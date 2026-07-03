寵物友善餐廳︱7月9日起狗隻可進入獲准食肆，連鎖快餐店、酒店餐廳、咖啡店名單

7月9日起狗隻可進入獲准食肆，食環署早前公布首批獲批准容許狗隻進入的食肆名單，各位狗主即日起可以到食物環境衞生署網站，查看哪些餐廳允許狗隻進入，首輪按抽籤結果獲編配名額容許狗隻進入的食肆有833間，包括連鎖快餐店、酒店餐廳、茶餐廳、咖啡店、糖水店等多元化食肆。即睇獲准食肆名單及狗主抵達餐廳，安頓狗狗注意事項，為人寵假期好去處做足準備！

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7月9日起狗隻可進入獲准食肆，專家分享寵物友善餐廳禮儀＋狗主出門準備＋怕狗人士應對方法

食環署同時公布1000 間中籤食肆的區域分布及餐廳類別的分類統計，其中以港島及離島區最多中籤食肆，共343間，細分以灣仔區最多。新界區中籤食肆共331間，九龍區則331間。餐廳類別分面，中籤食肆中式 309間、非中式450間、快餐店9間、酒吧50間、咖啡／茶飲店159間，而酒店中籤食肆有23間。食環署指基於安全考慮，食環署首階段不會接受火鍋店和烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）申請，所以最新首批獲批准容許狗隻進入的食肆名單出爐不包括火鍋店和烤肉店。各位狗主進入餐廳前，記得留意餐廳門口是否已貼有指定准許狗隻進入的食肆的標示，同時要遵守法例。

