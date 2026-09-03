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注意與支持｜強化親子關係（二）
理財智慧

注意與支持｜強化親子關係（二）

親子理財
李錦
親子理財

　　美國哈佛大學發展中兒童中心提出的「接待與往來（Serve & Return）」互動方式，透過提升家長對孩子的想法和需要的敏感度，從而促進親子之間的感情。「接待與往來」總共有五步：「注意、支持、名字、等候、回眸」（Center for the Developing Child，2021）。

 

1. 注意

 

　　你有多留意孩子的一舉一動？「注意」就是指留意孩子當時當刻的「焦點（focus）」，注視孩子正在進行的活動（即所謂孩子的「發球」）。例如當孩子目光注視在某一個方向，家長跟從孩子所望而望向同一方，就是「注意」的第一步。

 

　　家長還可以留意孩子的面容轉變、身體動作、聲音語言等，都是「接待與往來」的起點。

 

　　可是讀者當然會留意到，要家長無時無刻地「注意」孩子的「發球」實在是「mission impossible」（不可能的任務）；家長其實只需要盡量在日常生活中與孩子相處的小片段裏施行，例如在換衣服、坐車、行超市時，已經是很不錯的開始。

 

2. 支持

 

　　當家長留意到孩子正在進行的一些事，並已經給予注視，下一步就是為孩子的事給予一份意義。該份意義不一定需要是一種行動或生活上的實際意義，孩子需要的可能只是一種感覺、一份鼓勵、一份支持。

 

　　鼓勵和支持的方式可以有很多種，簡單的回應如點點頭、拍拍肩、一個微笑等，又或者說聲：「什麼事？」、上前指着或拾起孩子所指的，也是在正面回應孩子。

 

注意與支持｜強化親子關係（二）鼓勵和支持的方式可以有很多種，簡單的回應如點點頭、一個微笑等，也是在正面回應孩子。(Shutterstock)

 

　　當孩子感到回應和支持，自然更樂意去繼續發掘和探索，同時維持互動溝通，培養關係。

 

　　按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。

Tags:#親子#親子關係#親子理財#教養#兒童發展#哈佛大學#接待與往來#溝通#情感支持#家庭
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