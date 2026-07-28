綠色創科︱2035年香港實現「零廢堆填」可行嗎？人工智能廢物回收、智慧垃圾桶提升效率

為實踐2035年「全民減廢·資源循環·零廢堆填」的願景，政府一直致力推動綠色減廢回收文化，透過「綠在區區」社區回收網絡及廚餘回收系統，鼓勵市民積極參與。措施初見成效，本港都市固體廢物的回收率持續上升。

根據環保署於2025年底公布的「香港固體廢物監察報告——2024年的統計數字」指出，本港的都市固體廢物回收率連續四年上升，由2023年的33%升至2024年的34%，總回收量增加約五萬公噸，令人鼓舞。惟距離2035年的目標尚餘不足十年，要真正實現零廢堆填，還要加倍努力，而創新科技正是破局的重要助力。

人工智能（AI）在廢物回收的領域上已取得突破性的發展，如目前已有高效的智能廢物回收系統，結合AI演算法及機械人技術，可把不同類型的廢物，如紙料、玻璃及塑膠料分類，分選效率快人一倍；又有智能回收垃圾桶，備有影像辨識器、具智能技術以及AI演算法，當使用者丟入廢物後，垃圾桶蓋會自動關閉，攝影機和秤重機器會偵測物品的外觀及測量重量，然後按照物品外型進行分類，遇有液體還會倒掉才轉移到合適的分類桶，分類準確率可高達98%以上。

在特殊物料的回收上，AI同樣發揮強大效能。近年，全球太陽能光伏裝機量激增，光伏組件的回收需求也提升，但其核心材料矽的回收純度欠佳，影響光伏組件的回收成效。澳洲新英格蘭大學（UNE）的研究團隊引入AI 驅動的化學量子類比技術，通過對溶劑的分子行為進行建模，評估有效的分子配方，從而尋找能夠潔淨分離硅片的溶劑分子。這種數碼化模擬方案避免了在實驗室中對多種材料進行物理測試的繁瑣過程，顯著提升回收矽的純度與效率，促進綠色能源的回收和應用。

中國有科技公司研發了混紡AI高光譜光選機，能把高光譜成像技術與AI演算法深度融合，實現對廢舊紡織物料的材質成分比例、顔色，以及紐扣、珍珠、拉鏈等各項配件作更精準識別和分選，不但提升紡織物料的回收效率，還為舊衣物升級再造提供創新方案，協助全球廢舊紡織物料回收開創產業化路徑，更獲選美國《時代》周刊2025年度「最佳發明」之一。

香港近年的初創研項目發百花齊放，既有提供廣泛人工智能解決方案的「智能回收分選技術」，又有配備AI自動回收系統的「智慧垃圾桶」，可為香港實現「資源循環」的願景注入強心針。不過，目前本港回收的增幅主要來自廚餘和含鐵金屬，其他廢料如紙料、塑膠料及色金屬則未見成績，可見本地回收產業仍存在挑戰。

要突破樽頸位，除繼續尋求各界合作外，如何更廣泛地讓各項綠色創科成果「落地」，是實現「零廢堆填」的關鍵鑰匙。