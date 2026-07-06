Mira Place「夏日花漾漫遊」：聯乘日本藝術家打造沉浸式夏日珊瑚花打卡裝置／週末花漾市集／日航免費派機內限定特飲

即日起至2026年7月19日期間，尖沙咀Mira Place將舉行「Summer Blossom 夏日花漾漫遊」主題活動，包括以夏日珊瑚花為主題的夏遊花漾市集、逢星期六限定的夏日音樂會等。延續早前日本藝術家國吉滿於全新戶外文化藝術空間「Mira ARTvenue」的巨型珊瑚花藝術裝置「花之丘」，今次延伸「Mi Art」藝術概念，於中庭打造期間限定「夏日珊瑚花」打卡位，將Mira Place戶內戶外化身成花漾夢幻的「夏日珊瑚花世界」。

Bloom in Garden 夏遊花漾市集

逢星期五至日，中庭變身成「夏遊花漾市集」，匯聚多間本地特色花漾手作及植物選物小店，售賣各式植物擺設、花藝飾物、文創小物、花藝設計及生活精品等。於市集現場登記成為Mi+會員即送迷你盆栽一個，數量有限，送完即止！

逢星期五至日，中庭變身成「夏遊花漾市集」。

中庭設有「夏日珊瑚花」打卡裝置。

於市集現場登記成為Mi+會員即送迷你盆栽。

Bloom in Music 夏日音樂綻放

逢星期六（7月11、18日）下午4時至5時，Mira Place將於商場G/F大堂舉行Bloom in Music夏日音樂會。音樂會期間，日本航空（JAL）更會免費大派共800杯機內夏日限定特飲，當中包括日航商務機艙夏日限定「MI CAFETO 凍咖啡」及機內限定人氣原創果汁特飲「Sky Time 桃子和葡萄」，全部由日本直送到港，讓大家品嘗萬呎高空專屬的滋味。

星期六下午4時至5時，將有本地buskers以歌聲與你共度初夏。

日本航空商務機艙夏日限定「MI CAFETO凍咖啡」

日本航空機內人氣No.1原創果汁特飲「Sky Time 桃子和葡萄」

Mi+會員即場登記日本航空電子通訊，即可獲贈日本航空小禮物，數量有限，送完即止。

Bloom in Rewards 夏日花漾消費賞

活動期間，Mira Place準備一系列消費禮遇，Mi+會員於場內即日消費滿HK$1,200，即送HK$50商場現金券及日本藝術家國吉滿先生監修之「花之丘」投影燈一個，七色光綫以花卉形態於壁上映照出夢幻珊瑚花海光影，於家居延續花漾夏日氣息！。另外，Mi+會員亦可憑2,500 M Points換領同樣為國吉滿先生監修的「花之丘」金屬卡片一套，精美彩繪卡片以打卡相框為概念，花卉相框及蝴蝶組合，讓你於珊瑚花世界創作出千變萬化的打卡靈感。

「花之丘」投影燈

「花之丘」金屬卡片

Bloom with Mi 花語打卡有禮

於商場中庭或「Mira ARTvenue」珊瑚花藝術裝置打卡並上傳至Instagram或小紅書，同時標記Mira Place官方社交平台帳號（@miraplacehk），更有機會免費獲得極具收藏價值的「花之丘」投影燈一個，讓你提升家居氛圍感！

「Mira ARTvenue」珊瑚花藝術裝置

Bloom in Crafts 花漾工作坊

Bloom in Crafts花漾工作坊】憑積分或優惠價參與限定花漾DIY工作坊體驗 親手製造花系飾品Mi+會員可憑積分或優惠價參與商戶限定花漾DIY工作坊體驗，製作獨一無二的花漾手作，包括motto carpe diem皮革永生玫瑰花工作坊及Dearest花海手機繩工作坊，在專業導師指導下親手製作精美的花系飾品，打造專屬自己的夏日時尚配件與「心」活美學，將夏日花漾氣息帶回家。

motto carpe diem皮革永生玫瑰花工作坊 HK$480（原價HK$980）

Dearest 花海手機繩工作坊，可憑500 M Points免費體驗。

日本坐擁逾百間門店的人氣服飾品牌comcoca首度登港，6月中旬已於Mira Place開設首間香港旗艦店。Mi+會員於即日起至7月19日期間於comcoca消費HK$100或以上可享2X M Points獎賞，亦可憑1,000 M Points換領comcoca HK$50現金券，而Mira Commune會員更可享全年9折優惠！

Mira Place「Summer Blossom 夏日花漾漫遊」

日期：即日起至2026年7月19日

Facebook：https://www.facebook.com/miraplacehk