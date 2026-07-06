海洋公園優惠︱暑假二人同行門票7 折＋低至每位$189＋大熊貓生日派對打卡＋美食商品推介 

熊貓fans今個夏天去海洋公園跟可愛熊貓們慶祝生日吧！即日起至2026年8月31日，樂園推出「玩轉夏日大熊貓生日大派對」為快將兩歲的大熊貓龍鳳胎加加和得得、八月壽星爸媽樂樂和盈盈，以及六月之星安安和可可慶祝一番，更推出一系列主題美食及商品。精明的fans必要留意「孖住放暑假套票」優惠，二人同行可享高達七折，低至每位$189！

重點推介

• 「孖住放暑假套票」高達七折優惠

• 5米高「大熊貓壽桃山」打卡位

• Panda Friends 慶生玩水大本營

• 最新打卡美食及商品

暑假二人同行7 折優惠

海洋公園最新優惠︰即日起至2026年8月31日，凡選購「孖住放暑假套票」即可享高達七折優惠。套票包含2張指定門票，訪客需同時入園，成人及小童平日（公眾假期除外）雙人套票分別為$753及$377，低至每位$189！成人及小童所有日期雙人套票分別為$861及$430。

公園每個角落都盡是大熊貓主題打卡位！公園正門已變成生日應援現場，海濱樂園廣場特設5米高的「大熊貓壽桃山」裝置，由粉紅色的壽桃層層堆疊而成，六隻Panda Friends大熊貓都急不及待爬到山上，充滿本地特色。移步到百草生態徑的「Panda Friends萌友專區」，超過60個Panda Friends造型雕塑穿著各式夏日裝扮，變身超萌生態探險家，與大家一起探索大自然。

香港賽馬會四川奇珍館旁邊的「大熊貓生活點滴」展區，展出欣賞多段珍貴影片，包括加加和得得兩年來暴風式成長的片段，以及其他四隻大熊貓不同階段的可愛時刻，大熊貓迷不容錯過。

此外，展覽附近更設有「大熊貓粉絲應援交流區」，粉絲可於即日起至2026年8月31日期間聚首交流，交換親手製作及珍藏的大熊貓應援物。為慶祝大熊貓龍鳳胎兩歲生日，公園特別設計獨家生日紀念印章，到公園指定地點收集所有印章，即可完成專屬精美限量版生日卡。

夏日水花派對

位於怡慶坊外的「Panda Friends 慶生玩水大本營」設有多款玩水裝置，大小朋友亦可在「Panda Friends水彈大作戰」中大玩最愛的水彈。而海洋公園慶生小隊亦會在「大熊貓慶生水花狂歡」帶來水花四濺的音樂慶祝派對，透過精彩舞步演繹大熊貓龍鳳胎的最萌姿態。

Panda Friends 慶生玩水大本營、Panda Friends水彈大作戰

地點︰海濱樂園廣場 | 海濱樂園

開放時間︰11am -7pm

期間限定表演

為慶祝園內六隻大熊貓的生日慶典，海洋公園今夏特別推出限定版「光影盛夜」。另外「盛夏最『熊』生日盛典」於海濱樂園定時上演，超萌放大版 Panda Friends 吹氣公仔將與大家開心互動，並聯同多個表演團隊於2026年8月8日、15日及16日舉行的「萌爆夏日派對」上呈獻活力四射的歌舞表演。海洋公園人氣天團Ocean 6N1更換上特別生日服飾在「ALL STAR JAM」展示他們非凡的歌舞技藝，威威與好友則會在「海洋公園明星爭霸戰」獻上特別版生日表演！

生日打卡美食

慶祝大熊貓的生日大日子，海洋公園特別推出多款熊貓主題美食，水都餅店與熊貓薈推出「熊貓生日杯子蛋糕」，熊貓薈則有售「熊貓迷你漢堡」、「熊貓小食拼盤」等。園內指定小食亭則特別準備了多款滋味美食，避風塘風味炸雞中翼、炸薯條和炸薯格，還有伯爵茶味雞蛋仔和格仔餅，冰凍特大西瓜片最消暑！

熊貓生日杯子蛋糕$58 份 / set（ 6 月 26 日 起至 8 月 31 日供應）

熊貓小食拼盤（香辣手撕豬肉卷、炸金文畢芝士、辣味雞鎚、吉烈蝦、意式布甸及芒果慕絲）$148 份

冰凍特大西瓜片$78 份

熊貓迷你漢堡$158 份

可愛精品掃貨

Panda Friends夏日系列精品同樣吸引，重點推介大熊貓毛絨匙扣盲盒，加加和得得更變身成「檸檬孖寶」，推出一系列夏日玩水用品，包括索繩斜孭袋、電話防水袋、印花毛巾、水杯連飲管和童裝雨衣等。Panda Friends香港小食主題系列，則以香港特色美食配搭可愛的Panda Friends，同樣不容錯過。

大熊貓毛絨匙扣盲盒$ 110 個

大熊貓刺繡匙扣盲盒$ 90 個



加加得得檸檬索繩斜孭袋$ 230 件、加加得得檸檬水杯連飲管 - 420ML$ 110 件

加加得得與菠蘿包行李帶$ 100 件、透明水樽 $ 100 件、毛絨匙扣$ 150 件、行李牌$ 90 件、加加得得與蛋撻可動襟針$ 70 件

Panda Friends 香港小食主題加加得得與蛋撻深藍色成人短袖上衣$ 250 件

此外，全新海洋公園x 線條小狗 Maltese聯乘系列及Panda Friends香港小食主題系列攤位遊戲獎品將於7月中旬起陸續推出。同場加映Panda Friends香港小食主題相架、夾公仔機、壓幣紀念幣亦會陸續登場！

2026 年 7 月 3 日至 8 月 31 日，訪客入園暢玩可登記參加抽獎，有機會贏取超過1,000份、總值超過港幣815,000元的豐富獎品。頭獎為英之傑香港贊助，價值港幣 369,102 元的 MAXUS MIFA 7 PLUS純電家庭七人車壹部。

全新「與動物親上加親」體驗

除了大熊貓慶生活動之外，公園推出兩項全新「與動物親上加親」體驗。大家可以參加「『魚』樂零距離 x 鯊魚鯆魚幕後探秘」，在公園世界級的水族館一試浮潛，並首次走到幕後與神秘可愛的鯊魚和鯆魚互動。全新「餵飼小狐獴」體驗讓參加者更了解動物日常及保育知識。

全新「餵飼小狐獴」體驗

香港海洋公園

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