命名、等候和回眸｜強化親子關係（三）

「接待與往來（Serve & Retuma）」的5部曲中，除了「注意」和「支持」頭兩步，還有「命名、等候、回眸」三步：

3. 命名

孩子眼光注視着廣告板，上面有一隻全身黃色、外型像松鼠、尾巴如閃電的漫畫公仔時，家長可以即時點出牠的名字：「是『比卡超』嗎？很可愛！」，並向孩子查詢公仔的內容。

可能的話，盡量為事物命名，有助延續對話。

可是如果孩子注視着的是一隻外型像青蛙、背上有一朵花、口露兩顆牙的綠色動物時，而你不知道牠是什麼時，該如何表示「支持」呢？

家長只需要問孩子：「牠是誰（那是什麼）？」，然後直接重覆孩子的答案時就可以了（「啊，原來是『妙娃種子』。」）。

4. 等候

為事物命名後，家長可以簡單追問，例如：「你喜歡『比卡超』嗎？」

回應孩子後，孩子未必會即時再作出回應，家長宜等待一會，大約2至3秒的時間，大概已經足夠孩子思考。短暫的等待代表着家長對孩子的耐性和關注，表示家長欲與孩子繼續按有關事物的主題溝通，加深了解。

指新後興時間可能正在接收很多不同的資訊，家長在提問或回應孩子後，有助孩子整理自己的思緒和建立知識。

5. 回眸

整個「接待與往來」的流程中，在延續一個討論的主題時，第二至第四步會反獲出現，直至孩子的興趣轉移至另一個主題上，他的面容和視線會改變、放下手上的玩具或走開。

家長把握轉變的一刻，視線「回眸（回望）」一刻前的事物，說句「看完『比卡超』了，想看其他？」

目光就隨即跟著孩子的轉移，重新開展「接待與往來」的步驟一「注意」。

按：此文引用《親子相處的魔法——愉快教養100招》，由香港教育大學「兒童與家庭科學中心」林俊斌副教授及張溢明先生合著。