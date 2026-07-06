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屈臣氏「經典復刻店」正式開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨家限定產品
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屈臣氏「經典復刻店」正式開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨家限定產品

購物兵團
購物兵團
TEXT:Katty Wu

　　為慶祝集團成立185周年，屈臣氏將油麻地分店打造成「經典復刻店」——昔日藥房的百子櫃、花磚印花地板與舊式招牌，處處都是打卡位。另外，顧客更可以免費於復古報刊亭拍照，並即時生成印有自己照片的「專屬報章頭條」，很有紀念價值。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏油麻地「經典復刻店」於上星期開業。

 

　　經典復刻店以「屈臣氏大藥房」作為設計主軸，明亮綠色配上金色復古「屈臣氏」字樣招牌，重現舊日藥房外觀，營造出濃厚的年代感。店內有3大打卡位，包括木製百子櫃、復古化妝枱自拍角落，以及復古浴室主題空間；另外，牆上亦掛滿歷史海報、牌匾、舊年曆等，細膩重現早年屈臣氏風貌。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

店內最具情懷的復古百子櫃，透過木製抽屜與陳列細節，重現昔日藥房的經典情懷。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

復古化妝枱自拍角落，精緻的圓鏡配搭木製梳妝枱，配合柔和燈光，充滿電影感。

 

　　店舖設有互動拍貼裝置，即場拍照並生成印有自己照片的「專屬報章頭條」，絕對是獨一無二又好玩的紀念品。只需於店內購買任何產品，即可免費體驗一次。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

拍照機將懷舊報章風格與互動體驗結合，好玩又有紀念價值。

 

　　為慶祝經典復刻店開幕，屈臣氏特別推出了兩套限定發售的特別版屈仔公仔，「185周年特別版公仔系列」以復古造型重現「妙藥同人」醫書、懷舊花塔餅，以及換上古裝「屈大夫」的三個屬於屈臣氏之品牌印記；而「愛你的心肝脾肺臣盲盒」則以盲盒登場，將健康概念玩出新創意，「五臟」化身成可愛角色，「反」身一變即變成超萌屈仔。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

愛你的心肝脾肺「臣」盲盒，每盒$99，易賞錢會員價$58。

 

　　經典復刻店亦推出多款限定的產品，例如185周年限定版購物袋及保溫壺，以及聯乘不同品牌，如Bioré、Colgate、Darlie好來等，推出復古包裝商品。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏聯乘不同品牌，推出多款復古包裝產品。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

185周年限定版購物袋 $38

（易賞錢會員價 $28／任何消費加$18.5換購）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

185周年限定版保溫壺 $88

（易賞錢會員價 $58）

 

　　屈臣氏集團旗下百佳超級市場、豐澤及屈臣氏蒸餾水，亦推出多款185周年限定版復古產品，並率先於屈臣氏經典復刻店發售，如以經典門市燈箱為靈感、雙面呈現百佳新舊標誌的燈箱磁石；充滿港式懷舊氛圍的豐澤菲林相機，以及屈臣氏蒸餾水結合經典樽身設計的復古開瓶器等。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

秋梨潤喉蜜180毫升（屈臣氏185周年版）$68／兩件

（於全線屈臣氏獨家發售）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

凡士林純白花士苓經典復古禮盒 $64.9

（率先於經典復刻店發售，隨後將陸續在精選屈臣氏及百佳推出）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏哥喇汽水、屈臣氏忌廉蘇打 每支$6

（於全線屈臣氏及百佳發售）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

百佳佳蛋仔針織手挽袋 $28

（率先於經典復刻店發售，隨後將陸續在精選的百佳門市及網店推出）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

百佳燈箱磁石（雙面設計） $18.5

（率先於經典復刻店發售，隨後將陸續在精選的百佳門市及網店推出）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

花占餅 $21.9

（率先於經典復刻店發售，隨後將陸續在精選的百佳門市及網店推出）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

經典牛油曲奇 $55

（率先於經典復刻店發售，隨後將陸續在精選的百佳門市及網店推出）

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

 

豐澤一次性菲林相機 $185

（於經典復刻店獨家發售）

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏蒸餾水懷舊貼紙（1套5款），於經典復刻店買任何產品滿$185即送。

 

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏「經典復刻店」開業：木製百子櫃打卡位、免費即影即印「復古報章頭條」、必買獨定限定產品

屈臣氏蒸餾水復古開瓶器（共兩款）各$38

（於經典復刻店獨家發售）

 

屈臣氏經典復刻店

地址：油麻地彌敦道485地下

營業時間：10am-10pm

 

Tags:#屈臣氏#打卡#盲盒#百子櫃#Shopping#百佳
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