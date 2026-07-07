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解禁潮和上市規則修訂
股市動向

解禁潮和上市規則修訂

政政經經
石鏡泉
政政經經

　　解禁潮一狂，可壓垮股市，為提升以後對新股上市後的管理，有了8條。

 

　　摩根士丹利指出，二級市場的拋售壓力將主要集中在7月和9月。

 

　　香港過去一年有多隻新股掛牌，隨著限售股陸續解禁，一波前所未有的限售股解禁潮將來襲，券商認為，這可能會給本已舉步維艱的港股帶來拋壓。

 

　　智譜(02513)周三（8日）將有2560萬股股份結束為期6個月的基石投資者禁售期，佔其已發行股份總數的近6%。該股股價自上市以來已累計上漲逾12倍。

 

　　MiniMax(00100)和天數智芯(09903)也在本周迎來限售股解禁，將分別有相當於已發行股份總數45%和4.3%的股份解禁。

 

　　即使公司基本面保持穩健，這些解禁事件也可能對市場流動性構成阻力；這也是該行短期內對香港市場保持謹慎態度的關鍵原因之一。

 

解禁金額逾2.1萬億

 

　　高盛早前亦預計，未來12個月將有價值2740億美元（約2.14萬億港元）的限售股在香港市場解禁，規模創歷史新高。

 

　　從歷史經驗來看，相關股票在限售股解禁後的3至6個月內，股價通常會下跌4%至7%。

 

　　新股亮眼的回報可能進一步加劇獲利回吐壓力。

 

　　安永數據顯示，今年上半年香港IPO首日平均漲幅為61%，而大盤表現則相對低迷。恒生指數今年迄今已下跌7.9%。

 

　　7月6日，香港財庫局副局長陳浩濂聯同香港證監會代表向委員簡介有關《證券及期貨（在證券市場上市）規則》（第571V章）（《證券市場上市規則》）的修訂建議，內容包括：

 

　　一、容許香港證監會撤回其在特定情況下發出有關反對證券上市的通知，以便上市申請人能繼續進行原有的上市申請，令程序更具效率；

 

　　二、釐清香港證監會可對上市申請人施加持續適用的條件，讓有關條件可發行人在上市時及之後適用，提升香港證監會在處理上市申請的效率和靈活性；

 

　　三、讓香港證監會可在適當情況下對上市發行人施加上市後的條件，以提供一個對市場干擾程度低於暫停交易的替代方案，確保維持一個有秩序和公平的證券市場；

 

　　四、容許香港證監會修訂或撤銷所施加予上市申請、上市後事項及恢復交易有關的條件，以及在有需要的情況下對上市申請人及上市發行人施加新的相關條件，讓香港證監會可因應後續發展適當修改所採取的監管行動；

 

　　五、釐清香港證監會可主動或應上市發行人要求展開程式恢復交易，並容許香港證監會董事局可將恢復交易的決定權轉授給香港證監會的執行董事或執行委員會，以期提高處理恢復交易個案的效率，加快恢復交易的流程；

 

　　六、將香港證監會目前可要求上市申請人或發行人於上市申請階段提供合理所需資料的權利，擴展至可要求已上市的發行人就上市後的事項提供資料，加強與上市發行人之間有效及持續的溝通；

 

　　七、將香港證監會根據《證券市場上市規則》作出的決定納入證券及期貨事務上訴審裁處的覆核範圍，確保監管決定合理、相稱和公平，讓受影響的上市發行人可申請覆核相關決定；及

 

　　八、移除目前《證券市場上市規則》下的若干自動豁免，包括有關以優先認股方式按持股比例進行的證券發行，及僱員股份認購權發行，以杜絕相關安排可能被個別違規者濫用的風險，加強對投資者的保障。

 

　　一句講晒，一切要在掌握中，不然港股之後的N個IPO只會淪為洗錢機。

 

解禁潮和上市規則修訂

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解禁潮和上市規則修訂

解禁潮和上市規則修訂

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

Tags:#股市#港股#新股上市#解禁潮#摩根士丹利#高盛#香港財庫局#香港證監會#上市規則#智譜#MiniMax#天數智芯#安永#恒生指數
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