睛。走過通道時給一點空間，避免踩到狗狗就可以了。

情景五︰當狗狗的行為影響你

狗狗偶爾發出一點聲音是正常的，希望大家多一份包容及聯絡餐廳職員協助。請保持冷靜，不要直接責罵狗主或狗狗，由餐廳職員協助協調比較適合。