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近日立法會發生了一件令人震驚的事件，黃錦輝議員因涉嫌醉酒駕駛而被捕，隨後迅速宣布辭去議員職務。事件的起因，是他早前在大學校園內發生交通意外，繼而被警方揭發有醉駕嫌疑。這宗醜聞曝光後，立刻引起了社會的廣泛關注，面對龐大的社會輿論壓力以及警方的深入調查，黃錦輝在短短幾天內就作出了決定，主動遞交辭職信，徹底放棄議員身份。
大中華評論

從黃錦輝涉嫌醉駕談起

港是港非
李慕飛
港是港非

　　近日立法會發生了一件令人震驚的事件，黃錦輝議員因涉嫌醉酒駕駛而被捕，隨後迅速宣布辭去議員職務。事件的起因，是他早前在大學校園內發生交通意外，繼而被警方揭發有醉駕嫌疑。這宗醜聞曝光後，立刻引起了社會的廣泛關注，面對龐大的社會輿論壓力以及警方的深入調查，黃錦輝在短短幾天內就作出了決定，主動遞交辭職信，徹底放棄議員身份。

 

　　這宗涉嫌醉駕風波無疑直接損害了立法會在市民心目中的聲譽，是一件非常不幸的事。不過，凡事都有兩面，這件事亦為未來的議會運作立下了一個重要先例，特別是今屆議會引入了《立法會議員守則》，這次事件正好對所有議員發出一個最強烈的提醒與警告：如果議員發生了嚴重的失德或違法行為，將會面臨極度嚴重的後果，不僅失去議席，個人名譽也難免會破產，因此議員日後的一言一行必須更加謹小慎微。

 

從黃錦輝涉嫌醉駕談起

黃錦輝是個直話直說的性情中人，在政壇人面極廣。（黃錦輝fb圖片）

 

　　筆者認為，這次事件同時充分反映出香港一個值得自豪的核心價值，那就是權貴犯法同樣無法逃避制裁。香港人近年喜歡看某個外國國家的電視劇，劇情不時有權貴隻手遮天的內容，大家當然不知劇情是否當地社會真象，但自然亦有本地人會擔心香港社會是否亦會如此，今次事件就提供一個清楚答案。黃錦輝雖然不算老資格的議員，在政壇上卻亦算吃得開，人面極廣，他同時更是大學裏的高層管理人員，也是一位非常著名的教授，但即使在他自己權力範圍的大學內犯事，亦完全沒有任何轉圜的餘地。從大學的保安人員到執法的警察，大家都嚴格遵守法規辦事，從已公開的資訊中來看，黃似乎完全無法利用自己的身份去干預事件。這種嚴守法規的精神，正是香港社會值得驕傲的地方。

 

　　根據一些認識黃錦輝的朋友指出，他其實學識淵博、品格正派，是個直話直說的性情中人，完全是典型的專業知識分子。外界原本一直期望他能夠透過自己的專業學問，在議會內為社會作出更多貢獻。可惜的是，他為人非常貪杯，每次出席晚宴或應酬都會開懷暢飲，這是政界人盡皆知的事。久而久之，這個愛喝酒的習慣終於讓他闖出大禍。因為一次懷疑醉駕，他的議員生涯已經被迫終止，甚至有可能影響到他在大學的工作。

 

　　雖然犯下大錯，但黃錦輝決定在短時間內主動辭任，總算是一個負責任的行為。他這樣做，最大的好處是避免引發更嚴重的後續影響。要知道，他目前涉嫌觸犯四項控罪，加上有消息指他懷疑早有前科，若將來罪名成立，法庭的判罰絕不會輕。如果他不主動離開，日後便須由立法會動議褫奪其職務，屆時議會將持續受其醜聞陰霾籠罩。他能夠自動辭職，算是為立法會及時止損，同時也避免了立法會稍後組團訪問北京時，因隊伍中有涉嫌犯罪的議員而感到尷尬。

 

　　政界朋友指出，發生嚴重違法行為的議員，其實只屬個別例子，絕大部分立法會議員在日常生活中都非常謹小慎微，處事步步為營。有議員私下笑言，現在為免惹麻煩，連普通的網約車（白牌）都不夠膽搭，更遑論醉駕或其他違法行為。至於牽涉到金錢利益糾葛，或者與異性交往等敏感問題，大家就更加忌諱小心。因為所有人都心知肚明，一旦在這些問題上出事，必定會前途盡毀。這次事件將成為一面強而有力的鏡子，時刻提醒議員必須嚴格律己。

Tags:#港是港非#黃錦輝#醉酒駕駛#立法會#辭職#醜聞#社會輿論壓力#香港核心價值#嚴守法規#立法會議員守則#香港政情
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