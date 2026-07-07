國民黨無共主，2028大選堪憂

無論是美國官員或學者，預言2027年台海可能發生戰爭，抑或近期部分學者修正為2028年台灣大選前會爆發戰禍，引爆點都是假設民進黨明顯地能繼續執政。國民黨2028年候選人就成為消弭戰禍的希望，而前提當然是在選前就能充分展現勝選氣勢。

近期民調顯示賴清德的支持度和信任度，已經進入死亡交叉。他民望雖低，而且綠營年底縣市長和議員地方選舉態勢目前並不看好，但賴清德擁有民進黨主席和現任領導人這兩個身份的優勢，幾乎篤定會成為下屆大選候選人，毋須擔心黨內派系和支持者分裂。以這個層面而言，遠勝內鬥內行的國民黨。

反觀國民黨出現至少所謂「三個太陽」或明或暗爭取出線，以及黨主席形象拖累選情的困境。

自去年開始，輿論和不少國民黨支持者，都看好台中市長盧秀燕2028年會代表國民黨投入大選，成為黨內唯一的「太陽」，並勸進她參選國民黨主席，統籌下屆大選戰略。但盧秀燕以台中產業面臨困難，以及會展中心、捷運藍線與台中巨蛋等重大市政建設未完成，要專心處理為由推託。輿論分析更深層原因，認為是避免提前消耗政治能量的戰略考量，盧秀燕想要更上一層樓，顧慮重重，不肯參選黨主席，結果造就了鄭麗文當選國民黨主席。

台中市長盧秀燕的聲望，被國民黨主席鄭麗文拖累。（盧秀燕fb圖片）

鄭麗文選前以年輕和形象清新吸引媒體目光，但選後多次媒體發言風格與強勢作風、訪美成果未獲社會認可，以及到大陸訪問時相對柔軟的立場，給了綠營和輿論不少攻擊點。而她有意無意間對2028年大選的發言，被媒體解讀為準備爭取參選，亦引發部分黨內支持者不滿。更重要的是，根據《美麗島電子報》公布的最新民調，鄭麗文的不信任度高達56.0%。民眾對她的負面評價和仇恨值達到今年新高，僅有26.7%受訪者表示信任，中立選民的反感度尤其明顯。不少政治評論員擔憂，鄭麗文可能拖累國民黨2028年大選和立委選舉的選情，甚至進一步將矛頭指向盧秀燕，認為她為了持盈保泰，造就了鄭麗文當選黨主席的尷尬局面，重創了盧秀燕在中間選民和黨內的形象。

立法院長韓國瑜近期訪美獲高規格接待，被看好是爭取2028年出線的第三個「太陽」。根據《震傳媒》的民調，在藍白陣營可能共推的人選中，韓國瑜以約15.6%的支持度穩坐第三。韓國瑜雖在黨內擁有不少「韓粉」，但他2018年底奇蹟地在綠油油的高雄當選市長，卻就任短短143天就見獵心喜表態參加2020年大選，最後落到被罷免的結局。以筆者觀察，韓國瑜口才雖好，也具有個人魅力，但終究缺乏真才實學。2020年大選前，競選團隊委託經濟學者準備好大量政見，結果負責執筆的學者向我透露，不知韓國瑜是記不住還是根本不理解，臨場都以簡單的口號帶過，無法講出這些政策的真正內涵和效果。如果韓國瑜代表國民黨參選，綠營能攻擊他的題材恐源源不絕。

不過，國民黨並非找不出第四個「太陽」。根據《震傳媒》民調，台北市長蔣萬安以25%拿下藍白陣營最高支持度，其在年輕世代（20至39歲）與高學歷族群中具備明顯優勢。至於盧秀燕，則以19.7%緊追蔣萬安，社會氛圍似乎已從看好盧秀燕轉為看好蔣萬安。

民調顯示，在藍白政治人物當中，台北市長蔣萬安最獲支持參加2028年大選。（蔣萬安fb圖片）



可惜的是，台北市政府團隊與蔣萬安皆對外表示，目前完全沒有將心思放在2028年布局上。蔣萬安強調，現階段的首要任務是專注市政、為市民爭取福祉並全力拚連任。

蔣萬安的回應，其實也是基於現實考量。6月下旬的台北市民調顯示，若他投入2028總統大選，有48.9%的市民表態不支持。在地民眾通常不喜歡現任縣市長在任期屆滿前拋棄市民參選更高職位，這個所謂「帶職參選魔咒」或「落跑市長魔咒」，深深影響蔣萬安的決定，而且早有先例：侯友宜2024年以新北市長身份帶職參加大選，最終未能當選；韓國瑜2020年以高雄市長身份帶職參選總統，最終敗選；朱立倫2016年以新北市長身份兼任黨主席，中途帶職參選落敗。

這個魔咒最嚴重的後果，不僅是帶職參選人落敗，甚至可能引發地方選民的憤怒，導致後續面臨市長罷免（如韓國瑜）或是連本命區的大選得票率都大幅失守（如侯友宜）。因此，向來行事保守的蔣萬安，相信寧可等到2032年再出馬，也不會冒險搞得兩頭空。

國民黨內的有識之士，應該在蔣萬安今年年底連任市長後，為他鋪出一條名正言順的參選道路。但這個百年政黨素來有「內鬥內行，外鬥外行」的慣性，黨內高層能否拋棄成見，為兩岸和平推出能贏的候選人，目前看來並不樂觀。