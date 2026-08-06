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持續一致的親子雙向互動｜強化親子關係（一）
理財智慧

持續一致的親子雙向互動｜強化親子關係（一）

親子理財
李錦
親子理財

　　我們未來會談如何強化親子關係。

 

　　親子的相處，並不只取決「共處一室」、「三餐溫飽」和「吃喝玩樂」，雖然這些活動對孩子成長相當重要，但對建立優質而親密的親子關係卻未免有所不足。

 

　　美國哈佛大學的發展中兒童中心（Centeron the Developing Child） 就指出，有大量的兒童發展科學研究表明，持續、合適而一致的親子雙向互動，有助強化親子關係，更進一步地促進孩子的腦部發展。

 

　　例如在幼兒階段，家長對孩子需要的敏感度（parental sensitivity），能夠推測兒童8歲時的腦部發展情況：較具敏感度的家長，其孩子的大腦迴路會被強化，有平均較大的腦部體積和灰質層體積，而不同的腦皮層部分也收變得更厚，進而在日常生活方面，有關孩子表現出更佳的認知能力和心理健康水平（Kok et al., 2015）。

 

　　既然對孩子需要敏感度是如此重要，究竟家長可以如何培養呢？

 

 

持續一致的親子雙向互動｜強化親子關係（一）持續一致的親子雙向互動，有助強化親子關係。(Shutterstock)

 

 

持續一致的親子雙向互動，有助強化親子關係

 

　　哈佛發展中兒童中心（2021）提出「Serve and Return」的譬喻作為一種互動方式：「Serve」乃在一場網球比賽中的一方發球，而對方就「Return」（即回球），當孩子透過眼神、動作或說話去表達自己的想法時，即是在「發球」，而家長的回應即在「回球」，雙方有來有往。
親子間持續而穩定地「球來球往」，雙方就在建立關係。

 

　　我們姑且將「Serve and Return」演繹為「接待與往來」，當中包括一系列共五部曲，家長持續而一致地實踐，就能夠提升對孩子需要的敏感度，促進更親密和穩定的親子關係。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

Tags:#親子理財#親子關係#親子#兒童發展#教養#哈佛大學#發展中兒童中心#接待與往來#親子互動#腦部發展#兒童心理健康#父母對孩子需求的敏感度#香港教育大學
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