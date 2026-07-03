Trip.com暑假優惠：必搶東京、首爾機票$799連稅／Mastercard機票及酒店優惠代碼高達$4,000

Trip.com由7月7日起一連四日推出暑假狂賞優惠活動，每日定時發放各種優惠，包括Mastercard機票及酒店優惠代碼高達HK$4,000、機票及酒店93折優惠代碼、預訂機票或酒店可享高達10% Trip Coins額外回贈、限量一口價來回連稅機票HK$799，以及交通、門票、體驗及旅行團限時快閃優惠等。優惠數量有限，記得每日準時搶購！

限量機票及酒店優惠代碼 以Mastercard預訂滿指定金額即減HK$500

由7月7日至7月10日活動期間，每日晚上9時發放機票及酒店優惠代碼，以Mastercard預訂機票滿HK$4,000或預訂酒店滿HK$3,000即減HK$500，兩項優惠能夠同時使用！另外亦有93折優惠代碼，只需預訂由香港或澳門出發的雙人機票，或預訂最少連住兩晚的酒店即可使用，上限為HK$100。所有優惠代碼數量有限，即搶即慳！

限量一口價來回機票連稅 HK$799

為了慶祝香港國際機場二號客運大樓正式啟用和為活動預熱，限量一口價來回機票將於7月6日起搶先開賣，一連五日直到7月10日，每日晚上9時正準時開搶限量一口價來回連稅機票，一共6個熱門目的地，全部一口價HK$799！出發日期由當日至2026年10月31日，已包含所有稅項及附加費，每個目的地名額20個。

航點及開開搶時間

● 香港來回三亞：7月6日 晚上9時

● 香港來回東京：7月7日 晚上9時

● 香港來回沖繩：7月7日 晚上9時

● 香港來回首爾：7月8日 晚上9時

● 香港來回台北：7月9日 晚上9時

● 香港來回上海虹橋：7月10日 晚上9時

預訂機票及酒店可享高達10% Trip Coins回贈

於7月7日全日展開限時Trip Coins回贈優惠，預訂任何機票及酒店可享高達10% Trip Coins回贈，上限為HK$70。

此外，由7月7日至8月30日，預訂機票滿HK$5,000及預訂酒店滿HK$4,000，即可額外賺取高達1,000 Trip Coins，涵蓋眾多熱門目的地包括日本、台灣、泰國、新加坡、越南、韓國、澳洲、英國、美國、加拿大、法國、德國、意大利及西班牙。

限時機票、酒店、門票及交通專屬優惠

活動期間，於指定日子推出限時機票、酒店、門票及交通專屬優惠，涵蓋多個熱門目的地。

開搶時間：7月7日 晚上9時

1﹒香港

● 人氣玩樂體驗半價優惠：香港迪士尼樂園、香港海洋公園

● 餐飲優惠：海景嘉福洲際酒店海景午餐、香港西環萬怡酒店Momo Café自助晚餐、六國酒店自助晚餐、香港港麗酒店自助午餐、港島海逸君綽酒店自助晚餐、香港富麗敦海洋公園酒店晚宴，以及香港維港凱悅尚萃酒店4人套餐

● 香港機場快綫九龍站單程車票買一送一

2﹒日本

● 玩樂體驗買一送一優惠：日本環球影城門票、銀座金魚美術館、墨田水族館、京都水族館、MIRACLE WORLD OSAKA、Harukas300展望台、梅田藍天大樓、豪華版關西樂享周遊券

3﹒新加坡

● 玩樂體驗買一送一：新加坡環球影城、新加坡濱海灣花園

4﹒台灣

● 玩樂體驗買一送一：國立故宮博物院、台北101觀景台

5﹒韓國

● 玩樂體驗半價優惠： Wild Wild 猛男秀門票、韓國樂高樂園

6﹒中國內地

● 預訂前往中國內地航班滿HK$2,000減HK$200，或滿HK$6,000減HK$600

● 人氣玩樂體驗半價優惠：廣州融創樂園、長隆野生動物世界及長隆酒店套票、珠海萬雪匯冰雪樂園和陶陽里旅遊區

● 人氣玩樂體驗買一送一優惠：TASTE OF CHINA中國味沉浸式餐廳

開搶時間：7月9日 中午12時

● 預訂台灣機票或酒店滿HK$3,000即減HK$300

開搶時間：7月10日 早上10時

● HK$1澳洲/紐西蘭/歐洲5G eSIM

● 釜山通行證半價

● 香港迪士尼樂園成人門票半價

● 香港機場快綫九龍站單程車票買一送一

● HK$100享有香港富麗敦海洋公園酒店半自助午餐/自助晚餐

開搶時間：7月10日 晚上9時

● 中國內地HK$1高鐵券包，內含3張高鐵和1張酒店優惠券（價值 HK$175）

此外，於7月7日至7月10日活動期間，每日晚上9時正將推出指定長隆酒店限時優惠，涵蓋長隆飛船酒店、清遠長頸鹿城堡酒店、長隆橫琴海酒店及長隆企鵝酒店。3日2夜住宿，一口價只需HK$1,199起

玩轉暑假1＋1：每周限時特賣與熱門產品半價驚喜

為了迎接暑假來臨， Trip.com於7月13日至8月30日期間，亦會推出玩轉暑假1＋1（網頁將於7月11日00:00上線）的夏日優惠。凡於活動期間預訂中國內地酒店滿3次，且每筆訂單滿HK$1,500，即可賺取 700 Trip Coins額外回贈。此外，活動期間更推出多項「限時激搶」驚喜：

開搶時間：逢星期一早上10時正

● 精選人氣玩樂體驗家庭套票和長隆酒店三日兩夜家庭住宿半價優惠

● 每月家庭優惠套票

開搶時間：逢星期五早上10時正

● 憑Mastercard預訂機票或酒店滿HK$2,500，即減HK$100

● 驚喜推出HK$1高鐵券包，內含3張高鐵和1張酒店優惠券（價值HK$175）

● 精選人氣玩樂體驗限時特賣

● 指定目的地租車可享七折（上限HK$250）

● 預訂機場接送可享七折（上限 HK$80）

● 預訂郵輪團可享八折（上限HK$1,000）

Trip.com暑假狂賞優惠活動

網址：https://hk.trip.com/sale/w/40314/2026summermega.html