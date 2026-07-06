麥當勞優惠︱滑嘟嘟主題潮物換購＋$1奶昔＋至尊漢堡及香芋批回歸＋藍莓新地＋巨峰提子梳打新登場

人氣王滑嘟嘟又有新搞作！麥當勞7 月8日起陸續推出滑嘟嘟潮物，包括護腕、訓練網球、拖鞋、沙灘褲及公仔掛飾，超級得意又易襯，App用戶到網上商店以100分或500分加指定金額即可換購，各位fans不可錯過。除此之外，麥當勞「至尊漢堡」7 月回歸，同步推出全新「至尊脆雞堡」及一系列限時供應的紫色主題美食，如滑嘟嘟奶昔、全新巨峰提子波波梳打、藍莓新地及香芋批，一齊投入紫色的美食世界！

只限7月6日早上11時 – 晚上12時，App用戶可以100分加$43優先試食至尊漢堡或至尊脆雞堡超值套餐

「至尊漢堡」於2007年後首次推出大受歡迎，最近麥當勞將復刻經典的「至尊漢堡」，以100%安格斯牛肉作主角，配搭新鮮生菜、番茄、酸瓜、爽脆洋蔥條及香濃芝士，再加入經典「至尊漢堡醬」，啖啖滋味。而全新「至尊脆雞堡」採用外脆內嫩的特大原塊雞腿肉，配搭新鮮生菜、番茄、爽脆洋蔥條、香濃芝士及經典「至尊漢堡醬」，口感層次豐富。

至尊漢堡套餐優惠價$46起，7月7 日起憑麥當勞App優惠券減$3

至尊脆雞堡套餐優惠價$46起，7月7 日起憑麥當勞App優惠券減$3

人氣王滑嘟嘟奶昔酸甜清新是夏日消暑特飲，以印上可愛滑嘟嘟的紫色飲品杯盛載，吸睛度十足；App用戶於7月7日上午11時起，可以100分加$1換購「人氣王滑嘟嘟奶昔」，數量有限，換完即止！顧客可加$9.5升級「大大啖套餐」，享用全新巨峰提子波波梳打配人氣脆薯皇的雙重滋味。

人氣王滑嘟嘟奶昔，7月7日起早上11時 麥當勞App用戶100分加$1兌換人氣王滑嘟嘟奶昔

全新巨峰提子波波梳打

紫色主題甜品代表有限時登場的藍莓新地，香滑雲呢拿新地配上酸甜清新的藍莓醬，另外經典的香芋批亦同步回歸，香脆批皮包裹粒粒軟糯芋頭，令人回味無窮。

藍莓新地

香芋批

麥當勞App同日起亦將推出一系列優惠，包括「至尊漢堡四道菜套餐減$5」、「至尊脆雞堡四道菜套餐減$5」、「至尊漢堡或至尊脆雞堡超值套餐減$3」、「$11.5香芋批」、「$12.5藍莓新地」及「$18起人氣王滑嘟嘟奶昔」。

除了一系列夢幻紫色主題的期間限定美食，麥當勞App亦會一連三星期分階段推出一系列人氣王滑嘟嘟潮物，由運動配件、時尚拖鞋、休閒沙灘褲到滑嘟嘟公仔掛飾一應俱全，成為日常穿搭及生活中的必備潮流單品。App用戶由7月8日（星期三）上午11時起，可點擊App內指定Banner到網上商店以100分或500分加指定金額即可換購。

• 7 月8日上午11時起換購「滑嘟嘟護腕」及「滑嘟嘟訓練網球」





• 7月13 日上午11時起換購「滑嘟嘟拖鞋」及「滑嘟嘟沙灘褲」

• 7月21日上午11時起換購「滑嘟嘟公仔掛飾」

成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，並會內附到店取貨之QR Code，顧客其後可憑電郵內的QR Code於即日起計14天內到所選的指定麥當勞餐廳換領已選購之禮品。

滑嘟嘟潮物換購日期及方法

• 滑嘟嘟護腕︰7月8日（星期三）上午11時起100分+$25 或 500分+$13

• 滑嘟嘟訓練網球︰7月8日（星期三）上午11時起 100分+$45 或 500分+$33

• 滑嘟嘟拖鞋︰7月13日（星期一）上午11時起 100分+$56 或 500分+$44

• 滑嘟嘟沙灘褲︰7月13日（星期一）上午11時起 100分+$43 或 500分+$31

• 滑嘟嘟公仔掛飾︰7月21日（星期二）上午11時起 100分+$45 或 500分+$33