韓台年輕人重新考慮婚姻與生育，主要源於AI

這兩年的韓國和台灣，堪稱迎來了數十年一遇的大躍遷。

自2026年以來，韓國股市翻倍，總市值突破5兆美元，超越印度躍居全球第六。

由於韓國民眾全民炒股，大規模買入三星、SK海力士，大量居民帳面資產翻倍－2026年以來韓國家庭帳面財富增值已突破1,000兆韓元，逼近全年GDP的四成。

韓台經濟高度依賴三星、SK海力士與台積電等巨頭，AI算力需求直接推動出口、股市與家庭財富大幅增長，進而帶動消費復甦與社會信心回暖。

然而，這波繁榮也伴隨著產業結構單一化、財富分配不均及地緣風險等隱憂。如何在紅利中化解結構性問題，將決定這波國運躍升能否持續。

韓國這一突如其來的財富效應，直接刺激奢侈品、高端汽車、海外旅遊及線下休閒消費復甦。2026年第一季實際零售成長率達3.6%，高奢品類成長更超過20%。

出口數據同樣亮眼。一季度韓國總出口達2,199億美元，年增37.8%；半導體出口785億美元，年增139%。全年出口預期達9,244億美元，年增30.3%。

5月單月半導體出口371.6億美元，全國42.3%的出口由半導體貢獻，增量中超過八成來自三星與SK海力士主導的儲存產業鏈。原本因能源進口承壓、貿易收支緊繃的韓國，僅用半年時間便抹平貿易赤字，穩住韓元匯率並壓低輸入型通膨。

更值得關注的是社會層面的正向修復

長期受低生育、低慾望、階級固化困擾的韓國社會，正被產業紅利逐步盤活。2026年一季度總和生育率從0.72回升至0.93，4月新生兒年增18%，結婚登記人數年增9%，連續22個月維持正成長。

年輕人重新考慮婚姻與生育，主要源於經濟安全感的改善。政府2025年已撥付28.6兆韓元低生育預算，今年力度持續加大，就業市場中理工與半導體硬科技職位吸引力大幅提升，人才結構優化明顯。

手握充裕稅源，韓國政府得以強化民生與產業投入：育兒補貼預算提升47%，青年住房補助擴大62%，半導體研發預算暴增115%，養老醫保投入上浮19%。整體經濟與社會呈現正向蛻變。

台灣在這一輪AI浪潮中同樣實現半導體主導的經濟躍升

作為全球先進製程晶片製造核心，台積電等企業直接受益於AI算力需求。2025年台灣出口總額創下6,407億美元新高，年增近35%，半導體相關出口佔比超過四成。台積電全年營收1,224億美元，年增31.6%；淨利545億美元，年增46.4%，AI及高性能運算營收佔比高達55%。台灣股市自2019年以來翻倍，總市值突破2.2兆美元，台積電貢獻逾四成市值。

財富效應同樣顯著，帶動高端消費與房市回溫

台積電手握先進製程霸權，未來數年資本支出每年高達500-560億美元，在美台同步擴產，未來十年投資規模龐大。政府稅收增加後，得以強化民生與產業升級。韓台半導體巨頭近期紛紛加碼投資，共同勾勒出東亞半導體軸心的輝煌圖景。

然而，繁榮背後的風險清晰可見。韓國經濟高度綁定儲存產業週期，汽車、石化等傳統產業持續收縮，產業結構單一化，抗風險能力弱化。

總體來看，韓國與台灣這幾年確實抓住了AI帶來的時代紅利。股市翻倍、出口激增、家庭財富增長與社會指標邊際改善，一旦AI需求降溫，出口與經濟將承受不成比例衝擊。股市財富高度集中於晶片股持有者，勞工階級分享有限，貧富差距擴大。總統政策顧問坦言，AI能讓國家富裕，卻無法自動保證公平分配。