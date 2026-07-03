1周部署 | 莫灝楠：恒指反彈乏力未確認見底，一類防守型板塊成短期部署首選

嘉賓：方德證券高級分析師 莫灝楠

港股近期走勢依舊反覆不穩，雖然大市隨後迎來小幅反彈，但由於缺乏上升動力，反彈力道明顯不足。方德證券高級分析師莫灝楠表示，目前的市況僅屬於大跌浪後的技術性後抽，大盤仍未見底。莫灝楠又指，現時港股市場資金出逃情況嚴重，加上各類金融監管措施令整體資金流動性減弱。在板塊表現方面，半新股與大型科網股走勢同樣偏弱，預料需要較長時間才有望企穩。他點出投資者應該避開的兩大板塊，並給出防守選股建議。

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