• 根據法例，狗隻必須以不超逾1.5米的狗帶由成年人穩妥地牽引着，或穩妥地縛在固定附着物上。

• 如顧客欲將狗帶穩妥地縛在固定附着物上，附着物必須是固定在地上或牆上；非固定的椅子或餐桌等物件不可作此用途。

• 狗隻不得處於餐桌枱面上。此舉為保障食肆員工、顧客和狗隻的安全，以免狗隻因突然受驚或興奮而推翻桌上器具，熱湯或熱油。

• 無論狗隻抱著或坐在餐椅上，均不得接觸餐桌枱面，而狗用食物亦不得放於餐桌上供狗隻食用。

• 狗主可自攜餐具供狗隻使用。

• 禁止狗隻使用處所內任何供人使用的餐具。食肆可提供或出售一次性使用的非塑料餐具供狗隻使用。

以下列出大家熟悉的食肆作參考，狗主可瀏覽食環署專題網頁的完整名單

食環署專題網頁的完整名單：

大家樂

• 沙田沙田市地段第520號圍方 5樓519號舖

• 荃灣楊屋道138號樂悠居地下 1號及7B號鋪

• 將軍澳唐德街1號將軍澳廣場 商業部份 第1層1-009-0

McDonald's

• 屯門香港黃金海岸購物商場 R6及F9號 商舖及舖旁露天茶座

• 西貢花園1,2及3號鋪地下及鋪前露天茶座

• 大嶼山愉景灣愉景廣場A座地 下G02號鋪

• 油塘油麗商場下5及6號鋪及露天座位

中式食肆酒樓

• 端記茶樓-荃灣川龍村360約353及354地段

• 花好月圓王家沙-九龍塘達之路80號又一城G層G-23舖

• 大榕樹下-銅鑼灣希慎廣場 13樓1301號鋪

• 增輝藝廚-深水埗石硤尾街31-33號地下A舖及B舖（大部分）

• 老上海飯店-灣仔英皇集團中心1樓101至104號舖

西餐廳、Cafe

• LA VACHE!-尖沙咀、太古廣場分店

• Beans-九龍灣、旺角、東港城、屯門市廣場分店

• Fineprint-跑馬地藍、荷李活道、西營盤第二街、太古坊分店

• THE COFFEE ACADEMICS-愉景灣廣場、灣仔莊士敦道、跑馬地奕蔭街分店

• Pizzaexpress-沙田白石角香港科學、大嶼山愉景灣 愉景廣場分店

Starbucks Coffee

• 長沙灣道680號 麗新商業中心 地下G17-18及G19A號舖

• 赤柱佳美道23號赤柱廣場地 下G01號舖

• 九龍啟德協調道2號AIRSIDE地庫 1樓B130舖

• 薄扶林鋼線灣數碼港第 4 層IT Street The Concourse

• 中環堅道51號地下及閣樓及 低層地下

茶餐廳、粉麵店

• 華星冰室-筲箕灣、灣仔、大埔、尖沙咀分店

• 指定百分百餐廳分店

• 樂園魚旦專家-馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈商場二樓4單位

• 文記車仔麵-深水埗福榮街 119 - 125 號 恆誠大廈地下B舖

酒店餐廳

• 火蓮花日本餐廳- 沙田帝逸酒店二十八樓（A部分）

• 2+2 Cafe & Bar 沙田帝都酒店 1樓咖啡店及酒廊及舖側露天茶座

• Banquet -九龍太子道西193號帝京酒店第六層

• 太平洋酒吧-沙田麗豪酒店 地下6號舖

• Bonza-鴨脷洲新市街29號 城木酒店地下

• CAFE B-鴨脷洲大街95號 紅茶館酒店地下A舖

• Disney's Hollywood Hotel-大嶼山香港迪士尼樂園度假區好萊塢酒店一層（部分）

• 雲龍軒/芊彩餐廳/星航圖咖啡廳- 香港迪士尼樂園度假區迪士尼探索家度假酒店02樓（部分）

• DUTCH CORNER-西貢白沙灣碼頭酒店地下高層及地下低層

• 形-沙田麗豪酒店地下7號舖

• JIN BO LAW -九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店

JIN BO LAW -九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店

• 朗逸酒店-九龍佐敦南京街30-36號一樓部分 地庫第二層部份及地庫第一層部分

• 麗都軒-荃灣帝景酒店 第2層及第5層 及在第2層及第5層的露天茶座

• 海灣餐廳/海灣咖啡室-香港仔香港海洋公園萬豪酒店 MARINA WING地下（D部分）

• 南坊-薄扶林香港數碼港艾美酒店L3（部分）

• 挪亞廚莊-荃灣挪亞方舟渡假酒店低層地下一號舖

• 悅來酒店-荃灣悅來酒店7樓（活動室）及七樓平台露天坐位

• 磊-大嶼山赤臘角麗豪航天城酒店地下A部分

• 富豪機場酒店-大嶼山赤鱲角暢達路9號 富豪機場酒店地庫（部分）、地下、1樓及2樓

• 富豪軒-尖沙咀東富豪九龍酒店2字樓部分

• 麗豪酒店-沙田麗豪酒店1-3樓部分及地下1、2號店及露天茶座

• 天際咖啡室／一刻館／大堂吧-大嶼山香港天際萬豪酒店1樓A部分

• 逸東酒店-油麻地東彌敦道380號4樓（部分）

• the Jade-大嶼山麗豪航天城酒店12樓A部分及上層天台的露天座位

• Vivace-大嶼山赤臘角麗豪航天城酒店3樓A部分及3樓平台花園的露天座位

• 華威酒店-長洲東灣華威酒店地下（部分）

• 逸軒-沙田帝逸酒店二樓（A部分）及地庫（B部分）

• 采悅軒-大嶼香港東涌世茂喜來登酒店二樓（A部分、B部分及C部分）

• M SQUARE-西貢WM HOTEL 地面下層A1號舖

• BAKSO白鬚-西貢WM HOTEL地面下層B3號舖

• WM 咖啡廳-西貢WM HOTEL地面下層01號舖

西九放狗熱點

• Nodi-西九文化區 M+ 地庫1樓C單位

• Pano-西九文化區藝術公園1樓1號舖及舖前露天座位

• 食尚館- 香港故宮文化博物館地下低層MUSEUM CAFE 2鋪

• CREPES AND BAKES--香港故宮文化博物館地下低層MUSEUM CAFE 3號舖